أظهرت بيانات منصة "مارين ترافيك"، التي راجعتها شبكة CNN يوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 24 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يشير إلى زيادة في حركة الملاحة عبر أحد أهم ممرات الطاقة في العالم مقارنة بالأسابيع الماضية.

وشملت السفن العابرة ثماني ناقلات نفط وسفينتي شحن غادرت الخليج، فيما دخلت خلال الفترة نفسها ثماني ناقلات نفط وست سفن شحن إلى الخليج.

وتُظهر هذه الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمستويات حركة الملاحة المنخفضة التي سادت خلال معظم فترة الحرب ضد إيران، والتي بدأت في شهر مارس.

ومع ذلك، لا تزال حركة الملاحة بعيدة عن مستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب.

فقبل بدء المواجهات، كان يعبر مضيق هرمز في المتوسط نحو 110 سفن يومياً، وهو ما يدل على أن حركة الملاحة الحالية لم تعد بعد إلى وضعها الطبيعي.