في رد على تصريحات نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بشأن استخدام أموال إيران المجمدة لشراء مواد غذائية من الولايات المتحدة، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين 22 يونيو، بأن إيران لا تواجه أي قيود بشأن كيفية إنفاق أموالها المفرج عنها، وأنها تتخذ قراراتها في هذا الصدد بشكل مستقل.

وقال بقائي: "نحن سنتخذ القرار بشأن أموالنا المفرج عنها وفقاً لما نراه صالحاً ومناسباً، ولا توجد أي قيود في هذا الشأن".

وأضاف: "لقد اطلعت أنا أيضاً على الادعاءات الإعلامية المتعلقة بكيفية إنفاق الأصول الإيرانية المجمدة، ومن المثیر لاهتمامنا أن فلسفتهم الرامية لإسقاط إيران قد تقزمت لتتحول إلى إثراء المزارعين الأميركيين".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية موضحاً أن اتخاذ القرار بشأن شراء السلع والبضائع يقع على عهده المؤسسات والجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الزراعة، وأن هذه الجهات تتخذ قراراتها بناءً على معايير الأسعار وجودة السلع.

واختتم بقائي بالإشارة إلى أن وزارة الزراعة والقطاعات الأخرى المسؤولة ستتخذ قراراتها بشأن شراء السلع كلما اقتضت الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار معايير السعر والجودة.