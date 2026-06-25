"رويترز" تؤكد الهجوم الإيراني على سفينة شحن في مضيق هرمز
بعد صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكدت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن قوات إيران فتحت النار يوم الخميس 25 يونيو (حزيران) على سفينة الشحن التي أُوردت تقارير تفيد بالهجوم عليها.
بعد صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكدت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن قوات إيران فتحت النار يوم الخميس 25 يونيو (حزيران) على سفينة الشحن التي أُوردت تقارير تفيد بالهجوم عليها.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين بارزين، بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران).
وذكرت الصحيفة أن الهجوم شكّل تحديًا للاتفاق الموقّع بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وبحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فقد تسبب الهجوم بأضرار للسفينة، دون وقوع إصابات بشرية.
وجاءت الحادثة بعد ساعات من تحذير البحرية التابعة للحرس الثوري السفن من استخدام مسارات لا تحظى بموافقة إيران.
وكانت المنظمة البحرية التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق تعليق تنفيذ الخطة المؤقتة لإجلاء السفن والبحارة العالقين في مضيق هرمز، وذلك عقب الهجوم على إحدى السفن.
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، إن بلادها "لم تشارك مطلقًا في الحرب ضد إيران".
وأضافت: "لقد قدمنا فقط دعمًا فنيًا ولوجستيًا".
كما أشارت ميلوني إلى أن إيطاليا وفرنسا اتفقتا على تشكيل ائتلاف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" بنهاية العام الجاري.
أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي، في بيان مشترك، أن "تحقيق السلام والأمن المستدامين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم طهران للقوات الوكيلة في المنطقة".
وأضاف البيان أن الوزراء شددوا على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين أن حرية الملاحة غير المشروطة ومن دون قيود، بما في ذلك حق العبور المضمون بموجب القانون الدولي، تظل عنصرًا أساسيًا للأمن الإقليمي والعالمي.
ورفض الوزراء أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحبوا بإعلان سلطنة عمان والمنظمة الدولية للملاحة البحرية بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة.
كما أكد الوزراء أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطًا وقابلاً للإلغاء، ويرتبط بالتزام طهران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف السلوكيات المزعزعة للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.
وأدانوا الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية وألحقت أضرارًا بأمن الطاقة.
وجدد الوزراء دعمهم لجهود الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد الدول المجاورة.
كما أكدوا مجددًا احترامهم لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833، وشددوا على سيادة الكويت على مياهها الإقليمية، داعين العراق إلى الوفاء بالتزاماته الثنائية والدولية.
وأكد الوزراء كذلك أهمية اتخاذ الحكومة العراقية جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية في العراق وحمايتها من أي تهديدات أو هجمات، بما يتوافق مع التزامات العراق الدولية.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مراسم تخرّج دورة ضباط، إن هناك "مهام كثيرة لا تزال أمامنا"، مضيفًا أن "الكثير من الأعمال ما زالت قائمة في مواجهة إيران وحركة حماس"، وأن إسرائيل ستبقى في "المنطقة الأمنية جنوب لبنان" للمدة التي تراها ضرورية.
وأضاف أن الضغوط الداخلية والخارجية لوقف الحرب كانت كبيرة، مشيرًا إلى أنه قال للأميركيين: "سنقاتل حتى بأظافرنا".
وتابع نتنياهو قائلاً إن إسرائيل "غيّرت وجه الشرق الأوسط"، مضيفًا: "لم يكن أحد يعتقد أننا سنتمكن يومًا من السيطرة على أجواء إيران"، وأن "جدار الخوف قد تحطم"، وأن إسرائيل "أصبحت مبادرة للهجوم وليس للدفاع فقط".
أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، استنادًا إلى بيانات موقع "مارين ترافيك"، بأن ثلاث ناقلات نفط كانت متجهة لمغادرة المياه الخليجية عبر مضيق هرمز وعلى طول السواحل العُمانية، غيّرت مسارها وعادت أدراجها، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران).
وأضافت الشبكة أن ثلاث ناقلات أخرى كانت تسلك المسار الجنوبي نفسه، حوّلت مسارها إلى الطريق الشمالي بالقرب من السواحل الإيرانية.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن جميع السفن يجب أن تعبر مضيق هرمز عبر المسار الشمالي فقط وبالتنسيق مع إيران.