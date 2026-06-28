علّق وزير الثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهار، على المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مؤكداً أنه إذا لم تقم طهران بتسليم اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه، فإن هذه المواد "ستُنتزع وستُخرج من البلاد بالقوة ومن خلال الحرب".
يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد شدد مراراً في وقت سابق على ضرورة إخراج مخزون اليورانيوم المخصب وتفكيك المنشآت النووية الإيرانية.
أفاد موقع "جماران" الإخباري بإغلاق رواق "كشور دوست" الواقع في الشارع المحاذي لموقع مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك بسبب تجمع واعتصام مجموعة من الأشخاص الذين يرتدون الأكفان.
وبحسب التقرير، فإن هذه المجموعة- التي وصلت إلى طهران قادمة من مدينة مشهد يوم عاشوراء تحت شعار "الثأر للمرشد الشهيد"- منعت إقامة البرامج والأنشطة اليومية للرواق، وتسببت في إخلال بالنظام العام للموقع "من خلال ترديد شعارات حادة ومتطرفة ضد المسؤولين".
وأضاف موقع "جماران" أن القائمين على إدارة الرواق أعلنوا أن هذا الاعتصام الذي استمر لثلاثة أيام أخرج المكان عن مسار عمله وهدفه الأساسي، مما أدى إلى عرقلة وتعطيل البرامج اليومية، بما في ذلك إقامة صلاة الجماعة والمراسم المعتادة.
أفاد مصدر مطلع في بغداد لقناة "إيران إنترناشيونال"، بأن نحو 30 مسؤولًا عراقيًا اعتُقلوا حتى الآن في بغداد، في إطار عملية واسعة نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على خلفية قضية مرتبطة بالفساد.
وأضاف المصدر أن هذه العملية جاءت عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى العراق توم باراك، ولقائه مع رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي.
كما نقلت "إيران إنترناشيونال" عن مصادر مطلعة في بغداد أن عددًا من الموقوفين ينتمون إلى أحزاب مقربة من النظام الإيراني.
وأكدت وسائل إعلام عراقية أيضًا أن شقيق رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني من بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم.
قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، في مقابلة مع "دفاع برس"، إن السيطرة الذكية لإيران على مضيق هرمز "ليست بهدف تحقيق الإيرادات، وإنما للحفاظ على القوة وتعزيزها في المنطقة"، مضيفًا أن الحرب الأخيرة جعلت إيران تدرك الأهمية الجيوسياسية لهذا الممر المائي أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف أن الاعتقاد بأن العداء الأميركي لإيران بدأ بعد الثورة "خاطئ تمامًا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أطاحت بحكومة محمد مصدق في انقلاب 19 أغسطس 1953، أي قبل سنوات من قيام "الثورة الإيرانية".
كما أشار أكرمي نيا إلى القدرات العسكرية لإيران، موضحًا أنه جرى في الأيام الأخيرة من الحرب استخدام طائرات مسيّرة جديدة، كانت مراحل تطويرها البحثية قد بدأت مسبقًا، قبل أن تدخل الخدمة العملياتية خلال الحرب.
وأكد أيضًا أن هناك خططًا لتطوير الصناعات العسكرية المحلية وشراء معدات متقدمة من "الدول الصديقة"، مضيفًا أن إيران "ستمتلك خلال الأيام المقبلة تجهيزات أكثر تطورًا".
أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، عن توجه قضائي جديد تجاه الولايات المتحدة قائلاً: "من الآن فصاعداً، إذا تمكنا من الوصول إلى أي أموال أو أصول تعود للأميركيين، سنقوم بحجزها ومصادرتها بموجب أحكام قانونية صادرة عن المحاكم".
وأوضح محسني إيجئي أن "المحاكم المحلية أصدرت بالفعل أحكاماً ضد عدد من المسؤولين الأميركيين الذين ارتكبوا جرائم بحق أبناء شعبنا".
وفي سياق متصل، جدد رئيس السلطة القضائية هجومه على واشنطن، واصفاً "ادعاءات" الولايات المتحدة بشأن دعم حقوق الإنسان بأنها "مضحكة"، وأضاف أن هذا البلد "يتخصص في إظهار الباطل على أنه حق، وتبييض جرائمه".
قال السناتور الجمهوري الأميركي جيم بانكس، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب القائم على الجمع بين الدبلوماسية والضغط العسكري كان فعالًا في التعامل مع طهران عقب الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز.
وأضاف: “إذا لم تلتزم طهران بتعهداتها بموجب الاتفاق، فسنواصل القصف”.
وأكد بانكس أن أي اتفاق طويل الأمد مع #إيران يجب أن يضمن عدم امتلاك طهران سلاحًا نوويًا، وأن تبقي مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة التجارية.
كما أعلن دعمه لطلب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تخصيص 80 مليار دولار إضافية للميزانية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استهلكت موارد كبيرة في الاستجابة للصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتحتاج إلى إعادة بناء مخزونها من الأسلحة.