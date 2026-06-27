قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطاب متلفز بشأن الاتفاق الأخير مع لبنان: "إن هذا الاتفاق يعزز إسرائيل ولبنان ويُضعف إيران وحزب الله".
وأضاف: "لقد شهدنا تغييرات جوهرية لأننا غيّرنا ميزان القوى. لم يعد حزب الله كما كان، ولم يعد النظام الإيراني كما كان، وأصبحت هناك الآن فرصة لفرض واقع جديد".
وتابع نتنياهو: "في ما يتعلق بما تبقى من محور إيران، ومن خلال استثمار انتصارنا عبر الاتفاقات السياسية، مثل الاتفاق مع لبنان، فإن اتفاقات أخرى في الطريق. وهذا هو ما وعدت به منذ اليوم الثاني للحرب، وهو تغيير وجه الشرق الأوسط. وهذا بالضبط هو المسار الذي نسير فيه".
وأكد: "سنرد على أي هجوم يستهدفنا أو يستهدف قواتنا أو المدنيين أو مدننا".
أدانت عدة دول عربية ومجلس التعاون الخليجي بشدة الهجوم الأخير بالطائرات المسيرة الذي شنته إيران على الأراضي البحرينية، واعتبرته انتهاكًا لسيادة البحرين، وتهديدًا لأمن المنطقة، ومخالفًا للقانون الدولي.
وحذرت وزارة الخارجية البحرينية، يوم السبت 27 يونيو (حزيران)، في معرض إدانتها للهجوم، من أن الهجوم الإيراني يشكّل انتهاكًا للسيادة وتهديدًا لأمن مواطني البحرين والمقيمين فيها. وأضافت الوزارة أن المنامة تحتفظ بـ "الحق الكامل والمشروع" في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي. كما طالبت وزارة الخارجية البحرينية مجلس الأمن الدولي بمحاسبة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم.
ويُذكر أن البحرين تستضيف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية.
ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن تضامنها مع المنامة، وأضافت أن مثل هذه الهجمات تتحدى الجهود الدولية الرامية إلى إعادة بسط الاستقرار في المنطقة.
كما أدانت وزارات الخارجية في كل من مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، في بيانات منفصلة، الهجوم الإيراني. وأكدت هذه الدول دعمها الكامل للمنامة، واصفةً الاعتداء بأنه انتهاك صارخ لسيادة البحرين، وتهديد لأمنها واستقرارها، ويتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا، في 15 يونيو الجاري، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب. وتم توقيع مذكرة التفاهم هذه في 18 من هذا الشهر من قِبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان.
ومع ذلك، أدى الهجوم الإيراني الأخير على سفينة تجارية في المنطقة إلى تصعيد التوترات مجددًا، وأثار الشكوك حول استدامة الاتفاق الأخير.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر السبت 27 يونيو، أنها استهدفت مستودعات لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى مواقع رادار تابعة إيرانية ردًا على هذا الهجوم. وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري أنه هاجم مواقع تمركز الجيش الأميركي في المنطقة ردًا على الهجوم الجوي للولايات المتحدة على الشواطئ الإيرانية.
رد فعل مجلس التعاون الخليجي
أدان مجلس التعاون الخليجي، في بيان له، بشدة هجوم المسيّرات الإيرانية على البحرين. وصرح الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، بأن هذا الهجوم يقوّض مسار الجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة. وأكد الدعم الكامل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي للبحرين وأمنها واستقرارها.
كما أدانت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، الهجوم على البحرين، وأعلنت أن استمرار مثل هذه الإجراءات، بالتزامن مع الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوترات، يعرض الأمن والسلام في الشرق الأوسط للخطر.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية أيضًا الهجوم "غير المبرر" للحكومة الإيرانية "انتهاكًا صارخًا لسيادة البحرين وخرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي"، ودعت إلى مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية، خفض التوترات، والاستفادة من المكتسبات المحققة في إطار مذكرة التفاهم.
وفي المقابل، اتهم محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، يوم 27 يونيو، واشنطن بانتهاك الاتفاق الأخير عبر رسالة نشرها على منصة "إكس". وهدد قائلًا: "إن الرد على انتهاك أي بند من بنود مذكرة التفاهم سيكون سريعًا وقاصمًا".
وفي سياق متصل، دعا تحالف "إمباكت إيران" الحقوقي، في بيان له يوم السبت 27 يونيو، المجتمع الدولي إلى إدراج قضية حقوق الإنسان في جدول الأعمال بالتزامن مع المفاوضات الأمنية والنووية مع إيران. ويضم هذا التحالف منظمات من بينها "قلم أميركا" (PEN America)، و"مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان"، و"مركز مدافعي حقوق الإنسان"، و"منظمة حقوق الإنسان في إيران".
قال المدعي العام لمحافظة مازندران، علي أكبر عاليشاه، خلال مراسم بمناسبة أسبوع السلطة القضائية في إيران، إن "القضايا الاقتصادية تمثل جزءًا من مطالب المواطنين، لكن المطلب الأهم لدى المواطنين المتدينين والثوريين والموالين للنظام في المحافظة هو التصدي لعدم ارتداء الحجاب والتعري في الأماكن العامة".
وأضاف: "جميع الضباط المكلفين بإنفاذ القانون ملزمون باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مظاهر التعري وأي تصرف من شأنه الإساءة إلى حرمة القيم الدينية أو النيل من هيبة النظام".
وتابع عاليشاه: "أطلب من جميع الضباط التعامل بجدية مع هذا الملف، والتصدي لمظاهر التعري في الشوارع، وعند الضرورة ستُصدر التعليمات اللازمة بهذا الشأن".
وأضاف: "إن جميع مأموري الضبط القضائي مكلفون بالتعامل القانوني مع مظاهر التعري وأي إجراء يتسبب في هتك حرمة القيم الدينية وتشويه صورة النظام".
وتابع عاليشاه قائلاً: "أطالب جميع المأمورين بالتدخل الجاد في هذا المجال والتعامل مع مظاهر التعري في الشوارع، وعند الضرورة سيتم إصدار الأوامر والتعليمات اللازمة".
أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى توقيع إطار اتفاق ثلاثي من قِبل إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان، قائلاً: "إذا حاولت إيران منع تنفيذ هذا الاتفاق بمهاجمتنا، فإن إسرائيل سترد بقوة كبيرة وستُظهر تفوق ميزان القوة القائم بينها وبين طهران".
وأضاف كاتس أن الاختبار الحقيقي سيكون في تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العديد من التحديات لا تزال قائمة.
وأشار إلى أنه ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتمركز طويل الأمد في المنطقة الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قوات الجيش وإزالة التهديدات عن مستوطنات الشمال.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في رسالة مصوّرة: "كما التزم رئيس الوزراء وأنا، فإن دولة إسرائيل لم تنسحب من لبنان وستحافظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، بما في ذلك سلسلة مرتفعات بوفور".
وأضاف: "هذا الاتفاق يشكّل أيضًا ضربة استراتيجية لمحور إيران. لقد حاولت إيران عبر التهديد والضغط على الولايات المتحدة دفع إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان، لكنها فشلت".
وتابع كاتس: "تم وضع إطار وقّعت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، وهو إطار يُلزم بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، ويؤكد أن مستقبل لبنان لن يُملى بعد الآن من قِبل طهران وحزب الله".
أعادت مذكرة التفاهم الأولية بين طهران وواشنطن، الرامية إلى إنهاء الصراع الذي استمر 70 يومًا وإعادة فتح مضيق هرمز، رسم موازين القوى في المنطقة، مع تداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة.
وأوجد الاتفاق رابحين سياسيين واقتصاديين واضحين، إلى جانب خاسر بارز واحد على الأقل، في وقت تعيد فيه الحكومات تقييم أولوياتها الأمنية و"التجارية" والدبلوماسية.
ويُعدّ المستفيدون الرئيسيون من الاتفاق الدول الخليجية، إلى جانب الصين وباكستان، وجميعها لديها مصلحة قوية في استعادة الاستقرار الإقليمي وحماية حركة التجارة. وفي المقابل، تبدو إسرائيل الطرف الأكثر عزلةً سياسيًا، إذ تتزايد خلافاتها مع نهج واشنطن والاتجاه الدبلوماسي الأوسع في المنطقة.
وبالنسبة لمعظم دول العالم، فإن القضية الأساسية ليست التنافس الأيديولوجي بين إيران وإسرائيل، بل أمن التجارة البحرية.
ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا لتدفقات الطاقة العالمية، وكذلك لواردات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية إلى منطقة الخليج العربي. وقد أدى إغلاقه إلى تعطيل صادرات النفط والغاز، وإبطاء النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات التضخم في أنحاء المنطقة.
ووفقًا لموقع "فرارو" المقرب من التيار المعتدل في إيران، رأى سفير بريطاني سابق لدى طهران أن العديد من الدول الخليجية تعتقد أن هذا الاتفاق كان ينبغي التوصل إليه في وقت أبكر بكثير، بالنظر إلى حجم الأضرار الاقتصادية التي سببتها الأزمة.
ولم يكن موقف دول مجلس التعاون الخليجي موحدًا إزاء الصراع. فقد عارضت قطر وسلطنة عُمان التصعيد منذ البداية، بينما اتخذت السعودية والإمارات مواقف أكثر حذرًا.
وأدت قطر دورًا وساطيًا مهمًا بشكل خاص، إذ ساعدت في تسهيل التواصل بين طهران وواشنطن. أما سلطنة عُمان، فقد تعرضت لضغوط إيرانية لتأييد فكرة فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، وهو اقتراح رفضته دول المنطقة والمجتمع الدولي، اللذان يعتبران المضيق ممرًا دوليًا وليس أصلًا تجاريًا.
ورغم هذه الاختلافات، فقد أسهم الاتفاق في تضييق فجوة الخلافات داخل مجلس التعاون الخليجي. كما عزز الشكوك بشأن مدى موثوقية الولايات المتحدة على المدى الطويل كضامن للأمن، رغم استمرار اعتماد جيران إيران العرب على البنية التحتية العسكرية الأميركية.
وتبدو الصين من أكبر المستفيدين من الاتفاق؛ فقد كان الهمّ الرئيسي لبكين طوال الأزمة هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
فإعادة فتح المضيق تخفّض تكاليف واردات الطاقة، وتدعم تعافي الاقتصاد الصيني، وتعزز الصورة التي تفضلها بكين لنفسها باعتبارها قوة تستفيد من الاستقرار من دون الانخراط المباشر في صراعات المنطقة.
كما يُتوقع أن تستفيد باكستان أيضًا. فمن خلال أدائها دورًا محوريًا في الوساطة، عززت إسلام آباد مكانتها الدبلوماسية، وقللت في الوقت نفسه من خطر انتقال عدم الاستقرار على حدودها الغربية إلى أمنها واقتصادها.
وأما بالنسبة لروسيا، فالصورة أكثر تعقيدًا. فقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما زاد من عائدات موسكو. إلا أن الاتفاق يعكس هذا الاتجاه ويقلص تلك المكاسب. وفي المقابل، فإن استقرار الشرق الأوسط يقلل من احتمالات تعميق الدول العربية تعاونها العسكري مع أوكرانيا، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي، وهو تطور يُرجح أن ترحب به موسكو.
وتبدو إسرائيل الخاسر السياسي الأكبر من الاتفاق. فقد كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يأمل في توسيع نطاق "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن الحكومات العربية باتت تركز في المقام الأول على التوصل إلى ترتيبات دائمة تكبح البرنامج النووي الإيراني وتمنع اندلاع حرب إقليمية جديدة.
كما أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تبدو مصممة على تقويض الاتفاق، قلصت بدرجة أكبر الحماس الإقليمي لمسار التطبيع، ما جعل إسرائيل أكثر عزلة عن التوافق الدبلوماسي الآخذ في التشكل.
وأعاد الاتفاق أيضًا إحياء النقاش داخل إيران بشأن ما إذا كان أي اتفاق نووي مستقبلي قادرًا على الصمود بمفرده.
ويرى السفير الإيراني السابق، حسين موسويان، أنه لا يمكن لأي اتفاق نووي أن يستمر ما لم يتناول أيضًا جذور المواجهة الأعمق بين إيران وإسرائيل.
وفي تصريحات نقلها موقع "رويداد 24"، وصف موسويان المرحلة الحالية بأنها "فرصة ذهبية" لإحداث تحول في العلاقات بين طهران وواشنطن، لكنه حذر من أن أي اتفاق يقتصر على الملف النووي سيظل هشًا ما لم يُدمج ضمن إطار أوسع للأمن الإقليمي.
ويعكس هذا التقييم إدراكًا متزايدًا برز خلال الصراع، مفاده أن وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز ربما أوجدا فرصًا دبلوماسية جديدة، لكن استمرار هذه الفرص سيعتمد على معالجة التنافسات الإقليمية الأعمق التي قوّضت مرارًا الاتفاقات السابقة.