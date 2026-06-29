مباحثات بين مسؤولين دفاعيبن من قطر وإيران
ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر والقائم بأعمال وزارة الدفاع في إيران بحثا التطورات الإقليمية وجوانب التنسيق المشترك.
ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر والقائم بأعمال وزارة الدفاع في إيران بحثا التطورات الإقليمية وجوانب التنسيق المشترك.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على منصة "إكس" أن قائدها براد كوبر أجرى خلال زيارة إلى لبنان وإسرائيل محادثات مع كبار القادة المدنيين والعسكريين في البلدين.
وأضافت أن كوبر التقى في لبنان برئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش اللبناني الجنرال رودولف هيكل، حيث ناقشوا "مسار تنفيذ إطار اتفاق تاريخي تم توقيعه يوم الجمعة في واشنطن".
كما أفادت بأن كوبر زار في إسرائيل القوات الأميركية المنتشرة هناك.
وأشارت (سنتكوم) إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي منتشرون حاليًا في أنحاء المنطقة ويعملون في حالة استعداد تام.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الحرب مع إيران قد تقع في أي لحظة من جديد، وإن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عمليات مستقلة.
وأضاف أن إيران تدرس شن هجوم على إسرائيل ردًا على الهجمات الإسرائيلية في لبنان.
وتابع كاتس أنه ما دام حزب الله لم يُنزع سلاحه، فإن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تدخل في حرب مع إيران مجددًا اعتبارًا من الغد، وأنها مستعدة لذلك.
قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إنه إذا انتهت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق أو تعهد، فيجب أن تتم المصادقة عليه من قِبل البرلمان، مضيفًا: "لن يُسمح لأحد بأن يتكرر ما حدث في الاتفاق النووي السابق وأن يُفرض علينا مرة أخرى".
وأضاف أنه في حال تحولت التفاهمات بين طهران وواشنطن إلى اتفاق، فسيتم بحثه والموافقة عليه "قطعيًا بندًا بندًا" داخل البرلمان.
وأوضح سليمي أن تفاهم طهران وواشنطن يحدد فقط الأطر العامة، وبحسب المادتين 77 و125 من الدستور، فإنه عندما يتحول هذا التفاهم إلى اتفاق، يجب أن يُصادق عليه البرلمان.
أعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين سلطنة عُمان وإيران بشأن مضيق هرمز عُقد في مسقط.
وأوضحت أن الجانبين ناقشا إدارة مستقبل المضيق، وتعزيز التنسيق، والتعاون في مجال الملاحة والخدمات البحرية، والالتزام بقواعد القانون الدولي.
وقال وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، إن مسقط لا تؤيد فرض رسوم على عبور مضيق هرمز.
وأضاف أنه سيتم إجراء مشاورات مع الدول المستفيدة بشأن الخدمات البحرية والبيئية في هذا الممر المائي، مشيرًا إلى أن أي تفاهم مستقبلي مع إيران بشأن هرمز سيكون في إطار القانون الدولي.
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن مبعوثي الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيشاركان في الاجتماع المقرر عقده غدًا الثلاثاء في الدوحة مع إيران.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن محادثات فنية ستُعقد بالتزامن مع اجتماعات كبار المسؤولين.
كما أكد البيت الأبيض، في إشارة إلى محادثات الدوحة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يرغب في استمرار مسار السلام.