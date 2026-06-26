قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر السياسات لعام 2026 لـ "ائتلاف الإيمان والحرية": "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. لا يمكننا أن ندع هذا يحدث".

وأضاف: "إنهم يتوسلون بشدة من أجل التوصل إلى اتفاق بسبب حاجتهم الماسة إليه، وهم يقدمون لنا الكثير من الأمور. كان ينبغي أن يحدث ذلك خلال الـ 47 عاماً الماضية، خلال الفترة التي حكموا فيها عبر الاغتيالات، وقد فعلوا ذلك بالفعل. لقد حكموا بالاغتيالات".

وتابع ترامب: "وسائل الإعلام المضللة تقول إن إيران اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه قبل أربعة أشهر، وقالوا إنهم أقوى، لكنهم الآن يتنازلون ويقدمون لنا الكثير من الأمور".