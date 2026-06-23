أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن حاملة الطائرات "جورج اتش. دبليو. بوش" تبحر حاليًا في بحر العرب.
وكتبت "سنتكوم" على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن حاملتي طائرات أميركيتين تجريان عمليات في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي، مؤكدة أن القوات الأميركية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، والمرشح لخلافة بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر في القدس، إنه خلال فترة توليه رئاسة الوزراء أطلق برنامجًا لنقل الآلاف من أجهزة استقبال "ستارلينك" إلى داخل إيران؛ بهدف الحفاظ على اتصالات المحتجين في حال قطع الإنترنت.
وأضاف بينيت في كلمته: "خلال فترة رئاستي للحكومة بدأت برنامجًا لنقل عشرات الآلاف من أجهزة ستارلينك إلى داخل إيران من أجل الحفاظ على اتصالات المحتجين في حال قطع الإنترنت، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية أوقفت هذا البرنامج".
وتابع أن غياب هذه البنية التحتية خلال الاحتجاجات في إيران أدى إلى فقدان المحتجين القدرة على التنسيق والحفاظ على اتصالاتهم بعد قطع الإنترنت.
كما اتهم بينيت حكومة بنيامين نتنياهو الحالية بوقف هذا المشروع إلى جانب مشاريع أخرى كانت قد أُطلقت في الحكومة السابقة.
كتبت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشأن طرح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في المفاوضات، أن هذه التصريحات "خاطئة تمامًا ومن المحتمل أن تكون ناتجة عن عدم اطلاع".
وأضافت "فارس" أن باكستان "لا تؤدي حاليًا دورًا يُذكر في الوساطة بالمفاوضات"، وأن تصريحات شهباز شريف طُرحت بشكل أساسي بهدف "إبراز دور الوساطة" الذي تسعى إسلام آباد إلى إظهاره.
وأشارت الوكالة إلى أن قطر تؤدي في الوقت الراهن الدور الأكثر فاعلية في مسار الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد قال، الثلاثاء 23 يونيو 2026، أمام الجمعية الوطنية الباكستانية، إن قضايا من بينها البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، وتخفيف العقوبات، والأصول الإيرانية المجمدة، ستُناقش في المحادثات التي تُجرى في سويسرا.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن نحو 19 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين.
ووصف ترامب هذا الحجم من صادرات النفط المارة عبر مضيق هرمز بأنه "رقم قياسي تاريخي".
وأضاف أن أسعار النفط تشهد تراجعاً، معتبراً أن ذلك يعكس تحسناً في الأوضاع الدولية، وقال: "لقد أصبح العالم أكثر أمناً بكثير".
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تدوينة له على منصة "تروث سوشيال"، أن الموارد المالية والإعفاءات من العقوبات الممنوحة لإيران والتي سيتم الإفراج عنها من قِبل وزارة الخزانة الأميركية، ستُحفظ في حساب "ضمان" يخضع لسيطرة وإشراف الولايات المتحدة.
وأوضح ترامب أن هذه الموارد ستُستخدم حصرياً لشراء المواد الغذائية والمعدات الطبية من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا من المزارعين الأميركيين.
وأضاف أن هذه السلع تعد من الاحتياجات الضرورية والملحة لإيران، واصفاً الأوضاع الحالية هناك بأنها "أزمة إنسانية".
وتابع الرئيس الأميركي قائلاً: "أشعر أنه من الضروري أن نقدّم المساعدة الآن، وقبل أن يفوت الأوان".
كما أشار ترامب إلى مسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن "المحادثات تسير بشكل جيد للغاية".
أعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن مسقط ما زالت تدعم مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، مؤكدة أهمية مواصلة الحوار والتنسيق لضمان تنفيذها بنجاح.
وأضافت الوزارة أن إيران وسلطنة عُمان، بوصفهما دولتين ساحليتين مطلتين على مضيق هرمز، شددتا على التزامهما بضمان سلامة وحرية الملاحة في هذا الممر المائي، مع الحفاظ على حقوقهما السيادية في المياه الإقليمية للمضيق.
كما أوضحت الخارجية العُمانية أن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك على مستوى وزارتي الخارجية لبحث آليات الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، والخدمات المرتبطة بها، والرسوم المترتبة عليها، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضافت أن إيران وسلطنة عُمان ستجريان أيضاً مشاورات مع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة، إلى جانب الأطراف المعنية، بشأن الترتيبات المستقبلية الخاصة بإدارة مضيق هرمز.