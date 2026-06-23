حذر رئيس مجلس مدينة طهران، مهدي شمران، من تداعيات الازدحام الجماهيري، وارتفاع درجات الحرارة، وتوقيت إقامة مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، مشيراً إلى أنه يتعين على المواطنين تقسيم المسارات والمحاور فيما بينهم للمشاركة في هذه المراسم، والحضور بشكل "مرحلي ومؤقت" في القطاعات المختلفة المخصصة للتشييع.

وقال شمران: "يجب على الناس أن يقوموا بأنفسهم بتقسيم المسار، وأن يشاركوا في المراسم مرحلة تلو الأخرى بشكل متناوب. ويتعين على المواطنين عملياً تولي تنظيم هذا الأمر بأنفسهم".

كما أشار شمران إلى التحديات المتعلقة بالتخطيط لمراسم التشييع، لافتاً إلى أن إقامة هذه المراسم قد تنطوي على مخاطر، وقد تؤدي إلى وقوع "حوادث كبرى".

وأضاف رئيس مجلس مدينة طهران: "إن الحضور المتزامن لجميع الحشود من بداية مراسم تشييع المرشد الشهيد وحتى نهايتها هو أمر غير عملي".