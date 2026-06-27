أعلن 66 عضوًا في مجلس "خبراء القيادة" الإيراني، في بيان بشأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أن "الالتزام بالخطوط الحمراء التي حددها المرشد واجب شرعي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها".
ووصف الأعضاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنهما "مهدورا الدم". وأضافوا: "يجب ألا يتم التغاضي بأي حال عن معاقبتهما، والانتقام لدم الإمام الشهيد (المرشد)، وعلى كل مكلف يتمكن من الوصول إليهما أن يقتلهما".
وفي جزء آخر من البيان، وبالإشارة إلى عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، أكد أعضاء المجلس أن "إعادة فتح مضيق هرمز تُعد مخالفة لتعهدات المسؤولين وخطأً استراتيجيًا، وستُشجع العدو على مواصلة نقض التزاماته والإخلال بعهوده".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطاب متلفز بشأن الاتفاق الأخير مع لبنان: "إن هذا الاتفاق يعزز إسرائيل ولبنان ويُضعف إيران وحزب الله".
وأضاف: "لقد شهدنا تغييرات جوهرية لأننا غيّرنا ميزان القوى. لم يعد حزب الله كما كان، ولم يعد النظام الإيراني كما كان، وأصبحت هناك الآن فرصة لفرض واقع جديد".
وتابع نتنياهو: "في ما يتعلق بما تبقى من محور إيران، ومن خلال استثمار انتصارنا عبر الاتفاقات السياسية، مثل الاتفاق مع لبنان، فإن اتفاقات أخرى في الطريق. وهذا هو ما وعدت به منذ اليوم الثاني للحرب، وهو تغيير وجه الشرق الأوسط. وهذا بالضبط هو المسار الذي نسير فيه".
وأكد: "سنرد على أي هجوم يستهدفنا أو يستهدف قواتنا أو المدنيين أو مدننا".
أدانت عدة دول عربية ومجلس التعاون الخليجي بشدة الهجوم الأخير بالطائرات المسيرة الذي شنته إيران على الأراضي البحرينية، واعتبرته انتهاكًا لسيادة البحرين، وتهديدًا لأمن المنطقة، ومخالفًا للقانون الدولي.
وحذرت وزارة الخارجية البحرينية، يوم السبت 27 يونيو (حزيران)، في معرض إدانتها للهجوم، من أن الهجوم الإيراني يشكّل انتهاكًا للسيادة وتهديدًا لأمن مواطني البحرين والمقيمين فيها. وأضافت الوزارة أن المنامة تحتفظ بـ "الحق الكامل والمشروع" في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي. كما طالبت وزارة الخارجية البحرينية مجلس الأمن الدولي بمحاسبة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم.
ويُذكر أن البحرين تستضيف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية.
ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن تضامنها مع المنامة، وأضافت أن مثل هذه الهجمات تتحدى الجهود الدولية الرامية إلى إعادة بسط الاستقرار في المنطقة.
كما أدانت وزارات الخارجية في كل من مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، في بيانات منفصلة، الهجوم الإيراني. وأكدت هذه الدول دعمها الكامل للمنامة، واصفةً الاعتداء بأنه انتهاك صارخ لسيادة البحرين، وتهديد لأمنها واستقرارها، ويتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا، في 15 يونيو الجاري، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب. وتم توقيع مذكرة التفاهم هذه في 18 من هذا الشهر من قِبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان.
ومع ذلك، أدى الهجوم الإيراني الأخير على سفينة تجارية في المنطقة إلى تصعيد التوترات مجددًا، وأثار الشكوك حول استدامة الاتفاق الأخير.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر السبت 27 يونيو، أنها استهدفت مستودعات لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى مواقع رادار تابعة إيرانية ردًا على هذا الهجوم. وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري أنه هاجم مواقع تمركز الجيش الأميركي في المنطقة ردًا على الهجوم الجوي للولايات المتحدة على الشواطئ الإيرانية.
رد فعل مجلس التعاون الخليجي
أدان مجلس التعاون الخليجي، في بيان له، بشدة هجوم المسيّرات الإيرانية على البحرين. وصرح الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، بأن هذا الهجوم يقوّض مسار الجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة. وأكد الدعم الكامل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي للبحرين وأمنها واستقرارها.
كما أدانت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، الهجوم على البحرين، وأعلنت أن استمرار مثل هذه الإجراءات، بالتزامن مع الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوترات، يعرض الأمن والسلام في الشرق الأوسط للخطر.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية أيضًا الهجوم "غير المبرر" للحكومة الإيرانية "انتهاكًا صارخًا لسيادة البحرين وخرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي"، ودعت إلى مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية، خفض التوترات، والاستفادة من المكتسبات المحققة في إطار مذكرة التفاهم.
وفي المقابل، اتهم محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، يوم 27 يونيو، واشنطن بانتهاك الاتفاق الأخير عبر رسالة نشرها على منصة "إكس". وهدد قائلًا: "إن الرد على انتهاك أي بند من بنود مذكرة التفاهم سيكون سريعًا وقاصمًا".
وفي سياق متصل، دعا تحالف "إمباكت إيران" الحقوقي، في بيان له يوم السبت 27 يونيو، المجتمع الدولي إلى إدراج قضية حقوق الإنسان في جدول الأعمال بالتزامن مع المفاوضات الأمنية والنووية مع إيران. ويضم هذا التحالف منظمات من بينها "قلم أميركا" (PEN America)، و"مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان"، و"مركز مدافعي حقوق الإنسان"، و"منظمة حقوق الإنسان في إيران".
قال المدعي العام لمحافظة مازندران، علي أكبر عاليشاه، خلال مراسم بمناسبة أسبوع السلطة القضائية في إيران، إن "القضايا الاقتصادية تمثل جزءًا من مطالب المواطنين، لكن المطلب الأهم لدى المواطنين المتدينين والثوريين والموالين للنظام في المحافظة هو التصدي لعدم ارتداء الحجاب والتعري في الأماكن العامة".
وأضاف: "جميع الضباط المكلفين بإنفاذ القانون ملزمون باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مظاهر التعري وأي تصرف من شأنه الإساءة إلى حرمة القيم الدينية أو النيل من هيبة النظام".
وتابع عاليشاه: "أطلب من جميع الضباط التعامل بجدية مع هذا الملف، والتصدي لمظاهر التعري في الشوارع، وعند الضرورة ستُصدر التعليمات اللازمة بهذا الشأن".
وأضاف: "إن جميع مأموري الضبط القضائي مكلفون بالتعامل القانوني مع مظاهر التعري وأي إجراء يتسبب في هتك حرمة القيم الدينية وتشويه صورة النظام".
وتابع عاليشاه قائلاً: "أطالب جميع المأمورين بالتدخل الجاد في هذا المجال والتعامل مع مظاهر التعري في الشوارع، وعند الضرورة سيتم إصدار الأوامر والتعليمات اللازمة".
أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى توقيع إطار اتفاق ثلاثي من قِبل إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان، قائلاً: "إذا حاولت إيران منع تنفيذ هذا الاتفاق بمهاجمتنا، فإن إسرائيل سترد بقوة كبيرة وستُظهر تفوق ميزان القوة القائم بينها وبين طهران".
وأضاف كاتس أن الاختبار الحقيقي سيكون في تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العديد من التحديات لا تزال قائمة.
وأشار إلى أنه ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتمركز طويل الأمد في المنطقة الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قوات الجيش وإزالة التهديدات عن مستوطنات الشمال.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في رسالة مصوّرة: "كما التزم رئيس الوزراء وأنا، فإن دولة إسرائيل لم تنسحب من لبنان وستحافظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، بما في ذلك سلسلة مرتفعات بوفور".
وأضاف: "هذا الاتفاق يشكّل أيضًا ضربة استراتيجية لمحور إيران. لقد حاولت إيران عبر التهديد والضغط على الولايات المتحدة دفع إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان، لكنها فشلت".
وتابع كاتس: "تم وضع إطار وقّعت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، وهو إطار يُلزم بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، ويؤكد أن مستقبل لبنان لن يُملى بعد الآن من قِبل طهران وحزب الله".