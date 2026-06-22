صرح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، خلال مراسم افتتاح بورصة طهران، بأن إيران هي "الأخ الأكبر لدول المنطقة"، مضيفاً: "الأخ الأكبر سيرعى الإخوة الصغار ويحميهم".

وقال عارف: "إيران هي الأخ الأكبر لدول المنطقة، على الرغم من أن بعضها هاجمنا وظلمنا".

وفي إشارة منه إلى الضربات التي وجهتها إيران ضد دول جوار، أضاف النائب الأول للرئيس الإيراني: "لقد أبلغنا دول الجوار رسمياً بأنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة أدنى خطأ انطلاقاً من مواقع تابعة لكم، فإن تلك المواقع ستكون أهدافاً مشروعة لنا للدفاع عن أنفسنا".

