أجاب جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن سؤال بشأن عدم مصافحة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بداية مفاوضات سويسرا: "صدقوني، لقد أمضيت وقتًا طويلًا في العمل مع الإيرانيين خلال الأشهر القليلة الماضية. وأجدهم أحيانًا مفاوضين محيّرين للغاية. لكننا عقدنا مؤتمرًا صحافيًا قصيرًا، ثم أجرينا سلسلة من الاجتماعات الجيدة جدًا".

قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، تعليقًا على عدم مصافحة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في بداية مفاوضات سويسرا: "عملت مع الإيرانيين كثيرًا خلال الأشهر الماضية، وهم أحيانًا مفاوضون محيّرون للغاية، لكننا عقدنا مؤتمرًا صحافيًا قصيرًا ثم أجرينا سلسلة اجتماعات جيدة جدًا".

وأضاف: "ما كان لافتًا بالنسبة لي هو أنه بعد ذلك اللقاء الأول، انتشرت موجة على وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن الإيرانيين يعتزمون مغادرة المفاوضات، لكننا واصلنا بعدها المحادثات معهم لنحو تسع ساعات أخرى".

وتابع فانس: "أنصح وسائل الإعلام بالتعامل بحذر وتشكيك مع ما يُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي الإيرانية. قد يكونون مفاوضين محيّرين، لكننا نشعر بأننا نحرز تقدمًا".

وردًا على سؤال عما إذا كان قد اعتبر تصرف عراقجي إهانة، أجاب: "لا".