أفاد مصدر مطلع في بغداد لقناة "إيران إنترناشيونال"، بأن نحو 30 مسؤولًا عراقيًا اعتُقلوا حتى الآن في بغداد، في إطار عملية واسعة نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على خلفية قضية مرتبطة بالفساد.
وأضاف المصدر أن هذه العملية جاءت عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى العراق توم باراك، ولقائه مع رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي.
كما نقلت "إيران إنترناشيونال" عن مصادر مطلعة في بغداد أن عددًا من الموقوفين ينتمون إلى أحزاب مقربة من النظام الإيراني.
وأكدت وسائل إعلام عراقية أيضًا أن شقيق رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني من بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم.
قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، في مقابلة مع "دفاع برس"، إن السيطرة الذكية لإيران على مضيق هرمز "ليست بهدف تحقيق الإيرادات، وإنما للحفاظ على القوة وتعزيزها في المنطقة"، مضيفًا أن الحرب الأخيرة جعلت إيران تدرك الأهمية الجيوسياسية لهذا الممر المائي أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف أن الاعتقاد بأن العداء الأميركي لإيران بدأ بعد الثورة "خاطئ تمامًا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أطاحت بحكومة محمد مصدق في انقلاب 19 أغسطس 1953، أي قبل سنوات من قيام "الثورة الإيرانية".
كما أشار أكرمي نيا إلى القدرات العسكرية لإيران، موضحًا أنه جرى في الأيام الأخيرة من الحرب استخدام طائرات مسيّرة جديدة، كانت مراحل تطويرها البحثية قد بدأت مسبقًا، قبل أن تدخل الخدمة العملياتية خلال الحرب.
وأكد أيضًا أن هناك خططًا لتطوير الصناعات العسكرية المحلية وشراء معدات متقدمة من "الدول الصديقة"، مضيفًا أن إيران "ستمتلك خلال الأيام المقبلة تجهيزات أكثر تطورًا".
أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، عن توجه قضائي جديد تجاه الولايات المتحدة قائلاً: "من الآن فصاعداً، إذا تمكنا من الوصول إلى أي أموال أو أصول تعود للأميركيين، سنقوم بحجزها ومصادرتها بموجب أحكام قانونية صادرة عن المحاكم".
وأوضح محسني إيجئي أن "المحاكم المحلية أصدرت بالفعل أحكاماً ضد عدد من المسؤولين الأميركيين الذين ارتكبوا جرائم بحق أبناء شعبنا".
وفي سياق متصل، جدد رئيس السلطة القضائية هجومه على واشنطن، واصفاً "ادعاءات" الولايات المتحدة بشأن دعم حقوق الإنسان بأنها "مضحكة"، وأضاف أن هذا البلد "يتخصص في إظهار الباطل على أنه حق، وتبييض جرائمه".
قال السناتور الجمهوري الأميركي جيم بانكس، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب القائم على الجمع بين الدبلوماسية والضغط العسكري كان فعالًا في التعامل مع طهران عقب الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز.
وأضاف: “إذا لم تلتزم طهران بتعهداتها بموجب الاتفاق، فسنواصل القصف”.
وأكد بانكس أن أي اتفاق طويل الأمد مع #إيران يجب أن يضمن عدم امتلاك طهران سلاحًا نوويًا، وأن تبقي مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة التجارية.
كما أعلن دعمه لطلب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تخصيص 80 مليار دولار إضافية للميزانية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استهلكت موارد كبيرة في الاستجابة للصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتحتاج إلى إعادة بناء مخزونها من الأسلحة.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، أن القوات الأميركية “نفذت، بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضربات إضافية استهدفت عدة أهداف داخل إيران”.
وأضاف البيان أنه “بعد الضربات الأميركية التي نُفذت أمس (الجمعة) ردًا على الهجوم الإيراني على السفينة التجارية (MV Our Lovely)، مُنحت إيران فرصة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها أهدرت هذه الفرصة عندما أطلقت قواتها، عند الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، طائرة مسيّرة انتحارية باتجاه ناقلة النفط (MT Kiko)”.
وأوضح البيان أن ناقلة النفط، التي ترفع علم بنما، كانت تعبر بالقرب من مضيق هرمز وهي تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام.
وأضافت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم): “نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية اليوم ضربات جاءت ردًا مباشرًا على استمرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية. واستهدفت الطائرات العسكرية الأميركية البنية التحتية للمراقبة العسكرية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي، ومنشآت تخزين الطائرات المسيّرة، وقدرات زرع الألغام التابعة لإيران.”
وأكدت سنتكوم أن “حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة”، مضيفة أن “القوات الأميركية يقظة، وقادرة على تنفيذ ضربات قاتلة، وعلى أهبة الاستعداد.”
قضت محكمة سويدية بأن قرار دائرة الهجرة في البلاد بفصل أحد موظفيها بسبب ارتباطه بالنظام الإيراني كان "قانونياً ومبرراً".
ووفقاً للحكم الصادر عن محكمة "سولنا" الإقليمية، فإن المخاطر الأمنية الجسيمة المطروحة في هذه القضية طغت على أي اعتبارات أخرى، وأن دائرة الهجرة تصرفت وفقاً للقانون عند فصلها هذا الموظف.
وكانت دائرة الهجرة قد فصلت الموظف في وقت سابق استناداً إلى معلومات قدمها جهاز الأمن السويدي (سيبو). وتُشير وثائق القضية إلى أن الموظف كان يمتلك اتصالات واسعة مع عناصر استخباراتية تابعة للنظام الإيراني، بالإضافة إلى أشخاص مرتبطين بشبكات الجريمة المنظمة.
وكان هذا الموظف، الذي يعمل في دائرة الهجرة السويدية منذ عام 2016، قد أُقيل من منصبه في فبراير (شباط) 2025. ورغم أنه رفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء حكم الفصل والحصول على تعويض، إلا أن المحكمة رفضت طلبه. ويُعد الفصل أشد إجراء تأديبي في قانون العمل السويدي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تقارير حول مساعي بالنظام الإيراني للنفوذ الاستخباراتي، والتجسس، والقيام بأعمال تخريبية في السويد. ففي يناير (كانون الثاني) 2026، أفادت وسائل إعلام سويدية باحتجاز شقيقين من أصول إيرانية للاشتباه في قيامهما بتجسس صناعي لصالح طهران.
خطر تسريب معلومات حساسة ونقض التزام الولاء
أعلنت محكمة "سولنا" الإقليمية، في حكمها، أن دائرة الهجرة السويدية تمكنت من إثبات ادعاءاتها ضد موظفها السابق. وبناءً على حكم المحكمة، فقد أجرى هذا الموظف على مدار عدة سنوات اتصالات مكثفة مع ضابط استخبارات تابع للنظام الإيراني، وعميل مرتبط بالتجسس على طالبي اللجوء، فضلاً عن أشخاص ينتمون لجماعات إجرامية.
وخلصت المحكمة إلى أن هذه الاتصالات خلقت خطراً ملموساً لتسريب معلومات حساسة، واعتبرت سلوك الموظف "انتهاكاً جسيماً لالتزام الولاء تجاه صاحب العمل". وجاء في الحكمة أيضاً أن سلوك الموظف لم يكن خطأً عابراً أو ناتجاً عن سوء تقدير، بل كان تصرفاً واعياً ومستمراً طوال عدة سنوات.
وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، من "الهجمات الهجينة" و"الحرب بالوكالة" التي يشنها النظام الإيراني ضد السويد، مؤكداً ضرورة استعداد بلاده لمواجهة مثل هذه التهديدات. كما أعلن جهاز الأمن السويدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الإيرانية استخدمت مركز "الإمام علي" الإسلامي كمنصة لأنشطتها الاستخباراتية على الأراضي السويدية.
مساعي طهران للنفوذ في دائرة الهجرة السويدية
أكدت دائرة الهجرة السويدية خلال النظر في قضية موظفها السابق أن هذه المؤسسة تتعرض بشكل مستمر لأنشطة استخباراتية، لا سيما من قِبل الجمهورية الإسلامية. يأتي ذلك في وقت تضم فيه قواعد بيانات دائرة الهجرة بيانات تتعلق بطالبي اللجوء، ومعارضي الحكومة الإيرانية، وغيرهم من الأفراد الذين قد يمثلون قيمة استخباراتية للدول الأجنبية.
وأشارت المحكمة إلى هذه الاعتبارات الأمنية، معلنةً أن الوصول غير المصرح به إلى مثل هذه المعلومات يمكن أن يمهد الطريق لاستغلالها من قِبل حكومات أجنبية، ويهز الثقة العامة بدائرة الهجرة السويدية داخلياً وخارجياً، ويعرض الأفراد للتهديد، أو الضغط، أو الأعمال الانتقامية.
وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن اتصالات الموظف مع عناصر استخبارات النظام الإيراني والجماعات الإجرامية تتنافى مع استمرار عمله في دائرة الهجرة. وكانت الدائرة قد استندت إلى معلومات جهاز الأمن السويدي، وهي البيانات التي قُدمت في المحكمة عبر شهادات ضباط هذا الجهاز. كما حكمت المحكمة على الموظف السابق بدفع 168 ألف كرونة سويدية للحكومة لتغطية تكاليف التقاضي.
ويُذكر أن جهاز الأمن السويدي كان قد حذر في وقت سابق من أن النظام الإيراني لا يزال يستعين بعصابات إجرامية لتنفيذ أعمال عنف ضد معارضيه على الأراضي السويدية.