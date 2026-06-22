كتب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، على منصة "إكس": "في إطار المحادثات البنّاءة الجارية في سويسرا، تعهدت إيران بضمان حرية العبور من مضيق هرمز من دون عوائق، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد".
وأضاف: "كجزء من هذا الإطار، أصدرت وزارة الخزانة ترخيصًا عامًا مؤقتًا لمدة 60 يومًا يجيز إنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه".
وتابع بيسنت: "في ظل قيادة دونالد ترامب وجي دي فانس، نواصل جعل العالم أكثر أمنًا واستقرارًا".
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، بموجب ترخيص عام، السماح بإنتاج وبيع ونقل وتفريغ النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية والمشتقات النفطية ذات المنشأ الإيراني حتى 21 أغسطس (آب) المقبل.
وبحسب هذا الترخيص، سيسمح بجميع المعاملات والخدمات الضرورية لإنتاج هذه المنتجات وبيعها ونقلها، بما في ذلك التأمين وإدارة السفن وتوفير أطقمها وتزويدها بالوقود وتسجيلها ورفع الأعلام عليها وعمليات الإنقاذ البحري. كما يشمل الترخيص السفن التي كانت قد خضعت سابقًا لعقوبات مرتبطة بإيران.
وجاء في نص الترخيص أن استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية والمشتقات النفطية ذات المنشأ الإيراني إلى الولايات المتحدة سيكون ممكنًا أيضًا، إذا كان جزءًا من عملية بيع أو تسليم أو تفريغ مصرح بها.
قال عبدالله حاجي صادقي، ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري، خلال مراسم في مدينة "ري": "لتعلم قوى الاستكبار أنها سيدفن معها حلمها بأن تتمكن يومًا ما من حكم هذا الشعب".
وأضاف مخاطبًا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: "يا من تتصف بصفات فرعون، اعلم أن هذا الشعب لن يهدأ حتى يُغرقك في بحر غضبه".
وتابع حاجي صادقي: "ليعلم المفاوضون الإيرانيون أنكم تتفاوضون مع عدو لن نصبح أصدقاء له أبدا ولن نتحمله أبدا؛ نحن لا ننسى العداوة".
صرح نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في مؤتمر صحافي، بأن الولايات المتحدة كانت على اتصال مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك مع دول المنطقة بما في ذلك السعودية والإمارات ولبنان، خلال محادثات يوم أمس في سويسرا؛ وذلك لإطلاعهم على آخر التطورات.
وفي رده على سؤال بشأن التواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح فانس أن المسؤولين الأميركيين كانوا على تواصل مستمر مع إسرائيل يوم الأحد. وأضاف أن واشنطن أجرت في الوقت نفسه محادثات مع شركائها الإقليميين الآخرين.
وأكد نائب الرئيس الأميركي أن الاتفاق المنشود ليس خطة تسعى الولايات المتحدة لفرضها على دول المنطقة. ووفقًا له، فإن دول المنطقة هي التي طالبت أميركا بإلحاح وحاجة شديدة للعب دور والمساعدة في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.
كما أشار فانس إلى أنه على الرغم من أن التركيز الأساسي لوسائل الإعلام كان منصبًا على العلاقات والمفاوضات بين أميركا وإيران، إلا أن الشرق الأوسط يواجه منذ فترة طويلة أزمات وتحديات معقدة، وأن هناك جهودًا دبلوماسية أوسع نطاقًا تجري في هذا الصدد.
قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن "السبب الذي يجعل الإسرائيليين يشعرون بضرورة البقاء في جنوب لبنان، هو قلقهم من قيام قوات حزب الله بإطلاق النار باتجاه بلادهم".
وأضاف: "يجب على إيران أن تكبح جماح حزب الله وأن تفرض سيطرة أكبر على أنشطته".
وتابع جي دي فانس قائلاً: "نحن نؤمن بأنه على الرغم من الصعوبات الجمّة والحاجة إلى بذل جهود كبيرة، يمكن الوصول إلى وضع يضمن الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وفي الوقت نفسه يضمن أمن إسرائيل".
صرح نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بأن أحد أهداف واشنطن في المفاوضات كان إنشاء آلية لكيفية استخدام أصول إيران المجمدة، في حال الإفراج عنها.
وقال إن الهدف من هذه الآلية هو ضمان أن الموارد المالية المفرج عنها ستساعد الشعب الإيراني، ولن تُنفق على دعم الأنشطة "الإرهابية".
وأضاف فانس أن جاريد كوشنر، بالتعاون مع المسؤولين القطريين، قد قدّم خطة تنص على أنه في حال الإفراج عن أصول إيران المجمدة، فإن الولايات المتحدة وقطر ستشرفان على كيفية إنفاق هذه الموارد وتتوليان الموافقة عليها.
ووفقاً لنائب الرئيس الأميركي، فإن هذه الموارد المالية ستُخصص لشراء منتجات زراعية أميركية، بما في ذلك الصويا والذرة والقمح، ليتم وضعها في متناول الشعب الإيراني.
كما أشار فانس إلى أن بعض وسائل الإعلام والتقارير المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي لم تعكس تفاصيل هذه الخطة بشكل صحيح. وأضاف أنه على الرغم من انتشار بعض الروايات غير الدقيقة، فإن العديد من الإيرانيين قد نقلوا حقيقة أحداث يوم أمس بشكل صحيح.
وأكد في الختام أن هناك معلومات غير دقيقة لا تزال تُتداول بشأن هذا الموضوع.