قال خطيب الجمعة بمدينة "تبريز"، أحمد مطهري أصل، خلال خطبة صلاة الجمعة في المدينة: "إن التفاوض ليس أولوية إيران، بل الحرب، وإذا جرت مفاوضات فيجب أن تتم من موقع القوة ولإقرار حقوق الشعب".
وأضاف: "العدو قام بقتل قادتنا، وطلابنا، وزعمائنا؛ ومِن ثمّ فإن الحديث عن المصالحة مع مثل هذا العدو لا معنى له".
بدأت المحكمة العليا في مدينة "هامبورغ" النظر في قضية يُتهم فيها مواطن دنماركي من أصول أفغانية بالتجسس لصالح إيران ورصد أهداف يهودية ومؤيدين لإسرائيل في ألمانيا، تمهيدًا لـ "هجمات إرهابية محتملة".
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ من العمر 54 عامًا ويحمل الجنسية الدنماركية وأصولاً أفغانية، متهم بأنه قام، بناءً على أوامر من طهران، بالتجسس على يهود وأنصار لإسرائيل في ألمانيا، وجمع معلومات عنهم بهدف تنفيذ هجمات محتملة، بما في ذلك القتل وإضرام الحرائق.
وكان قد أُشير سابقًا في لائحة الاتهام إلى المتهم باسم "علي س.".
واتهم المدعي العام الاتحادي الألماني هذا الشخص بالعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي.
كما وُجهت اتهامات في القضية إلى شخص آخر باعتباره متواطئًا.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المواطن الأفغاني وافق على مساعدة المتهم الرئيسي في التحضير المحتمل لعملية إرهابية. وكان قد أُعلن سابقًا أن اسم هذا المتهم هو "تواب م.".
وذكرت النيابة العامة الألمانية أن من بين الأشخاص الذين جرى استهدافهم بعمليات الرصد رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزف شوستر، ورئيس جمعية ألمانيا وإسرائيل، فولكر بك.
قال خطيب الجمعة بمدينة "مشهد"، أحمد علم الهدى، مخاطبًا فريق التفاوض الإيراني: "مع من تريدون أن تتفاوضوا؟ هل تريدون أن تعقدوا صفقة مع قاتل (إمامنا الشهيد)؟".
وأضاف: "يقولون لكم إن عليكم شراء فول الصويا والقمح، وأنتم تؤكدون ذلك. مع من تريدون أن تتفاوضوا؟".
وقال علم الهدى، في إشارة إلى تصريحات المرشد مجتبى خامنئي بشأن "التفاهم بين طهران وواشنطن"، إلى أن المقصود بعبارة "بشكل عام كانت لديّ وجهة نظر أخرى" هو "إنهاء الحرب، وإنصاف الشعب، وجبر الخسائر ودفع التعويضات، وأن تكون إيران قوية وقادرة على مواجهة العدو"، على حد قوله.
أعلن وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، أنه أصدر أوامر بإزالة الملصقات التي رُفعت في الأيام الأخيرة وتحمل شعار "شكرًا لإيران الوفية"، وتضم صورًا للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، ووالده الراحل علي خامنئي من طريق مطار بيروت الدولي خلال اليومين المقبلين.
ووصف هذا الإجراء بأنه "جزء من إنفاذ القوانين وتنظيم المساحات العامة".
وصرح وزير الداخلية اللبناني، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران) على هامش اجتماع مجلس الوزراء، بأنه أمر بإزالة اللافتات والملصقات التي تم تركيبها قبل أيام قليلة على الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وقال الحجار للصحافيين لدى وصوله إلى القصر الرئاسي اللبناني، حيث عُقد اجتماع مجلس الوزراء، إن هذا القرار اتُّخذ "في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم المساحات العامة وضمان تنفيذ القوانين واللوائح السارية".
وفي الأيام الأخيرة، نُصبت لوحات إعلانية على طريق مطار بيروت الدولي تعرض صورة المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، ووالده الراحل، علي خامنئي، إلى جانب شعار "شكرًا لإيران الوفية".
وجاء نصب هذه الملصقات بعد أيام قليلة من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؛ وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في باكستان.
كما تزامنت هذه الخطوة مع إجراء محادثات مباشرة بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين بوساطة أمريكية. وكان من المقرر أن تنتهي الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات يوم الخميس 25 يونيو.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها الحكومة اللبنانية بتغيير اللوحات الإعلانية على طريق مطار بيروت. ففي عام 2022، طلبت وزارة السياحة اللبنانية من حزب الله وحركة أمل إزالة اللوحات الإعلانية التي تعرض صور شخصيات دينية وسياسية تحظى باحترام هاتين الجماعتين، ونصب لوحات تهدف إلى التعريف بصناعة السياحة اللبنانية والترويج لها بدلًا منها.
حزب الله يطالب بانسحاب "غير مشروط" للقوات الإسرائيلية
بالتزامن مع هذه التطورات، طالب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في خطاب متلفز له بمناسبة "عاشوراء"، بانسحاب "غير مشروط" للقوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة في لبنان، رافضًا أي شكل من أشكال تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال في خطابه أمام عشرات الآلاف من مؤيدي حزب الله: "إسرائيل ليس أمامها أي خيار سوى الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية.. على إسرائيل أن تغادر لبنان دون أي شرط".
وأضاف قاسم، الذي أدلى بهذه التصريحات بالتزامن مع إجراء محادثات مباشرة بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن، أن حزب الله "لن يقبل بتطبيع العلاقات، ولا بإنهاء حالة العداء، ولا بتحقيق أي إنجاز لإسرائيل، ولا حتى بتواجد جزئي لها على الأراضي اللبنانية".
وشدد قائلاً: "على إسرائيل أن تخرج من لبنان ذليلة ومنكسرة، وهذا ما سيحدث فعلاً".
أعلن وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، أنه أصدر تعليمات بإزالة اللافتات والملصقات التي نُصبت خلال الأيام الأخيرة على الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي، وتحمل شعار "شكرًا لإيران الوفية" وصور المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، ووالده الراحل، علي خامنئي، خلال اليومين المقبلين.
ووصف هذه الخطوة بأنها جزء من تطبيق القوانين وتنظيم الفضاء العام.
وقال وزير الداخلية اللبناني، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، على هامش جلسة مجلس الوزراء، إنه أصدر تعليمات بإزالة اللافتات والملصقات التي نُصبت قبل أيام على الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأضاف الحجار، لدى وصوله إلى القصر الرئاسي اللبناني حيث عُقدت جلسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار اتُّخذ "في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم الفضاءات العامة وضمان تطبيق القوانين والأنظمة النافذة".
قال خطيب جمعة طهران، محمد جواد علي أكبري، إذا جرى توقيع اتفاق في ظل ظروف معينة، وبمراعاة الاعتبارات الإقليمية والدولية واحترامًا لبعض الدول المجاورة، فإن ذلك لا يعني التوصل إلى "تفاهم استراتيجي"، بل يُعد "اتفاقًا اقتضته الظروف".
وأضاف خلال خطبة الجمعة، أن "إيران لا تميّز بين الإدارات الأميركية المختلفة".
وتابع أن الولايات المتحدة وإسرائيل "وجهان لعملة واحدة"، وأن "الشعب الإيراني" لا يزال يعتبر نفسه مطالبًا بالثأر للمرشد الراحل، علي خامنئي، ولسائر من وصفهم بـ "شهداء طريق الحق".
كما أكد خطيب جمعة طهران أن "إيران لا تثق إطلاقًا بوعود الولايات المتحدة أو التزاماتها".