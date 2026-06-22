صرح الرئيس التنفيذي للشركة الإيرانية لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية "توانير"، محمد إله داد، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين 22 يونيو (حزيران)، بأن صيف هذا العام سيشهد انقطاعات في التيار الكهربائي.
وقال إله داد: "لا أدعي أننا سنتمكن من قضاء فصل الصيف دون انقطاع للكهرباء"، مضيفًا أنه يجب خفض الطلب على الكهرباء في البلاد بنسبة 5 في المائة خلال الصيف.
كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة "توانير" إلى أن قيود إمدادات الطاقة الكهربائية في القطاعات الزراعية، والمنزلية، والتجارية خلال ربيع هذا العام قد انخفضت بنسبة 68 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
قال نائب الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، يدالله جواني، إن المرشد مجتبى خامنئي، وبعد تحديد شروط إيران، قد منح الإذن بـ "التفاوض من موقع العزة والقوة"، مؤكدًا أن رسالته الأخيرة لا تعني معارضة المفاوضات.
أوضح جواني أن بعض الأشخاص فسّروا رسالة خامنئي الأخيرة وفق ما يتوافق مع رغباتهم، واعتبروها دليلاً على رفضه مبدأ التفاوض، إلا أن هذا الاستنتاج القائل إن "لا تفاوض مع أميركا من حيث المبدأ" غير صحيح، على حد تعبيره، لأن "النظام كان منخرطًا في التفاوض".
وأضاف أنه بعد فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها، طالبت بوقف إطلاق النار والتفاوض، لكن إيران قررت مواصلة الحرب وفق منطق يقوم على أن العدو يجب أن يتعرض لـ "قدر كافٍ من الضرر" حتى يكون مستعدًا للتفاوض وفق شروط طهران، وليس شروطه هو.
كما قال نائب الشؤون السياسية في الحرس الثوري إن سياسة النظام تقوم على إدارة الحرب التي حققت فيها إيران "النصر" في الميدان العسكري، ونقلها إلى طاولة المفاوضات وفق "شروطها ومطالبها الخاصة".
صرح إيمان عطار زاده، المتحدث باسم لجنة مراسم تشييع جثمان علي خامنئي، بأنه بناءً على الطلبات المتكررة من مختلف أطياف الشعب العراقي، ستُقام مراسم لتشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل، يوم 8 يوليو (تموز) المقبل، في مدينتي النجف وكربلاء.
وبحسب البرنامج المعلن، فإن المراسم الرسمية لـ "وداع" جثمان خامنئي ستبدأ يوم السبت 4 يوليو المقبل وتستمر لمدة يومين في المصلى.
وأضاف عطار زاده أن مراسم التشييع ستُقام، يوم الثلاثاء 7 يوليو، في مدينة "قم" الإيرانية، وبعد ذلك سيتم نقل جثمان خامنئي إلى العراق.
ووفقًا لتصريحاته، فإن مراسم التشييع في مدينة "مشهد" بإيران ستُقام أيضًا في 10 يوليو المقبل.
وذكر عطار زاده أن الاستعدادات لمراسم التشييع قد تم تجهيزها عدة مرات سابقًا، إلا أنها تأجلت بسبب ظروف الحرب.
كتب المحلل الإيراني المقرب من الأجهزة الأمنية، أبو الفضل بازركان، عبر حسابه في منصة "إكس" احتجاجاً على إجراءات فريق التفاوض الإيراني، أن هذا الوفد قال للشعب "كذبتين" في غضون يومين.
وأشار بازركان إلى الإعلان عن إغلاق مضيق هرمز وكذلك تهديدات ترامب ضد وفد طهران المفاوض، قائلاً: "في البداية قلتم إننا سنغلق المضيق رداً على الهجمات على لبنان ولم تغلقوه. ثم قلتم إننا سنوقف المفاوضات رداً على إهانات وتهديدات ترامب ولم تفعلوا، وما زلتم في الغرفة تفاوضون فانس بشكل مباشر".
وتابع بازركان مخاطباً فريق التفاوض الإيراني: "أيها السادة، المنافس في الجانب الآخر وليس هنا. هل تسجلون هدفاً في مرماكم؟".
أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، بأن الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، غادر الاثنين 22 يونيو، مقر انعقاد المفاوضات في سويسرا متوجهاً إلى طهران، وذلك بعد نحو 18 ساعة من المباحثات والمشاورات المكثفة.
وبحسب التقرير، فقد شارك الوفد الإيراني في اجتماعات ثنائية ورباعية بحضور الوفد الأميركي والوسيطين الباكستاني والقطري، حيث "طرح مواقف طهران بشأن مسار تنفيذ مذكرة التفاهم وشروط الدخول في مفاوضات الاتفاق النهائي".
وكانت قطر وباكستان قد أعلنتا في وقت سابق أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم، والبدء الفوري في المفاوضات الفنية، وصياغة خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً. كما أعلن البلدان الوسيطان عن استمرار المفاوضات الفنية في سويسرا حتى نهاية الأسبوع.
صرح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، خلال مراسم افتتاح بورصة طهران، بأن إيران هي "الأخ الأكبر لدول المنطقة"، مضيفاً: "الأخ الأكبر سيرعى الإخوة الصغار ويحميهم".
وقال عارف: "إيران هي الأخ الأكبر لدول المنطقة، على الرغم من أن بعضها هاجمنا وظلمنا".
وفي إشارة منه إلى الضربات التي وجهتها إيران ضد دول جوار، أضاف النائب الأول للرئيس الإيراني: "لقد أبلغنا دول الجوار رسمياً بأنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة أدنى خطأ انطلاقاً من مواقع تابعة لكم، فإن تلك المواقع ستكون أهدافاً مشروعة لنا للدفاع عن أنفسنا".