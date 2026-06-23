أعلن مساعد وزير الخارجية ورئيس وفد المفاوضات الفنية الإيراني، كاظم غريب آبادي، عن انتهاء المحادثات الفنية بين الدول الأربع، وتوصل الأطراف إلى اتفاق بشأن ترتيبات وآلية المفاوضات المقبلة.

وقال غريب آبادي إنه عقب انعقاد اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم يوم الأحد، والذي استمر حتى فجر الاثنين، جرت أيضاً مفاوضات فنية لتحديد الآليات التنفيذية لمذكرة التفاهم هذه وللبيان الختامي للاجتماع، حيث تم التوصل إلى التفاهمات اللازمة بين الأطراف.

ووفقاً لما ذكره، وبناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها، ستُعقد المفاوضات المقبلة تحت إشراف اللجنة رفيعة المستوى وبحضور رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ورئيسي وزراء باكستان وقطر.

وأضاف رئيس وفد المفاوضات الفنية الإيراني أن الأطراف وافقت أيضاً على تشكيل أربع مجموعات عمل في مجالات: إنهاء العقوبات، والملف النووي، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى المراقبة والتنفيذ.

كما أشار غريب آبادي إلى أنه بناءً على تفاهمات اللجنة رفيعة المستوى والبيان الختامي للمفاوضات، تقرر إنشاء "نقطة اتصال" بين الدول الأعضاء في مذكرة التفاهم لتسهيل المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. كما سيتم تشكيل وحدة لمنع الصراع في لبنان بمشاركة الدول الأعضاء وباكستان وقطر.

وأضاف أن رؤساء الوفود الفنية للدول الأربع سيشرفون على أنشطة مجموعات العمل والآليتين المذكورتين، وسيقدمون تقارير سير تنفيذ الاتفاقات إلى اللجنة رفيعة المستوى.