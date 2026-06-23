قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، والمرشح لخلافة بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر في القدس، إنه خلال فترة توليه رئاسة الوزراء أطلق برنامجًا لنقل الآلاف من أجهزة استقبال "ستارلينك" إلى داخل إيران؛ بهدف الحفاظ على اتصالات المحتجين في حال قطع الإنترنت.

وأضاف بينيت في كلمته: "خلال فترة رئاستي للحكومة بدأت برنامجًا لنقل عشرات الآلاف من أجهزة ستارلينك إلى داخل إيران من أجل الحفاظ على اتصالات المحتجين في حال قطع الإنترنت، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية أوقفت هذا البرنامج".

وتابع أن غياب هذه البنية التحتية خلال الاحتجاجات في إيران أدى إلى فقدان المحتجين القدرة على التنسيق والحفاظ على اتصالاتهم بعد قطع الإنترنت.

كما اتهم بينيت حكومة بنيامين نتنياهو الحالية بوقف هذا المشروع إلى جانب مشاريع أخرى كانت قد أُطلقت في الحكومة السابقة.

