أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، بموجب ترخيص عام، السماح بإنتاج وبيع ونقل وتفريغ النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية والمشتقات النفطية ذات المنشأ الإيراني حتى 21 أغسطس (آب) المقبل.
وبحسب هذا الترخيص، سيسمح بجميع المعاملات والخدمات الضرورية لإنتاج هذه المنتجات وبيعها ونقلها، بما في ذلك التأمين وإدارة السفن وتوفير أطقمها وتزويدها بالوقود وتسجيلها ورفع الأعلام عليها وعمليات الإنقاذ البحري. كما يشمل الترخيص السفن التي كانت قد خضعت سابقًا لعقوبات مرتبطة بإيران.
وجاء في نص الترخيص أن استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية والمشتقات النفطية ذات المنشأ الإيراني إلى الولايات المتحدة سيكون ممكنًا أيضًا، إذا كان جزءًا من عملية بيع أو تسليم أو تفريغ مصرح بها.