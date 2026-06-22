أفادت شبكة "سي‌ إن‌ إن" بأن الولايات المتحدة أنشأت "آلية مراقبة" للإشراف على وقف إطلاق النار الهش في لبنان، في ظل تكرار انتهاكاته من جانب إسرائيل وحزب الله.

وقال مسؤول أميركي إن هذه الخطوة تهدف إلى منع تأثير التوترات على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وأضافت "سي‌ إن‌ إن" أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أجرى يوم الجمعة الماضي محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزيف عون، وبعد ذلك أنشأت الولايات المتحدة عبر القيادة المركزية الأميركية آلية مراقبة للحصول على معلومات فورية حول التطورات في لبنان.

وذكر التقرير أن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين سيجرون هذا الأسبوع محادثات في واشنطن لمدة ثلاثة أيام. كما من المقرر أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين بوساطة أميركية صباح الثلاثاء 23 يونيو (حزيران).

