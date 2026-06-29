قال عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان الإيراني، محسن زنغنه، في تصريح لوكالة "دانشجو" للأنباء، إن "الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة والضغوط الاقتصادية الناجمة عنه كانا أشد وطأة بكثير من الحرب التي استمرت 40 يومًا".
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت شديدة الحساسية تجاه صادرات النفط الإيرانية، وسعت إلى منع إيران من إدخال مواردها من العملات الأجنبية، ولذلك مارست ضغوطًا كبيرة عبر الحصار البحري، الأمر الذي جعل بيع النفط أكثر صعوبة بالنسبة لإيران.
كما قال عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، تعليقًا على مضيق هرمز: "يمكننا إغلاق مضيق هرمز متى أردنا، وإذا حاولت الولايات المتحدة تمرير سفنها الحربية عبر هذا الممر، فإن إيران ستتصدى لذلك".
وصفت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير لها بشأن تعليق العقوبات الأميركية على إيران لمدة 60 يومًا، التغييرات الجارية بأنها "مربكة" للمؤسسات المالية والشركات. وأشارت إلى أن تنفيذ هذه التغييرات بطريقة تجعلها جاذبة للمؤسسات المالية الأميركية والشركات "الرافضة للمخاطر" سيكون "أمرًا صعبًا".
وذكرت هذه الوسيلة الإعلامية، في تقريرها الصادر يوم الأحد 28 يونيو (حزيران)، أن مسار رفع العقوبات ليس خطيًا أو مباشرًا على الإطلاق، وأن الجهود الحالية التي تبذلها الإدارة الأميركية قد فاجأت المراقبين المخضرمين للعقوبات والمحامين المتخصصين في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى رغبة الشركات في ضمان الامتثال الكامل للوائح وتجنب الانخراط في قضايا قانونية معقدة، لافتًا إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة فرضت على مر السنين مئات العقوبات ضد النظام الإيراني. ووفقًا للتقرير، فإن هذه العقوبات صُممت بطريقة تخلق طبقات متعددة من القيود، مما يجعل رفعها دفعة واحدة أمرًا معقدًا.
وفي هذا الصدد، قال المستشار الأقدم السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، آدام سميث، والذي يشرف على العقوبات: "إن الشركات تريد التأكد بنسبة 100 في المائة من أنها تعمل في إطار اللوائح والقوانين. إن الصفقات الفردية، التي يتم إبرامها وتثبيتها خلال 60 يومًا، يمكن أن تكون قابلة للتطبيق عمليًا، ولكن قد يكون العثور على بنوك ووسطاء آخرين مستعدين لمعالجة هذه المعاملات أمرًا مليئًا بالتحديات".
وأضافت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصدر مطلع، أنه بالإضافة إلى هذا الترخيص، فمن المحتمل أن تطلب الشركات من وزارة الخزانة الأميركية تقديم توجيهات واضحة، بما في ذلك "رسائل الطمأنينة" أو "الرسائل التفسيرية" التي تُصدر عادةً للقضايا المعقدة، وذلك لضمان أقسام الامتثال داخل الشركات بأن المشاركة في مثل هذه المعاملات تعد أمرًا مسموحًا به قانونًا.
وأضاف هذا المصدر أن الشركات تبحث عن التوجيهات ذاتها، التي أصدرتها الولايات المتحدة بشأن فنزويلا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك عقب احتجاز رئيسها آنذاك، نيكولاس مادورو.
كما تطرق تقرير "بلومبرغ" في جانب منه إلى قانون صادر عام 2015 يُعرف باسم "قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" (INARA). هذا القانون، الذي يلزم الكونغرس الأميركي بمراجعة وإقرار أي اتفاق نووي مع الحكومة الإيرانية، يُطرح حاليًا كأحد اللوائح التي قد تدفع الشركات أو البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى إلى العزوف عن معالجة المعاملات المرتبطة بإيران؛ نظرًا لأن الكونغرس لم يوافق بعد على تعليق هذه العقوبات.
وفي سياق متصل، أشارت "بلومبرغ" إلى إصدار وزارة الخزانة لـ "الرخصة العامة X"، والتي تسمح ببيع النفط الإيراني "باستخدام مبالغ تعتمد على الدولار الأميركي". ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن بعض المشرعين الأميركيين يعتقدون أن الإدارة قد تحاول الالتفاف على القانون عبر الحجة القائلة بأن "مذكرة التفاهم" مع إيران لا تُعد اتفاقًا نوويًا.
ووفقًا لهذا المصدر، فإنه إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يمارس المشرعون ضغوطًا أكبر على البنوك والشركات التي تتعامل تجاريًا مع إيران، لتذكيرها بالتزاماتها بموجب القوانين الأميركية.
كما أشار المصدر ذاته إلى قانون أُقر عام 2012 تحت عنوان "قانون تقليص التهديد الإيراني وحقوق الإنسان في سوريا"، والذي يلزم الشركات المدرجة في البورصات الأميركية بالإبلاغ عن بعض الأنشطة المرتبطة بإيران إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" (SEC)؛ وهو الأمر الذي قد يعرّض هذه الشركات لمراقبة وتدقيق لاحق من قِبل "الكونغرس" في حال انهيار الاتفاق.
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، حميد قنبري، في مقابلة مع موقع "اقتصاد نيوز"، إن "أي صفقة أو اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لن يكون قابلاً للاستمرار إذا لم يحقق منفعة اقتصادية للطرف الأميركي؛ لأن أي اتفاق لا يوفر للولايات المتحدة مكاسب اقتصادية سيكون مصيره الفشل".
وفي ما يتعلق بـ "إلزام إيران بشراء بضائع أميركية"، أوضح قنبري أنه لا توجد أي إشارة أو نص يفرض شراء منتجات أميركية، مضيفًا أن "الأميركيين مضطرون إلى صياغة روايتهم الخاصة للاستهلاك الداخلي".
وعن حجم وآلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية: "إن دبلوماسيتنا الاقتصادية أوسع بكثير من قضية الأصول المجمدة، وقد حظيت هذه المسألة باهتمام إعلامي يفوق حجمها".
قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، يوم الاثنين، إن الهجمات السيبرانية الإيرانية ضد إسرائيل شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بدء الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران هذا العام.
وأوضح كرادي أنه خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، تعرضت إسرائيل لـ1600 هجوم إلكتروني نفذها قراصنة مرتبطون بالنظام الإيراني، مشيراً إلى أن هذا العدد ارتفع في الحرب الأخيرة إلى 4800 هجوم.
وقال كارادي: "بعض المجموعات تتمتع بمهارات عالية جدًا. نحن قادرون على التعامل معها، لكن علينا أن نأخذها على محمل الجد. وعلى عكس المجال العسكري التقليدي، لا يوجد وقف لإطلاق النار في الفضاء السيبراني."
وأوضح أن الهجمات استهدفت أنظمة البنية التحتية الحيوية، والمؤسسات المركزية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الجمهور، بما في ذلك مكاتب المحاماة والمحاسبة.
وأضاف: "حتى الآن - ونأمل أن يستمر الأمر كذلك - نجحنا في صد الهجمات التي استهدفت البنية التحتية الحيوية."
قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، يوم الاثنين، إن الهجمات السيبرانية الإيرانية ضد إسرائيل شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بدء الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران هذا العام.
ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن يوسي كارادي، المدير العام للهيئة الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، قوله إن السلطات الإسرائيلية سجلت نحو 1,600 حادثة سيبرانية عدائية خلال العمليات العسكرية ضد إيران في يونيو/حزيران 2025.
وأضاف أن العدد ارتفع إلى نحو 4,800 حادثة في الشهر نفسه من هذا العام.
وقال كارادي: "بعض المجموعات تتمتع بمهارات عالية جدًا. نحن قادرون على التعامل معها، لكن علينا أن نأخذها على محمل الجد. وعلى عكس المجال العسكري التقليدي، لا يوجد وقف لإطلاق النار في الفضاء السيبراني."
وأوضح أن الهجمات استهدفت أنظمة البنية التحتية الحيوية، والمؤسسات المركزية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الجمهور، بما في ذلك مكاتب المحاماة والمحاسبة.
وأضاف: "حتى الآن - ونأمل أن يستمر الأمر كذلك - نجحنا في صد الهجمات التي استهدفت البنية التحتية الحيوية."
كتب ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، إن "الخطوة الأولى لتحقيق مطالب المرشد في المفاوضات، هي التأكيد على تسليم ترامب إلى إيران لمحاكمته أمام السلطات القضائية الإيرانية".
وأضاف ممثل المرشد في صحيفة "كيهان" أنه يتعين على فريق التفاوض الإيراني الامتناع عن قبول دونالد ترامب وممثليه في المفاوضات المقبلة، واقتراح استبدالهم بوفد يتكون من ممثلين عن الكونغرس الأميركي.
كما أشار شريعتمداري في مقاله هذا إلى أن "محاولات الانتقام للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي يجب أن تجري داخل الأراضي الأميركية نفسها".