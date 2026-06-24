كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور له على منصة "تروث سوشال": "إن الولايات المتحدة لم تدفع أي أموال لإيران، ولم تفرج عن أي جزء من أصولها المجمدة".

وأضاف: "أبلغت إيران الولايات المتحدة أنه- خلافاً للتقارير الإعلامية- لا تطلب ولا تتقاضى أي رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أي تكاليف أخرى من السفن العابرة لمضيق هرمز".

وأكد ترامب أنه إذا كانت هذه المعلومات غير صحيحة، فإن المفاوضات ستنتهي على الفور.

وأردف الرئيس الأميركي قائلاً: "سنفرج عن جزء من أموال إيران الخاضعة لسيطرتنا الكاملة، وذلك لشراء الذرة والقمح وفول الصويا ومنتجات أخرى من المزارعين ومربي الماشية الأمريكيين".

وأشار إلى أن إيران بحاجة ماسة للمواد الغذائية، وأن هذه المنتجات سيتم شراؤها فقط من الولايات المتحدة.

