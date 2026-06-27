أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى توقيع إطار اتفاق ثلاثي من قِبل إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان، قائلاً: "إذا حاولت إيران منع تنفيذ هذا الاتفاق بمهاجمتنا، فإن إسرائيل سترد بقوة كبيرة وستُظهر تفوق ميزان القوة القائم بينها وبين طهران".
وأضاف كاتس أن الاختبار الحقيقي سيكون في تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العديد من التحديات لا تزال قائمة.
وأشار إلى أنه ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتمركز طويل الأمد في المنطقة الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قوات الجيش وإزالة التهديدات عن مستوطنات الشمال.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في رسالة مصوّرة: "كما التزم رئيس الوزراء وأنا، فإن دولة إسرائيل لم تنسحب من لبنان وستحافظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، بما في ذلك سلسلة مرتفعات بوفور".
وأضاف: "هذا الاتفاق يشكّل أيضًا ضربة استراتيجية لمحور إيران. لقد حاولت إيران عبر التهديد والضغط على الولايات المتحدة دفع إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان، لكنها فشلت".
وتابع كاتس: "تم وضع إطار وقّعت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، وهو إطار يُلزم بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، ويؤكد أن مستقبل لبنان لن يُملى بعد الآن من قِبل طهران وحزب الله".
أعادت مذكرة التفاهم الأولية بين طهران وواشنطن، الرامية إلى إنهاء الصراع الذي استمر 70 يومًا وإعادة فتح مضيق هرمز، رسم موازين القوى في المنطقة، مع تداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة.
وأوجد الاتفاق رابحين سياسيين واقتصاديين واضحين، إلى جانب خاسر بارز واحد على الأقل، في وقت تعيد فيه الحكومات تقييم أولوياتها الأمنية و"التجارية" والدبلوماسية.
ويُعدّ المستفيدون الرئيسيون من الاتفاق الدول الخليجية، إلى جانب الصين وباكستان، وجميعها لديها مصلحة قوية في استعادة الاستقرار الإقليمي وحماية حركة التجارة. وفي المقابل، تبدو إسرائيل الطرف الأكثر عزلةً سياسيًا، إذ تتزايد خلافاتها مع نهج واشنطن والاتجاه الدبلوماسي الأوسع في المنطقة.
وبالنسبة لمعظم دول العالم، فإن القضية الأساسية ليست التنافس الأيديولوجي بين إيران وإسرائيل، بل أمن التجارة البحرية.
ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا لتدفقات الطاقة العالمية، وكذلك لواردات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية إلى منطقة الخليج العربي. وقد أدى إغلاقه إلى تعطيل صادرات النفط والغاز، وإبطاء النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات التضخم في أنحاء المنطقة.
ووفقًا لموقع "فرارو" المقرب من التيار المعتدل في إيران، رأى سفير بريطاني سابق لدى طهران أن العديد من الدول الخليجية تعتقد أن هذا الاتفاق كان ينبغي التوصل إليه في وقت أبكر بكثير، بالنظر إلى حجم الأضرار الاقتصادية التي سببتها الأزمة.
ولم يكن موقف دول مجلس التعاون الخليجي موحدًا إزاء الصراع. فقد عارضت قطر وسلطنة عُمان التصعيد منذ البداية، بينما اتخذت السعودية والإمارات مواقف أكثر حذرًا.
وأدت قطر دورًا وساطيًا مهمًا بشكل خاص، إذ ساعدت في تسهيل التواصل بين طهران وواشنطن. أما سلطنة عُمان، فقد تعرضت لضغوط إيرانية لتأييد فكرة فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، وهو اقتراح رفضته دول المنطقة والمجتمع الدولي، اللذان يعتبران المضيق ممرًا دوليًا وليس أصلًا تجاريًا.
ورغم هذه الاختلافات، فقد أسهم الاتفاق في تضييق فجوة الخلافات داخل مجلس التعاون الخليجي. كما عزز الشكوك بشأن مدى موثوقية الولايات المتحدة على المدى الطويل كضامن للأمن، رغم استمرار اعتماد جيران إيران العرب على البنية التحتية العسكرية الأميركية.
وتبدو الصين من أكبر المستفيدين من الاتفاق؛ فقد كان الهمّ الرئيسي لبكين طوال الأزمة هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
فإعادة فتح المضيق تخفّض تكاليف واردات الطاقة، وتدعم تعافي الاقتصاد الصيني، وتعزز الصورة التي تفضلها بكين لنفسها باعتبارها قوة تستفيد من الاستقرار من دون الانخراط المباشر في صراعات المنطقة.
كما يُتوقع أن تستفيد باكستان أيضًا. فمن خلال أدائها دورًا محوريًا في الوساطة، عززت إسلام آباد مكانتها الدبلوماسية، وقللت في الوقت نفسه من خطر انتقال عدم الاستقرار على حدودها الغربية إلى أمنها واقتصادها.
وأما بالنسبة لروسيا، فالصورة أكثر تعقيدًا. فقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما زاد من عائدات موسكو. إلا أن الاتفاق يعكس هذا الاتجاه ويقلص تلك المكاسب. وفي المقابل، فإن استقرار الشرق الأوسط يقلل من احتمالات تعميق الدول العربية تعاونها العسكري مع أوكرانيا، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي، وهو تطور يُرجح أن ترحب به موسكو.
وتبدو إسرائيل الخاسر السياسي الأكبر من الاتفاق. فقد كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يأمل في توسيع نطاق "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن الحكومات العربية باتت تركز في المقام الأول على التوصل إلى ترتيبات دائمة تكبح البرنامج النووي الإيراني وتمنع اندلاع حرب إقليمية جديدة.
كما أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تبدو مصممة على تقويض الاتفاق، قلصت بدرجة أكبر الحماس الإقليمي لمسار التطبيع، ما جعل إسرائيل أكثر عزلة عن التوافق الدبلوماسي الآخذ في التشكل.
وأعاد الاتفاق أيضًا إحياء النقاش داخل إيران بشأن ما إذا كان أي اتفاق نووي مستقبلي قادرًا على الصمود بمفرده.
ويرى السفير الإيراني السابق، حسين موسويان، أنه لا يمكن لأي اتفاق نووي أن يستمر ما لم يتناول أيضًا جذور المواجهة الأعمق بين إيران وإسرائيل.
وفي تصريحات نقلها موقع "رويداد 24"، وصف موسويان المرحلة الحالية بأنها "فرصة ذهبية" لإحداث تحول في العلاقات بين طهران وواشنطن، لكنه حذر من أن أي اتفاق يقتصر على الملف النووي سيظل هشًا ما لم يُدمج ضمن إطار أوسع للأمن الإقليمي.
ويعكس هذا التقييم إدراكًا متزايدًا برز خلال الصراع، مفاده أن وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز ربما أوجدا فرصًا دبلوماسية جديدة، لكن استمرار هذه الفرص سيعتمد على معالجة التنافسات الإقليمية الأعمق التي قوّضت مرارًا الاتفاقات السابقة.
في الوقت الذي تعلن فيه السلطات الإيرانية إخماد الحرائق الأخيرة في غابات محافظة فارس، جنوب البلاد، يقول المتطوعون والناشطون البيئيون إن الحرائق الواسعة، ونقص المعدات، وتهالك الإمكانات، وضعف الإدارة، وضعت عمليات إطفاء الحرائق في غابات "زاغروس" أمام أزمة حقيقية.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "بیام ما" الإيرانية، فقد واجهت محافظة فارس منذ 10 مايو (أيار) الماضي وحتى 24 يونيو (حزيران) الحالي موجة غير مسبوقة من حرائق الغابات. وتنوعت هذه الأحداث بين 13 حالة حريق في مدينة "كوه جُنار" خلال 12 يوماً، وأربعة حرائق متزامنة في "نور آباد ممسني"، وصولاً إلى 6 بؤر حرائق في 28 مايو، وخمسة حرائق في يوم واحد في "كوه جنار"، بالإضافة إلى حرائق متعددة في "كوهمره سرخي"، و"ماله غاله"، ومتنزه "بمو" الوطني، ومناطق أخرى من زاغروس.
وصرح عضو فريق إطفاء الحرائق "حماة طبيعة زاغروس"، بختيار كشاورز، لصحيفة "بیام ما"، بأنه على الرغم من أن حرائق هذا العام في "نور آباد" بدأت متأخرة بنحو شهر مقارنة بالعام الماضي، فإن الأمطار الجيدة أدت إلى نمو كثيف للغطاء النباتي، وهو ما ضاعف مساحة الحرائق عدة مرات. وحذر قائلاً: "ادعوا أن يمر هذا العام على خير. مع وضع الغطاء النباتي الحالي، ادعوا ألا يصاب متطوعو زاغروس بأذى».
معدات متهالكة وإدارة غير كفؤة
وفقاً لهذا الناشط البيئي، فإنه على الرغم من أن اجتماعات التنسيق بين الموارد الطبيعية، وهيئة إدارة الأزمات، والمجموعات الشعبية قد حسّنت وضع الدعم اللوجستي قليلاً مقارنة بالعام الماضي، فإن اتساع مناطق الحرائق والنقص الحاد في القوات والإمكانات لا يزالان يحولان دون السيطرة السريعة على النيران.
وأفاد المتطوعون بأن جزءاً كبيراً من المعدات التي يستخدمونها قد تهالك. وقال كشاورز إن جهاز نفخ الهواء (المضخة) الذي استخدمه لمدة 4 سنوات لم يعد بالكفاءة المطلوبة، وبسبب المشاكل الاقتصادية، تراجعت التبرعات الشعبية لشراء معدات جديدة بشكل حاد. وبحسب قوله، يواجه المتطوعون صعوبة حتى في تأمين الأحذية، والملابس، والقفازات القياسية.
كما حذر الناشطون البيئيون من غياب أمن وسلامة القوات المتطوعة. وذكر كشاورز أن أحد أعضاء المجموعة سقط العام الماضي من الجبل ونجا بأعجوبة، مؤكداً أن المتطوعين الذين يعملون بجوار ألسنة اللهب يحتاجون إلى معدات سلامة قياسية.
من جانبه، وصف عضو فريق إطفاء الحرائق في "سرجهان"، محمد مراد بور، الحريق الذي اندلع في منطقة "روشنكوه" المحمية بأنه أحد أكبر الحرائق في السنوات الأخيرة؛ حيث استمرت النيران لأكثر من 12 ساعة وقضت على جزء كبير من أشجار الفستق البري (البنه).
وأوضح أن عملية الإطفاء تمت بشكل رئيسي بمشاركة القوات الشعبية؛ حيث دخلت المجموعات المتطوعة إلى خط النار بالتناوب. ومع ذلك، أشار إلى أن المشاركة الشعبية تراجعت مقارنة بالسابق؛ وهو أمر يُعزى- بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية واضطراب التدفق المعلوماتي- إلى غياب الإجراءات القضائية الرادعة بحق المتسببين في الحرائق. وذكر أنه في الساعات الأولى للحريق، حوصر عدة أشخاص داخل حلقة النار، ولم يكن واضحاً أي جهة ستتحمل المسؤولية لو وقع مكروه لهم.
وانتقد مراد بور نقص المعدات، وضعف إدارة الأزمات، والتأخر في إرسال آليات فتح خطوط عزل النيران (آتش بُر)، مؤكداً أنه لو تدخلت إمكانات المحافظات المجاورة في الساعات الأولى، لما اتسعت رقعة النار بهذا الشكل.
وبدوره، أفاد رئيس فريق إطفاء الحرائق في مدينة "كوه جُنار"، شريف محمدي، بتسجيل 27 حالة حريق في هذه المدينة خلال الشهر الماضي وحده. وهو رقم يتجاوز الإحصاءات الرسمية لإدارة الموارد الطبيعية، لأن بعض المناطق الخاضعة لإدارة البلديات لا تُسجل في الإحصاءات الرسمية.
وأعلن اندلاع حريق واسع الأسبوع الماضي في جزء من محمية المحيط الحيوي في "أرزن وبريشان"، طال نحو 18 ألف هكتار واستغرق إخماده 48 ساعة. وقال محمدي إن إدارة الموارد الطبيعية لم تكن تملك سوى عنصر عملياتي واحد لحماية هذه المساحة الشاسعة، وإن معظم العمليات نُفذت بالمعدات الشخصية للمتطوعين.
المنشأ البشري للحرائق
وفقاً لهذا الناشط البيئي، فإن العديد من الحرائق ذات منشأ بشري. وأوضح أن بعض الأفراد يقومون بإشعال النيران في الغابات بهدف الاستيلاء على الأراضي الوطنية، أو بعد تدمير مزارع الخشخاش غير القانونية.
وذكر محمدي، الذي سقط هو نفسه من الجبل خلال عمليات الأسبوع الماضي دون أن يصاب بأذى جسيم، أنه تعرض العام الماضي أيضاً لكسر في الضلع وإصابة في الساق أثناء إطفاء حريق. وأضاف أن عضواً آخر في فريقه سقط العام الماضي من مرتفع وتعرض لكسور في فقرات الظهر والكتف، ورغم امتلاكه بطاقة "مساعد الطبيعة" والتأمين، فإنه لا يزال يخوض معاملات قضائية للحصول على حقوقه القانونية. وحذر من أنه مع استمرار الوضع الحالي، سيفقد المتطوعون حافزهم للمشاركة في العمليات.
كما أشار محمدي إلى أنه شعر بالخوف هذا العام لأول مرة خلال أكثر من 400 عملية إطفاء شارك فيها، لأن ارتفاع ألسنة اللهب وصل إلى نحو 15 متراً، ولم يكن من الممكن الاقتراب من النار باستخدام أجهزة النفخ. وتوقع أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وانتقال النار إلى المرتفعات، فإن احتمال وقوع حرائق أوسع في الأسابيع المقبلة يظل مرتفعاً للغاية.
وأكد المتطوعون أن استخدام المروحيات لنقل القوات إلى المناطق الوعرة وصعبة العبور يعد أكثر فاعلية بكثير من استخدام مروحيات رش المياه. ففي كثير من الحالات، يضطر المنقذون للسير صعوداً في الجبال لمدة تتراوح بين 8 و9 ساعات للوصول إلى موقع الحريق، مما يستنزف طاقتهم وقدرتهم على المواجهة. كما طالبوا باستخدام الطائرات المسيّرة (الدرونز) لمراقبة المناطق بعد الإطفاء وتحديد مسارات انتشار النار، وهو إجراء يمكن أن يمنع عودة القوات غير الضرورية إلى المنطقة وهدر الإمكانات.
وأكد محمد حسين حسين زاده، وهو عضو آخر في الفرق الشعبية بـ "كوهمره سرخي"، أن المروحيات يمكنها تقليص وقت وصول القوات إلى المنطقة بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن أجهزة النفخ- في حال توفرها بأعداد كافية- تعادل كفاءة 20 عنصراً بشرياً؛ لكن نقص الإمكانات وتراجع الدعم الشعبي يحدان من قدرات المتطوعين.
وفي المقابل، صرح المدير العام للموارد الطبيعية وإعادة تشجير الغابات بمحافظة فارس، شهرام منتصري، لوكالة أنباء "إيسنا" في 25 يونيو الجاري، بأن الحريق في غابات "بالاده كازرون" و"كوهمره سرخي" قد تم احتواؤه بالكامل، ولا توجد حالياً أي بؤرة نشطة للنار في المنطقة. وأضاف أن عمليات المراقبة مستمرة لمنع اشتعال النيران مجدداً، مشيراً إلى أن الرياح الشديدة تسببت في اشتعال النار عدة مرات، مما استدعى تكرار عمليات الإخماد بين 4 و5 مرات. كما ذكر أن المروحيات نفذت 12 طلعة جوية في يوم واحد لنقل القوات.
ومع ذلك، قال إسماعيل حسيني، نائِب شيراز وزرقان في البرلمان الإيراني، لوكالة "إيسنا"، يوم الجمعة 26 يونيو، إن حريق "كوهمره سرخي" الذي بدأ في 21 يونيو بفعل فاعل، استمر لمدة ستة أيام بسبب "سوء التدبير"، وقضى على أجزاء من غابات زاغروس الثمينة.
وانتقد حسيني أداء الأجهزة المسؤولة، قائلاً إن أكثر من 90 في المائة من حرائق غابات زاغروس ذات منشأ بشري ويمكن الوقاية من معظمها عبر التوعية والوقاية، لكن المسؤولين لا يفكرون في تأمين التمويل والمعدات إلا بعد اندلاع النيران كل عام.
كما انتقد عدم تنفيذ توجيهات وزير الجهاد الزراعي بشأن تجهيز مخفر الحماية في "كوهمره سرخي"، ونقص القوات والمعدات، والعطل الفني في مروحية رش المياه الوحيدة بالمحافظة، وغياب برنامج شامل للوقاية والرصد. وطالب النائب بفتح تحقيق قضائي ومحاسبة المتسببين في إشعال النيران، وإنشاء آلية واضحة لتنظيم وتجهيز القوات الشعبية.
وتظهر مجموعة شهادات المتطوعين، ومسؤولي الموارد الطبيعية، ونائب البرلمان أنه على الرغم من إخماد الحرائق الأخيرة في بعض المناطق، فإنه مع بداية فصل الصيف، وكثافة الغطاء النباتي، ونقص الإمكانات، واستمرار العوامل البشرية، تظل المخاوف قائمة بشأن تكرار الحرائق الواسعة في غابات "زاغروس".
قد تتمكن تكنولوجيا "الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية" يومًا ما من مساعدة الإيرانيين في التغلب على جزء من الحجب والحصار الرقمي الذي يفرضه النظام. ومع ذلك، ورغم الآمال الواسعة المعقودة عليها، فإنها في الوضع الراهن لا تشكل حلاً عمليًا لمواجهة قطع الإنترنت في إيران.
لقد انقطع الوصول إلى الإنترنت في إيران لأشهر طويلة؛ بدأ ذلك أولاً خلال احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويناير (كانون الثاني) 2026، ثم خلال الحرب الأخيرة في مارس (آذار) الماضي. وأخيرًا، وبعد 88 يومًا من الانقطاع الشامل، أُعيد تشغيله بشكل محدود.
وعلى الرغم من أن الاتصال الدولي أصبح ممكنًا للعديد من مستخدمي الإنترنت الثابت والمنزلي، فإن الشبكة لا تزال تواجه اضطرابات، وعدم استقرار، ورقابة واسعة النطاق. لقد مر أكثر من 100 يوم على بدء القطع الواسع للإنترنت، لكن مسار استعادة الوصول المحدود جاء انتقائيًا وتحت رقابة صارمة.
من الوصول المشروط القائم على التحقق من الهوية، ونقل الأعمال التجارية إلى المنصات المحلية، وإنشاء بطاقات اتصال (سيم كارت) أو إنترنت أبيض للوصول إلى الشبكة، وصولاً إلى آليات أخرى؛ يبدو أن النظام الإيراني يعتزم الحفاظ على هيكل الرقابة متعدد الطبقات والإشراف والتحكم في الاتصالات.
إن الشبكة الوطنية للمعلومات، والبوابات المركزية للاتصال بالإنترنت العالمي، والإعدادات المحكومة لشبكات الهاتف المحمول، وأنظمة التحقق من الهوية، وآليات تسجيل الأجهزة، كلها أدوات تتيح للنظام تقييد أو قطع الوصول العام إلى الإنترنت العالمي، في حين يحافظ على قنوات اتصال مستقرة لمجموعات مختارة.
ولهذا السبب، حظيت تكنولوجيا الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية (D2C) باهتمام متزايد من الإيرانيين. ويأمل الكثيرون أن يوفر إمكان الاتصال المباشر للهاتف المحمول بالقمر الصناعي- دون الحاجة إلى أطباق استقبال، أو أجهزة طرفية، أو مشغل محلي، أو بوابات خاضعة لسيطرة الحكومة- سبيلاً للتحرر مما يعتبرونه "السجن الرقمي" للنظام الإيراني.
وقد بلغت أهمية هذا الموضوع حدًا جعل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تجري محادثات مع شركة "إسبايس إكس" حول تفعيل خدمة الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية للمواطنين الإيرانيين. وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن "إسبايس إكس" طلبت مبلغًا يصل إلى 500 مليون دولار لإطلاق هذه الخدمة، و100 مليون دولار شهريًا لتشغيلها.
ولكن السؤال الأساسي هو: هل يمكن للإصدارات الحالية من تكنولوجيا الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية أن تلبي مثل هذه التوقعات على مستوى مساحة إيران؟
الإجابة حاليًا هي "لا". فالأنظمة الحالية ذات قدرة استيعابية محدودة، وتعد ضحية سهلة للتشويش والتداخل في الموجات اللاسلكية، كما تنطوي على مخاطر للمواطنين الذين قد يتم كشف هوياتهم عبر نظام تسجيل الأجهزة وشبكة الهاتف المحمول في إيران.
ومع ذلك، تظل الأسئلة الجوهرية قائمة: هل يمكن للجيل الحالي من تكنولوجيا "دايركت تو سيل" (Direct-to-Cell) أن يلبي حقًا هذه التوقعات على نطاق واسع في إيران؟ وهل تظل هذه التكنولوجيا مجرد أداة اتصال محدودة وحالات طوارئ، أم يمكن أن تتحول إلى مخرج قابل للتوسع لملايين المستخدمين الإيرانيين؟ وإذا عملت الأجيال القادمة من هذه التكنولوجيا دون الاعتماد على أبراج التغطية والمشغلين المحليين، فهل سينهار الجدار الرقمي لإيران؟
التبعية لمشغلي الهاتف المحمول وسيناريو الشريحة الإلكترونية (eSIM) الخارجية
في خدمة "ستارلينك" التقليدية، يتصل القمر الصناعي بجهاز طرفي أرضي مخصص (وهو طبق التقاط إشارة الأقمار الصناعية، الذي يتعين على المستخدمين توفيره، وتركيبه، وصيانته، وإخفاؤه عن أعين السلطات)، ثم يتصل الهاتف المحمول بمودم "ستارلينك" عبر "الواي فاي".
أما تكنولوجيا "دايركت تو سيل"، فقائمة على فكرة مختلفة؛ حيث يلعب الهاتف المحمول نفسه دور المستقبل والمرسل للاتصال الفضائي. والإصدارات الحالية من هذه التكنولوجيا ليست في الغالب أنظمة إنترنت مستقلة عبر الأقمار الصناعية، بل هي مكملة لتغطية شبكة مشغلي الهواتف المحمولة في كل منطقة، وتحول القمر الصناعي عمليًا إلى برج اتصالات فضائي مهمته الأساسية توفير التغطية في المناطق التي تفتقر إلى الإرسال أو تعاني من تغطية ضعيفة.
إن استخدام ترددات مستقلة في النطاق (S-band) ونشر الأقمار الصناعية في مدار منخفض جدًا حول الأرض (VLEO)- أي أكثر قربًا من سطح الأرض- يعد من المسارات التي يمكن أن تجعل تكنولوجيا "دايركت تو سيل" أكثر عملية لحل مشكلة إيران.
وفي هذا السيناريو، يقوم المشغلون الشركاء لستارلينك مثل (T-Mobile) أو (Kyivstar) أو (One NZ) في نيوزيلندا، بإعلان إيران منطقة تفتقر إلى التغطية الأرضية ووضعها تحت تغطية خدماتهم. من الناحية السياسية والفنية، يعد هذا النموذج هو الأقرب لما يتوقعه الكثير من المواطنين الإيرانيين من هذه التكنولوجيا. وفي هذه الحالة، فإن الهاتف المحمول الذي يستخدم بطاقة اتصال تقليدية أو شريحة إلكترونية (eSIM) تابعة لأحد هؤلاء المشغلين، يمكنه الاتصال من داخل إيران بالأقمار الصناعية من الجيل الجديد لشركة "إسبايس إكس". وتشير التقارير إلى أن نحو 700 قمر صناعي من هذا النوع موجودة حاليًا في المدار.
ولكن تحقيق هذا السيناريو لا يعتمد فقط على إرادة أو قرار "إسبايس إكس"؛ بل يتطلب سلسلة من الاشتراطات تشمل الطيف الترددي، والتراخيص التنظيمية، والهواتف المتوافقة، والمودمات، والهوائيات، وقدرة إرسال الإشارات، والرقائق الإلكترونية التي تدعم نطاقات الأقمار الصناعية الجديدة. وتلعب شركات مثل "كوالكوم، وميدياتيك، وآبل، وسامسونغ، وغوغل" دورًا حاسمًا في هذا المسار؛ فإذا لم تكن المكونات الصلبة (الأجهزة) للهواتف المحمولة جاهزة، فلن تتحول حتى أكثر المجموعات الفضائية تقدمًا إلى اتصال عملي للمستخدمين داخل إيران.
وحتى في هذا السيناريو المتفائل، تظل هناك ثلاث عقبات رئيسية: السعة المحدودة، واحتمال تداخل الموجات اللاسلكية، وخطر تحديد هويات المستخدمين عبر نظام تسجيل الأجهزة ونظام "همتا".
محدودية السعة في المناطق المكتظة بالسكان
العقبة الجدية الأولى أمام توسيع تكنولوجيا "دايركت تو سيل" في إيران هي سعتها الاستيعابية. فهذه التكنولوجيا لم تُصمم لتكون بديلاً للإنترنت في المدن، بل تهدف إلى توفير حد أدنى من الاتصال في المناطق التي تفتقر إلى التغطية الأرضية أو تكون التغطية فيها ضعيفة.
لكن القضية في إيران لا تقتصر على اتصال بضعة مستخدمين على الطرق أو في المناطق الجبلية، بل تتعلق بقطع الاتصال في مدن قد يحتاج فيها مئات الآلاف من الأشخاص في الوقت نفسه إلى تطبيقات المراسلة، والمكالمات الصوتية والمرئية، والأخبار، والخرائط، والبريد الإلكتروني، والخدمات المالية، وإمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو.
وفي بعض الاختبارات الأولية، كان عرض النطاق الترددي المسجل للاتصال الواحد نحو 14 ميغابت في الثانية. لكن هذا الرقم لا ينبغي مقارنته بسرعات الإنترنت في المدن؛ فعمليًا، يجب تقسيم هذا النطاق الترددي المحدود بين جميع المستخدمين المتواجدين في نطاق تغطية كل قمر صناعي.
ولفهم أبعاد المشكلة بشكل أفضل، في مدينة مثل طهران، إذا احتاج 1 في المائة فقط من السكان في نفس الوقت إلى اتصال بدائي للغاية بسرعة 1 ميغابت في الثانية، فإن السعة المطلوبة للشبكة ستكون حوالي 99 غيغابيت في الثانية. هذا الرقم، مقارنة بالسعة الحالية لكل شعاع نشط من تكنولوجيا "دايركت تو سيل" (والتي تتراوح بين 4 و17 ميغابت في الثانية)، وحتى مقارنة بالرؤية المتفائلة التي تتطلع لـ 150 ميغابت في الثانية في الأجيال القادمة، يظهر فجوة تتضاعف مئات المرات.
تداخل الموجات اللاسلكية الناجم عن الإشارات الأرضية
حتى لو تمكنت تكنولوجيا "دايركت تو سيل" من التغلب على مشاكل السعة والتبعية للمشغلين المحليين، فإنها ستظل تواجه عقبة تعود جذورها إلى فيزياء الموجات اللاسلكية. لإجراء الاتصال، يجب على الهاتف المحمول استقبال إشارة ضعيفة للغاية من قمر صناعي يتحرك على بعد مئات الكيلومترات فوق الأرض، في حين أنه يعمل في نفس الوقت في بيئة مليئة بأبراج الاتصالات، وأجهزة الإرسال الأرضية، والإشارات المحلية الأكثر قوة بكثير.
في مثل هذه الظروف، تحدد النسبة بين الإشارة المطلوبة وبين الضوضاء والتداخل البيئي ما إذا كان المستقبل قادرًا أساسًا على رصد إشارة القمر الصناعي أم لا. فبرج الاتصالات التابع لشركات مثل "همراه أول" أو "إيرانسل" والموجود بالقرب من المستخدم، قد يرسل إشارة أقوى بكثير من إشارة القمر الصناعي، لدرجة تجعل مستقبل الهاتف عاجزًا عمليًا عن رصد الإشارة الأضعف أو إقامة اتصال مستقر معها.
وفي هذا الوضع، لا تحتاج الحكومة لترصد القمر الصناعي واستهدافه؛ بل يكفيها استخدام الأبراج وأجهزة الإرسال والتحكم في طاقة شبكة الهاتف المحمول لجعل البيئة اللاسلكية المحيطة بالمستخدم غير مناسبة للاتصال الفضائي.
وبالنسبة لإيران، يمكن أن يكون هذا النوع من التشويش سريعًا، وموضعيًا، ومنخفض التكلفة. ومِن ثمّ حتى لو كان القمر الصناعي خارج نطاق وصول الحكومة، فإن هاتف المستخدم لا يزال على الأرض وفي بيئة يمكن التلاعب بها. قد تقلل الأجيال القادمة المزودة بطيف ترددي مخصص ومودمات وبروتوكولات أكثر تقدمًا ومقاومة جزءًا من هذه الحساسية، لكنها لن تقضي عليها تمامًا.
تسجيل الأجهزة وتحديد هويات المستخدمين
لكن السؤال الأمني الأكثر أهمية هو: إلى أي مدى يمكن تحديد هوية المستخدم داخل إيران عند استخدام تكنولوجيا "دايركت تو سيل"؟
في إيران، لا يعد الهاتف المحمول مجرد أداة اتصال؛ فبطاقة "السيم كارد"، وهوية المشترك، ومعرّف الجهاز، والهوية الحقيقية للمستخدم مرتبطة ببعضها البعض في عدة طبقات. يحتوي كل هاتف محمول على معرّف صلب فريد يُعرف بـ (IMEI)، والذي يمثل هوية الجهاز في شبكات الهاتف المحمول. ويمكن لنظام "همتا" ربط هذا المعرّف ببطاقة السيم كارت، وسجل التفعيل، والملكية، وفي كثير من الحالات، بالهوية الحقيقية للمستخدم.
وفي ظل هذه الظروف، فإن استخدام "سيم كارد" أو شريحة إلكترونية (eSIM) خارجية للاتصال الفضائي لا يعني بالضرورة بقاء المستخدم مجهول الهوية. فإذا حاول هاتف ذو معرّف (IMEI) معروف فجأة الاتصال عبر مسار فضائي غير مصرح به وبمعرّف مشغل خارجي، يمكن أن يتحول هذا السلوك إلى نمط غير عادي وقابل للرصد.
إن الجمع بين نظام تسجيل الأجهزة، وبيانات المشغلين، وقواعد بيانات "السيم كارد"، وأدوات المراقبة المحلية يمكن أن يحول هذا الاتصال إلى خطر أمني. وبناءً على ذلك، يكمن السؤال الرئيسي في كيفية استخدام هذه التكنولوجيا دون الكشف عن هوية المستخدم، وموقعه الجغرافي، ونمطه السلوكي.
فرصة استراتيجية وليست حلاً فوريًا
يجب التعامل مع تكنولوجيا "دايركت تو سيل" بجدية، ولكن لا ينبغي المبالغة في قدراتها. إن جاذبية هذه التكنولوجيا لإيران واضحة: إذا تمكن هاتف محمول عادي يومًا ما من الاتصال مباشرة بالقمر الصناعي دون الحاجة إلى طبق استقبال، أو جهاز طرفي منفصل، أو مشغل محلي، أو بوابات خاضعة لسيطرة النظام، فسيتم تحدي إحدى الركائز الأساسية لهيكل السيطرة على الإنترنت في إيران.
لكن ذلك اليوم لم يأتِ بعد. فالإصدارات الحالية التي يتم تطويرها مصممة في المقام الأول لتغطية المناطق التي تفتقر إلى الإرسال، وليس لاستبدال إنترنت المدن لعشرات الملايين من المستخدمين. إن السعة المحدودة، واحتمال تداخل الموجات، وخطر انكشاف وتحديد هويات المستخدمين يجعل هذه التكنولوجيا عاجزة في الوقت الحالي عن التحول إلى مسار عام وقابل للتوسع للالتفاف على قطع الإنترنت في إيران. وتكمن قيمتها الحالية أساسًا في دورها كأداة للطوارئ؛ أداة لإرسال الرسائل، أو مشاركة الموقع، أو إرسال التحذيرات، أو الحفاظ على اتصال قصير المدى في أوقات الأزمات.
وإذا تمكن الجيل القادم من الأقمار الصناعية من توفير سعة أكبر، وطيف ترددي مستقل، وهواتف متوافقة، وأمن للمستخدمين، وقواعد حماية عالمية في آن واحد، فقد يكون المستقبل مختلفًا. ولكن حتى ذلك الحين، فإن تكنولوجيا الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية تعد نافذة مهمة للمستقبل، أكثر من كونها حلاً لليوم للتحرر من السجن الرقمي في إيران.
قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، في أحد برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن إيران ليست وحدها في الحرب، وإن لبنان يُعد جزءًا من ساحة الصراع، مضيفًا أن "لبنان يشكل عمقًا استراتيجيًا لإيران".
وأضاف: "إذا لم يقاتل حزب الله في بيروت، فسنضطر بلا شك إلى مواجهة الجنود الإسرائيليين على حدود طهران وكرمانشاه وأماكن أخرى".
وأكد: "هذه قضية حيوية وجدية بالنسبة لنا".