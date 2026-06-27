أعلن أعضاء مجلس "خبراء القيادة" الإيراني، في بيان، أنه "وفقًا لتوجيهات ورؤية المرشد مجتبى خامنئي، الواجبة الاتباع، فإن الحقوق النووية لا ينبغي أن تكون محل نقاش أو جدل، ويجب إخراجها من دائرة المفاوضات".
وأكد البيان أنه "بعد الاطلاع على الموقف الحاسم للولي الفقيه، لا يحق لأي مسؤول ولا ينبغي له أن يتصرف خلافًا لهذا الرأي".
وأضاف: "أي تقصير في تثبيت إدارة مضيق هرمز، أو في تحصيل تعويضات الخسائر، أو استعادة الأموال المجمّدة، أو رفع العقوبات، أو إخراج الولايات المتحدة من المنطقة، سيواجه حتمًا برد فعل شعبي".
كما أوضح البيان أن "الأدلة تشير إلى أن العدو يسعى لكسب الوقت؛ لإعادة بناء قدراته ولخدمة بعض مخططاته، ومنها الانتخابات المقبلة، وبعدها قد تزداد احتمالات شن هجوم جديد بشكل كبير".
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط تضررت، يوم السبت 27 يونيو (حزيران)، إثر إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز. ويأتي الهجوم على هذه الناقلة بعد يومين من هجوم شنه الحرس الثوري على سفينة شحن بالقرب من عُمان، وعقب الضربات المتبادلة بين أميركا وإيران.
ووفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، أفاد ربان الناقلة بأن غرفة قيادة السفينة تضررت جراء الحادث، مؤكداً أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم تُسجل أي تلوث بيئي حتى الآن.
وطلبت الهيئة من السفن توخي الحذر أثناء عبورها مضيق هرمز وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه، مشيرة إلى أن التحقيقات حول الحادث لا تزال مستمرة. ولم يتم نشر المزيد من التفاصيل حول ناقلة النفط هذه حتى الآن.
ومن جانبه، أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية، الذي تديره قوات بحرية مشتركة مسؤولة عن حماية الملاحة، رفع مستوى التهديد الأمني في أعقاب الحوادث الأخيرة.
وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في إيران، دون الإشارة إلى هجوم محدد على السفن، أن الحرس الثوري أطلق ًاطلقات تحذيريةًا باتجاه السفن التي كانت تنوي العبور من مسارات لم تحظَ بموافقة السلطات الإيرانية. وأضافت تلك التقارير أن هذه الخطوة دفعت السفن الأخرى الآن إلى الحصول على تصاريح من طهران قبل محاولة عبور المضيق.
وكانت القوة البحرية للحرس الثوري قد أعلنت، في وقت سابق، أنها استهدفت مواقع تمركز الجيش الأميركي في المنطقة، رداً على الهجوم الجوي لواشنطن على الشواطئ الإيرانية.
وجاء ذلك بعد أن وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة 26 يونيو، الهجوم على سفينة الشحن ًاإيفر لافليًا التي ترفع علم سنغافورة بأنه ًاانتهاك أحمق لوقف إطلاق النارًا؛ لتعلن ًاسنتكومًا بعدها أنها استهدفت عدة أهداف عسكرية ساحلية رداً على هجوم بطائرة مسيّرة شنه الحرس الثوري على سفينة تجارية في مضيق هرمز.
وفي السياق ذاته، أدانت البحرين ودول عربية بشدة الهجوم الإيراني الجديد على المنامة، مؤكدة حقها في الرد على مثل هذه الهجمات.
وتعد هذه الاشتباكات أعنف تصعيد للتوترات منذ توقيع اتفاق التفاهم المؤقت بين واشنطن وطهران، حيث شن الطرفان هجمات متبادلة ضد بعضهما البعض.
وبدأت إيران في الأيام الأخيرة، لاسيما بعد جولة وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في الإمارات والبحرين والكويت وصدور البيان المشترك بين أميركا ودول مجلس التعاون الخليجي، مساعي جديدة لفرض سيطرتها على أهم ممر لنقل الطاقة في العالم؛ وهو الممر الذي كان يفتح تدريجياً خلال الأسبوعين الماضيين بعد أشهر من الاضطرابات.
ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان) الماضي، وكذلك منذ توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، تبادل الطرفان مراراً الاتهامات بانتهاك الهدنة واشتبكا في مناسبات متعددة. فقد وجهت إيران اتهامًا إلى أميركا بعدم الالتزام بالاتفاق المؤقت، والفشل في الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي وعدت به في لبنان.
وإلى جانب مساعي إيران لدعم حزب الله، فإن إصرارها على السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن جعل آفاق المفاوضات أكثر غموضاً. كما حذرت طهران من أنها قد تعلّق المفاوضات الفنية مع أميركا في أعقاب الهجوم الأخير على أهداف في جزيرة ًاسيريكًا مساء الجمعة.
وفي المقابل، كتب جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي وأبرز الداعمين للمفاوضات والاتفاق مع إيران، في تدوينة على منصة ًاإكسًا، أن واشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وأن طهران ستكون مسؤولة إذا استؤنفت الاشتباكات. وجاء في تدوينته: "إيران وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار. ونحن احترمنا ذلك. وإذا كان لديهم خلاف حول كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم، فيمكنهم رفع الهاتف والاتصال بنا. لكن العنف سيُقابل بالعنف".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم السبت 27 يونيو (حزيران)، إن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع لبنان بوساطة أمريكية يجرّد إيران وحزب الله من أي دور في البلاد، بينما يسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بمنطقة أمنية.
وأضاف نتنياهو أنه بموجب هذا الاتفاق، فإن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة "يقولون لإيران أساسًا: (هذا الأمر لا يعنيكِ. ليس لكِ أي صفة هنا، ولا أي تدخل، ولا أي دور. لا أنتِ، ولا حزب الله، ولا أي جماعة إرهابية)"، على حد قوله.
وتابع نتنياهو أن الاتفاق الإطاري يمثل "ضربة كبرى" لإيران؛ لأن طهران فشلت في إجبار إسرائيل على الخروج من جنوب لبنان.
وقال نتنياهو عن المنطقة الأمنية: "سنواصل الاحتفاظ بها حتى يتم نزع سلاح حزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى"، واصفًا الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي لإسرائيل".
أعلن 66 عضوًا في مجلس "خبراء القيادة" الإيراني، في بيان بشأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أن "الالتزام بالخطوط الحمراء التي حددها المرشد واجب شرعي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها".
ووصف الأعضاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنهما "مهدورا الدم". وأضافوا: "يجب ألا يتم التغاضي بأي حال عن معاقبتهما، والانتقام لدم الإمام الشهيد (المرشد)، وعلى كل مكلف يتمكن من الوصول إليهما أن يقتلهما".
وفي جزء آخر من البيان، وبالإشارة إلى عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، أكد أعضاء المجلس أن "إعادة فتح مضيق هرمز تُعد مخالفة لتعهدات المسؤولين وخطأً استراتيجيًا، وستُشجع العدو على مواصلة نقض التزاماته والإخلال بعهوده".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطاب متلفز بشأن الاتفاق الأخير مع لبنان: "إن هذا الاتفاق يعزز إسرائيل ولبنان ويُضعف إيران وحزب الله".
وأضاف: "لقد شهدنا تغييرات جوهرية لأننا غيّرنا ميزان القوى. لم يعد حزب الله كما كان، ولم يعد النظام الإيراني كما كان، وأصبحت هناك الآن فرصة لفرض واقع جديد".
وتابع نتنياهو: "في ما يتعلق بما تبقى من محور إيران، ومن خلال استثمار انتصارنا عبر الاتفاقات السياسية، مثل الاتفاق مع لبنان، فإن اتفاقات أخرى في الطريق. وهذا هو ما وعدت به منذ اليوم الثاني للحرب، وهو تغيير وجه الشرق الأوسط. وهذا بالضبط هو المسار الذي نسير فيه".
وأكد: "سنرد على أي هجوم يستهدفنا أو يستهدف قواتنا أو المدنيين أو مدننا".
أدانت عدة دول عربية ومجلس التعاون الخليجي بشدة الهجوم الأخير بالطائرات المسيرة الذي شنته إيران على الأراضي البحرينية، واعتبرته انتهاكًا لسيادة البحرين، وتهديدًا لأمن المنطقة، ومخالفًا للقانون الدولي.
وحذرت وزارة الخارجية البحرينية، يوم السبت 27 يونيو (حزيران)، في معرض إدانتها للهجوم، من أن الهجوم الإيراني يشكّل انتهاكًا للسيادة وتهديدًا لأمن مواطني البحرين والمقيمين فيها. وأضافت الوزارة أن المنامة تحتفظ بـ "الحق الكامل والمشروع" في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي. كما طالبت وزارة الخارجية البحرينية مجلس الأمن الدولي بمحاسبة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم.
ويُذكر أن البحرين تستضيف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية.
ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن تضامنها مع المنامة، وأضافت أن مثل هذه الهجمات تتحدى الجهود الدولية الرامية إلى إعادة بسط الاستقرار في المنطقة.
كما أدانت وزارات الخارجية في كل من مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، في بيانات منفصلة، الهجوم الإيراني. وأكدت هذه الدول دعمها الكامل للمنامة، واصفةً الاعتداء بأنه انتهاك صارخ لسيادة البحرين، وتهديد لأمنها واستقرارها، ويتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا، في 15 يونيو الجاري، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب. وتم توقيع مذكرة التفاهم هذه في 18 من هذا الشهر من قِبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان.
ومع ذلك، أدى الهجوم الإيراني الأخير على سفينة تجارية في المنطقة إلى تصعيد التوترات مجددًا، وأثار الشكوك حول استدامة الاتفاق الأخير.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر السبت 27 يونيو، أنها استهدفت مستودعات لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى مواقع رادار تابعة إيرانية ردًا على هذا الهجوم. وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري أنه هاجم مواقع تمركز الجيش الأميركي في المنطقة ردًا على الهجوم الجوي للولايات المتحدة على الشواطئ الإيرانية.
رد فعل مجلس التعاون الخليجي
أدان مجلس التعاون الخليجي، في بيان له، بشدة هجوم المسيّرات الإيرانية على البحرين. وصرح الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، بأن هذا الهجوم يقوّض مسار الجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة. وأكد الدعم الكامل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي للبحرين وأمنها واستقرارها.
كما أدانت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، الهجوم على البحرين، وأعلنت أن استمرار مثل هذه الإجراءات، بالتزامن مع الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوترات، يعرض الأمن والسلام في الشرق الأوسط للخطر.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية أيضًا الهجوم "غير المبرر" للحكومة الإيرانية "انتهاكًا صارخًا لسيادة البحرين وخرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي"، ودعت إلى مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية، خفض التوترات، والاستفادة من المكتسبات المحققة في إطار مذكرة التفاهم.
وفي المقابل، اتهم محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، يوم 27 يونيو، واشنطن بانتهاك الاتفاق الأخير عبر رسالة نشرها على منصة "إكس". وهدد قائلًا: "إن الرد على انتهاك أي بند من بنود مذكرة التفاهم سيكون سريعًا وقاصمًا".
وفي سياق متصل، دعا تحالف "إمباكت إيران" الحقوقي، في بيان له يوم السبت 27 يونيو، المجتمع الدولي إلى إدراج قضية حقوق الإنسان في جدول الأعمال بالتزامن مع المفاوضات الأمنية والنووية مع إيران. ويضم هذا التحالف منظمات من بينها "قلم أميركا" (PEN America)، و"مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان"، و"مركز مدافعي حقوق الإنسان"، و"منظمة حقوق الإنسان في إيران".