صرح نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في مؤتمر صحافي، بأن الولايات المتحدة كانت على اتصال مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك مع دول المنطقة بما في ذلك السعودية والإمارات ولبنان، خلال محادثات يوم أمس في سويسرا؛ وذلك لإطلاعهم على آخر التطورات.

وفي رده على سؤال بشأن التواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح فانس أن المسؤولين الأميركيين كانوا على تواصل مستمر مع إسرائيل يوم الأحد. وأضاف أن واشنطن أجرت في الوقت نفسه محادثات مع شركائها الإقليميين الآخرين.

وأكد نائب الرئيس الأميركي أن الاتفاق المنشود ليس خطة تسعى الولايات المتحدة لفرضها على دول المنطقة. ووفقًا له، فإن دول المنطقة هي التي طالبت أميركا بإلحاح وحاجة شديدة للعب دور والمساعدة في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

كما أشار فانس إلى أنه على الرغم من أن التركيز الأساسي لوسائل الإعلام كان منصبًا على العلاقات والمفاوضات بين أميركا وإيران، إلا أن الشرق الأوسط يواجه منذ فترة طويلة أزمات وتحديات معقدة، وأن هناك جهودًا دبلوماسية أوسع نطاقًا تجري في هذا الصدد.