قال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، للتلفزيون الرسمي الإيراني: "في ما يتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة، كان من المقرر بموجب البند 11 الإفراج عن دفعتين بقيمة 6 مليارات دولار لكل منهما. وقد أُنجزت الإجراءات المتعلقة بذلك سابقًا خلال الزيارة إلى قطر، لكن التوقيع النهائي كان يجب أن يتم خلال زيارة سويسرا، وقد تم ذلك بالفعل".

وأضاف: 'أما البند 10 فيتعلق ببيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، إضافة إلى القضايا المصرفية والتأمين والنقل. ونظرًا لعدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي، فإن العقوبات لا تزال قائمة، إلا أنه بموجب الاتفاق الموقّع تم رفع العقوبات النفطية إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي".