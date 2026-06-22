قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، إنه بعد إقرار قانون "تشديد عقوبات التجسس" تم حتى الآن اعتقال 3292 شخصًا استنادًا إلى هذا القانون، كما صدرت لائحة اتهام بحق 1061 شخصًا؛ وهو قانون ينص على عقوبات تشمل الإعدام ومصادرة الأموال في بعض التهم.
وأضاف جهانغير، خلال مؤتمره الصحافي، يوم الاثنين 22 يونيو (حزيران)، أن هذه الاعتقالات تشمل أشخاصًا متهمين بـ"القيام بعمليات، أو التعاون المالي والاقتصادي والتقني والسياسي والدعائي والإعلامي لصالح إسرائيل أو التعاون معها".
كما أشار إلى أن 193 شخصًا آخرين خضعوا للملاحقة بسبب "استخدام أو حمل أو حيازة أو شراء وبيع أدوات إلكترونية أو إنترنت غير مرخصة".
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أيضًا أنه تم تحديد مئات من أصول المتهمين، وأن عملية تتبع الأموال مستمرة.
وفي جزء آخر من تصريحاته قال إنه تم تشكيل 56 مجموعة عمل مشتركة مع جهات حكومية لرصد الفضاء الإلكتروني وتحديد شعب قضائية أمنية خاصة في جميع أنحاء البلاد، كما تم تصفية أكثر من 50 ألف صفحة تحتوي على ستة ملايين "محتوى إجرامي" في تطبيقات مراسلة أجنبية وفرض قيود عليها.
أفادت وكالة "رويترز" بأن ، وزير الخارجية الصيني، وانغ يي قال خلال لقاء في الهند مع قدير ناظمي، المسؤول الأمني الإيراني الرفيع، إن بكين ترحب باستمرار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مذكرة التفاهم.
وخلال اللقاء الذي عُقد يوم الاثنين 22 يونيو (حزيران)، قال وانغ يي إن الحفاظ على مذكرة التفاهم وتنفيذها يساعد في تثبيت وقف إطلاق النار "الذي تم التوصل إليه بصعوبة"، ويفتح آفاقًا جديدة للعلاقات بين إيران والولايات المتحدة.
وأضاف أن الصين تدعم كل الجهود التي تسهم في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
كما أكد وزير الخارجية الصيني أن بكين تدعم إيران في "حماية سيادتها وكرامتها" وتحسين علاقاتها مع الدول الخليجية والمنطقة، وهي مستعدة لـ"المساهمة بطريقتها الخاصة" في إعادة السلام الإقليمي.
أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن بيانات بحرية، بأن حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز شهدت زيادة طفيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في وقت تتواصل فيه الجهود لإعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي بشكل كامل.
وبحسب بيانات خدمة تتبع السفن "مارين ترافيك"، التي راجعتها "سي إن إن"، فقد عبرت على الأقل 14 سفينة، يوم الاثنين 22 يونيو (حزيران) من خلال المضيق.
ووفقًا لمعهد تحليل البيانات البحرية، فقد تم تسجيل 30 عملية عبور خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو الجاري، وهو ما يُعد ثاني أدنى مستوى منذ 2 مارس (آذار) الماضي.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن هذه البيانات قد لا تشمل جميع السفن، لأن جزءًا منها فقط يرسل موقعه، كما قد تتأثر بعض الإشارات بظاهرة "تزييف إشارة GPS".
ويعد مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خمس إمدادات النفط العالمية، محورًا مهمًا في المفاوضات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا.
تصدرت مفاوضات جنيف بين طهران وواشنطن عناوين الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 22 يونيو (حزيران)، مشيرة إلى هشاشة الإطار التفاوضي وغياب آليات التنفيذ، وتسريب وثائق سرية أثارت مخاوف شديدة بشأن الأمن القومي.
وقد تحولت جولة المفاوضات غير المباشرة في سويسرا، حسب تعبير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى ممر سياسي مزدحم بسبب تعدد الوسطاء وتشابك الملفات، مما يثير إشكالية حول قدرة هذا التداخل على تسريع الحل أو تشتيته.
وتجسّد هذه الجولة، بحسب صحيفة "خراسان"، المقربة من رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، انتقالاً نحو دبلوماسية الاشتراط المسبق، حيث لا يُقاس نجاح التفاوض بسرعة الاتفاق، بل بمدى احترام الطرف الآخر للخطوط الحمراء، التي تحددها طهران لحماية مصالحها الاستراتيجية.
لذلك تبدو جولة جنيف، كما تصف صحيفة "إيران" الرسمية، أقرب إلى اختبار سياسي لإرادة الأطراف أكثر من كونها خطوة حاسمة نحو اتفاق نهائي؛ حيث يظل استمرار التهديدات الخارجية عاملًا حاسمًا في تحديد مصير هذا المسار الهش.
وتكشف هذه الجولة، من منظور صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، هشاشة الإطار التفاوضي بغياب آلية تنفيذ واضحة، مما يحول مذكرة التفاهم إلى وثيقة قابلة للتأويل، بينما يرفع إدخال ملفات لبنان وتهديد هرمز سقف المخاطر ويقلص مساحة الحلول الوسطى.
وترى صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية أن حرص الوسطاء على إظهار تقدم في المفاوضات لا يخفي أن الملفات الجوهرية كالنووي والعقوبات لا تزال نقاشاتها أولية، ونجاح التفاهم رهن بتنفيذ واشنطن لتعهداتها، وقدرة طهران على تحويل المكاسب السياسية لضمانات ملموسة.
كما تعكس الخلافات البروتوكولية في مفاوضات جنيف، وفق صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، استمرار الحساسية السياسية، مما يجعل الحديث عن اختراق تاريخي سابقًا لأوانه، فالنجاح مرهون بتحويل التفاهمات لالتزامات قابلة للتنفيذ تصمد أمام اختبار الثقة المفقودة.
وفي صحيفة "قدس" الأصولية، يؤكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران والمحلل المقرب من التيار المحافظ، فؤاد إيزدي، أن نجاح أي اتفاق يتطلب ضمانات عملية تتجاوز الوعود السياسية. وأن رفض الفريق الإيراني المصافحة والصور التذكارية، يوحي بأن الحوار لا يعني التطبيع أو التنازل عن المواقف المعلنة.
وفي المقابل ترى صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، أن تغيير جدول الأعمال أو رفض الصور البروتوكولية أو حتى تعليق المشاركة المؤقت، لا يخرج عن كونه رسائل سياسية رمزية أكثر من كونه مكاسب تفاوضية ملموسة.
عدد رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، حسين شريعتمداري، خيارات الرد الإيراني على تصريحات ترامب، داعيًا إلى "إغلاق باب المندب وقطع كابلات الإنترنت البحرية وفرض رسوم عبور وحظر مرور السفن الأميركية، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى تفكيك القواعد الأميركية ومصادرة سفن الكيان الصهيوني"، على حد تعبيره، معتبرًا أن التراجع عن هذه الخيارات شجّع ترامب على التهديد.
ووفق استطلاعات الصحيفة، يرى أستاذ الدراسات الأميركية والمحلل السياسي الإيراني، محمد مرندي، أن نجاح أي تفاهم يتوقف على وجود ضمانات عملية لا مجرد تعهدات سياسية، بينما يرى أستاذ العلوم السياسية والمحلل الإصلاحي، صادق زیباکلام، أن التصعيد الخطابي قد يضعف فرص الاستفادة من الانفراجات الاقتصادية المنتظرة ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، في انقسام يعكس رهاناً على الدبلوماسية مقابل التشديد على أوراق الضغط الميدانية.
وداخليًا أثار ظهور عضو البرلمان الإيراني، محمود نبويان، على شاشة التلفزيون الرسمي، والكشف عن وثائق ومراسلات للمرشد مجتبى خامنئي، تتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية؛ حيث أوضحت صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، أن جوهر الأزمة ليس محتوى التسريبات، بل توظيف وثائق يفترض أنها سرية في صراع سياسي داخلي عبر إعلام رسمي، مما يهدد الأمن القومي ويقوّض متطلبات المرحلة التفاوضية.
واستطلعت صحيفة "قدس" الأصولية آراء المحللين: عباس عبدي الإصلاحي، وفؤاد إيزدي الأصولي، حيث اتفقا على شرعية النقد السياسي للمفاوضات، لكن الأول اشترط الشفافية والمساءلة دون المساس بأمن الدولة، بينما ركز الثاني على ضرورة بقاء الانتقادات ضمن الأطر القانونية والمؤسسية التي تصون المصالح الوطنية.
وقال المحلل السياسي، علي الهاشمي، عبر صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "إن المشكلة لا تقتصر على واقعة التسريب، بل غياب إطار مؤسسي ينظم العلاقة بين النقاش العام والملفات السرية، محذرًا من تداعيات تحويل الوثائق إلى مادة إعلامية على إعادة إنتاج الانقسام وإضعاف الثقة في مسار التفاوض".
فيما روج خطاب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وفق صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، للتفاهم مع الولايات المتحدة كمدخل لتحسين المعيشة، رغم أن التحدي يكمن في تحويل الوعود لواقع ملموس، واتهم معارضي التفاوض بخدمة أجندات خارجية، مما يثير تساؤلات حول مساحة النقد المشروع.
وتصف صحيفة "إيران" الرسمية، الخطاب بالعام الخالي من آليات إصلاح واضحة أو جدول زمني، كما أن ربط الانفراج الاقتصادي بالتفاوض الخارجي أكثر من الإصلاح الداخلي، يعكس الفجوة بين التشخيص والتنفيذ.
وشدد الخطاب بحسب صحيفة "خراسان" على أولوية كبح التضخم، وانتقد تعدد أسعار الصرف، وتخصيص حصة نفطية للحرس الثوري، في مزيج يعكس إدارة أزمة مزدوجة بين الاستقرار النقدي ومتطلبات الدفاع ضمن اقتصاد انتقالي مفتوح على احتمالات التصعيد أو التهدئة.
وترى صحيفة "شرق" الإصلاحية أن الاتفاق النفطي الإيراني- الأميركي، مجرد استراحة تكتيكية تعكس "هشاشة اتفاق التفاهم"، وتبقى السوق في دائرة مخاطر مؤجلة تعيد تسعير التوتر دون معالجة جذور الصراع، ما يجعل الهدنة المؤقتة سيناريو أوقع من التسوية السياسية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"سياست روز": توازن القوة والدبلوماسية في مفاوضات شائكة
يصف رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري التفاؤل المفرط تجاه مفاوضات طهران وواشنطن بغير المبرر، في ظل شكوك عميقة باستمرار الالتزامات الأميركية وتجارب سابقة كالاتفاق النووي، التي رسخت خلل الثقة وسوء الصياغة، مشيرًا إلى أن جولة سويسرا جاءت كاختبار لجدية واشنطن بينما تظل التطورات الإقليمية بلبنان عامل تعقيد رئيسيًا.
وانتقد "اللغة التصعيدية في إدارة الملفات، كما أن غياب الضمانات الفعلية يجعل التفاهم عرضة للاهتزاز، لكنه يرى أن قوة الفريق الإيراني تنبع من توازن الدبلوماسية والاعتبارات العسكرية مما يمنح طهران فرصة أكبر لفرض شروطها، محذرًا من الإفراط في نشر التفاؤل داخليًا قبل وضوح النتائج".
وربط "نجاح هذا المسار بقدرة الأطراف على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الالتزام الفعلي بالتعهدات في بيئة دولية شديدة التعقيد، وإلا فسيظل التفاهم مجرد هدنة مؤقتة".
"جمهوري إسلامي": غياب النظام والانسجام في الحوكمة
انتقدت افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة الفوضى السياسية في إيران؛ حيث يُمنح كل من المنشد والواعظ والنائب والصحافي نفس حق الحكم المطلق، متجاوزًا دور المؤسسات الرسمية، معتبرًا أن تهديد رئيس الجمهورية والدعوة للثورة على قرارات الأمن القومي وكشف الوثائق السرية، ليست سوى ممارسات تعكس غياب سيادة القانون وتفشي ثقافة "الانفلات المؤسسي".
واتهمت الصحيفة "الإعلام الرسمي بالمساهمة في هذه الفوضى بالاستضافة المتكررة لشخصيات تدعي الخبرة وتصدر أحكامًا سياسية وقانونية، محذرًا من أن سياسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الخاطئة ووقوعها تحت سيطرة مجموعة سياسية ضيقة تجعلها أداة لتكريس الانقسام لا لتعزيز المصالح الوطنية".
وخلصت الصحيفة إلى أن "هذه الممارسات ليست حرية تعبير، بل إساءة استخدام لها تهدد الأمن القومي، خاصة في مرحلة سياسية حساسة تتطلب سيادة القانون وانضباطًا مؤسسيًا، وتدعو السلطة القضائية للتعامل بحزم مع المخالفين لاستعادة النظام وفرض احترام القرارات السيادية".
"آرمان ملى": الاقتصاد الإيراني بين أزمة تحويل العائدات وصراع الشفافية
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، ربط الخبير الاقتصادي، محمود خاقاني، أزمة عودة عائدات النفط بضعف الرقابة وغياب الشفافية؛ حيث سمحت سياسات استثنائية بتعدد قنوات التصدير عبر وسطاء، مما أدى لتراكم أموال خارج النظام الرسمي وتعزيز شبكات نفوذ غير رسمية تتحكم بالقرار الاقتصادي.
وأضاف أن "ضعف الإفصاح المالي يعرقل استقرار سوق العملة ويزيد الضغوط على الاحتياطي النقدي"، مشددًا على أن الحل يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا يعزز الشفافية ويعيد ضبط آليات إدارة العائدات، بعيدًا عن السياسات الاستثنائية التي رافقت سنوات العقوبات.
وربط بين "التحديات الاقتصادية والتماسك السياسي"، مؤكدًا أن "انسجام القرار الوطني شرط لمواجهة الأزمات، وأن غياب التنسيق يفتح المجال لتضارب المصالح داخل الدولة، مما يحول دون معالجة جذرية لهشاشة النظام المالي".
"همدلي": التحديات الاقتصادية ومأزق العلاقات الدولية
في مقاله بصحيفة "همدلي" الإصلاحية، يرى الكاتب منوشهر برون، أن "التنمية المستدامة تتطلب ربط الطاقات الداخلية بالفرص الخارجية عبر توسيع العلاقات الدولية، مؤكدًا أن الصادرات ليست مجرد بيع سلع، بل نقل للمعرفة والتكنولوجيا".
وشدد على أن "تطوير العلاقات الخارجية يحتاج تخطيطًا علميًا ومعرفة بالمزايا النسبية، وأن التضامن الداخلي شرط أساسي للنجاح في التنافس الإقليمي، فالمستثمرون والشركاء الأجانب يراهنون على مستقبل المنطقة حين يشهدون فيها استقرارًا وتعاونًا ورؤية تنموية".
وأكد "تحول العالم لشبكة تعاون، ولم يعد تطوير العلاقات الدولية خيارًا، بل أصبح ضرورة؛ فالتنمية لا تمر من خلف الأبواب المغلقة، بل عبر الحوار والتعاون والاستفادة من الفرص المشتركة، وكل خطوة نحو توسيع العلاقات هي خطوة نحو الإعمار والازدهار الاقتصادي".
كتب حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، في مقال له، أن الحد الأدنى للرد على تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هو "إذلاله" و"مغادرة طاولة المفاوضات".
وأضاف أنه حتى في حال استمرار المفاوضات، لا ينبغي ترك ترامب دون "الانتقام لدماء" علي خامنئي، وقاسم سليماني، وبقية قتلى إيران.
وتطرق شريعتمداري، في مقاله، الذي نُشر بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، إلى التصريحات الأخيرة لترامب، في مقابلته مع شبكة "فوكس نيوز"، بشأن مضيق هرمز ولبنان وتهديداته الموجهة لإيران ومسؤوليها.
ووصف رئيس تحرير "كيهان" ترامب بأنه "أحمق" و"خبيث" و"عديم الشخصية"، مضيفًا أن الرئيس الأميركي يريد تعويض "الهزيمة في الميدان" عبر "التفاخر الأجوف والتبجح على طاولة المفاوضات".
كما أردف رئيس تحرير صحيفة "كيهان" قائلاً: "إن مبالغات ترامب وتبجحه اليومي يشبه تمامًا مشية طيور البطريق"، مضيفًا أن البطاريق تمشي بطريقة تبدو كأنها "قد فتكت بالعديد من الأسود والنمور والفهود".
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، خلال مراسم إحياء "اليوم الوطني للنقابات والمهن الحرفية"، قائلاً: "لقد دخلنا في المفاوضات بعزة وشموخ، ودون تراجع أو تقديم أي تنازلات، وفي أي موضع أو مكان يحاولون فيه تجاهل حقوقنا، فإننا لن نتراجع ولن نركع".
وتابع قائلاً: "اليوم، تنظر إلينا دول المنطقة بنظرة مختلفة؛ إنهم إخواننا، وعلاقاتنا مع هذه الدول قد تحسنت".
وأشار بزشكيان إلى الأزمات والمشكلات الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفاً: "هناك مئات الطرق والحلول لتجاوز الانسداد والجمود الاقتصادي".