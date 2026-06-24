قال رئيس معهد الدراسات في العلوم الأساسية بإيران‌، محمد جواد لاريجاني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية: "إن اتخاذ القرار بشأن الحرب والسلام من صلاحيات المرشد مجتبى خامنئي، وعلى الحكومة أن تضع خطة تنفيذية لإنهاء الحرب استنادًا إلى توجيهاته".

وأضاف: "إذا أردنا التحرك ضمن إطار البنية القانونية، فعلينا أن نجعل آراء المرشد مجتبى خامنئي أساسًا لقراراتنا".

وتابع لاريجاني: "إن الإصرار على تنفيذ خطة لا تنسجم مع رؤية المرشد الإيراني، أو اتخاذ مواقف مثل التخلي عن المسؤولية اعتراضًا على رأيه، لا يتوافق مع القانون ولا مع آلية إدارة البلاد".

