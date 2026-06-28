أفاد مصدر مطلع في بغداد لقناة "إيران إنترناشيونال"، بأن نحو 30 مسؤولًا عراقيًا اعتُقلوا حتى الآن في بغداد، في إطار عملية واسعة نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على خلفية قضية مرتبطة بالفساد.

وأضاف المصدر أن هذه العملية جاءت عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى العراق توم باراك، ولقائه مع رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي.

كما نقلت "إيران إنترناشيونال" عن مصادر مطلعة في بغداد أن عددًا من الموقوفين ينتمون إلى أحزاب مقربة من النظام الإيراني.

وأكدت وسائل إعلام عراقية أيضًا أن شقيق رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني من بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم.

