قال عبدالله حاجي صادقي، ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري، خلال مراسم في مدينة "ري": "لتعلم قوى الاستكبار أنها سيدفن معها حلمها بأن تتمكن يومًا ما من حكم هذا الشعب".

وأضاف مخاطبًا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: "يا من تتصف بصفات فرعون، اعلم أن هذا الشعب لن يهدأ حتى يُغرقك في بحر غضبه".

وتابع حاجي صادقي: "ليعلم المفاوضون الإيرانيون أنكم تتفاوضون مع عدو لن نصبح أصدقاء له أبدا ولن نتحمله أبدا؛ نحن لا ننسى العداوة".