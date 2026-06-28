قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي ‌نيا، في مقابلة مع "دفاع برس"، إن السيطرة الذكية لإيران على مضيق هرمز "ليست بهدف تحقيق الإيرادات، وإنما للحفاظ على القوة وتعزيزها في المنطقة"، مضيفًا أن الحرب الأخيرة جعلت إيران تدرك الأهمية الجيوسياسية لهذا الممر المائي أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف أن الاعتقاد بأن العداء الأميركي لإيران بدأ بعد الثورة "خاطئ تمامًا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أطاحت بحكومة محمد مصدق في انقلاب 19 أغسطس 1953، أي قبل سنوات من قيام "الثورة الإيرانية".

كما أشار أكرمي ‌نيا إلى القدرات العسكرية لإيران، موضحًا أنه جرى في الأيام الأخيرة من الحرب استخدام طائرات مسيّرة جديدة، كانت مراحل تطويرها البحثية قد بدأت مسبقًا، قبل أن تدخل الخدمة العملياتية خلال الحرب.

وأكد أيضًا أن هناك خططًا لتطوير الصناعات العسكرية المحلية وشراء معدات متقدمة من "الدول الصديقة"، مضيفًا أن إيران "ستمتلك خلال الأيام المقبلة تجهيزات أكثر تطورًا".