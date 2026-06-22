قال عبدالله حاجي صادقي، ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري، خلال مراسم في مدينة "ري": "لتعلم قوى الاستكبار أنها سيدفن معها حلمها بأن تتمكن يومًا ما من حكم هذا الشعب".
وأضاف مخاطبًا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: "يا من تتصف بصفات فرعون، اعلم أن هذا الشعب لن يهدأ حتى يُغرقك في بحر غضبه".
وتابع حاجي صادقي: "ليعلم المفاوضون الإيرانيون أنكم تتفاوضون مع عدو لن نصبح أصدقاء له أبدا ولن نتحمله أبدا؛ نحن لا ننسى العداوة".
صرح نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في مؤتمر صحافي، بأن الولايات المتحدة كانت على اتصال مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك مع دول المنطقة بما في ذلك السعودية والإمارات ولبنان، خلال محادثات يوم أمس في سويسرا؛ وذلك لإطلاعهم على آخر التطورات.
وفي رده على سؤال بشأن التواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح فانس أن المسؤولين الأميركيين كانوا على تواصل مستمر مع إسرائيل يوم الأحد. وأضاف أن واشنطن أجرت في الوقت نفسه محادثات مع شركائها الإقليميين الآخرين.
وأكد نائب الرئيس الأميركي أن الاتفاق المنشود ليس خطة تسعى الولايات المتحدة لفرضها على دول المنطقة. ووفقًا له، فإن دول المنطقة هي التي طالبت أميركا بإلحاح وحاجة شديدة للعب دور والمساعدة في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.
كما أشار فانس إلى أنه على الرغم من أن التركيز الأساسي لوسائل الإعلام كان منصبًا على العلاقات والمفاوضات بين أميركا وإيران، إلا أن الشرق الأوسط يواجه منذ فترة طويلة أزمات وتحديات معقدة، وأن هناك جهودًا دبلوماسية أوسع نطاقًا تجري في هذا الصدد.
قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن "السبب الذي يجعل الإسرائيليين يشعرون بضرورة البقاء في جنوب لبنان، هو قلقهم من قيام قوات حزب الله بإطلاق النار باتجاه بلادهم".
وأضاف: "يجب على إيران أن تكبح جماح حزب الله وأن تفرض سيطرة أكبر على أنشطته".
وتابع جي دي فانس قائلاً: "نحن نؤمن بأنه على الرغم من الصعوبات الجمّة والحاجة إلى بذل جهود كبيرة، يمكن الوصول إلى وضع يضمن الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وفي الوقت نفسه يضمن أمن إسرائيل".
صرح نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بأن أحد أهداف واشنطن في المفاوضات كان إنشاء آلية لكيفية استخدام أصول إيران المجمدة، في حال الإفراج عنها.
وقال إن الهدف من هذه الآلية هو ضمان أن الموارد المالية المفرج عنها ستساعد الشعب الإيراني، ولن تُنفق على دعم الأنشطة "الإرهابية".
وأضاف فانس أن جاريد كوشنر، بالتعاون مع المسؤولين القطريين، قد قدّم خطة تنص على أنه في حال الإفراج عن أصول إيران المجمدة، فإن الولايات المتحدة وقطر ستشرفان على كيفية إنفاق هذه الموارد وتتوليان الموافقة عليها.
ووفقاً لنائب الرئيس الأميركي، فإن هذه الموارد المالية ستُخصص لشراء منتجات زراعية أميركية، بما في ذلك الصويا والذرة والقمح، ليتم وضعها في متناول الشعب الإيراني.
كما أشار فانس إلى أن بعض وسائل الإعلام والتقارير المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي لم تعكس تفاصيل هذه الخطة بشكل صحيح. وأضاف أنه على الرغم من انتشار بعض الروايات غير الدقيقة، فإن العديد من الإيرانيين قد نقلوا حقيقة أحداث يوم أمس بشكل صحيح.
وأكد في الختام أن هناك معلومات غير دقيقة لا تزال تُتداول بشأن هذا الموضوع.
أفاد جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، بأن دونالد ترامب والمسؤولين الأميركيين الآخرين سيردون في كل مرة تطرح فيها إيران تصريحات غير دقيقة أو تهديدات "غير واقعية".
وفي إشارة إلى الصراعات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، قال نائب ترامب إن الظروف تتشابه أحياناً مع "معضلة البيضة والدجاجة"؛ وهو وضع لا يكون فيه واضحاً من الذي بدأ التوتر.
ووفقاً لما ذكره، فمن الممكن أن يقوم قائد ميداني من رتبة منخفضة أو عنصر على الأرض بشن هجوم أو إطلاق طائرة مسيّرة دون موافقة القيادة العليا، ونتيجة لذلك تقوم إسرائيل بالرد على ذلك.
وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنه في ظل هذه الظروف، يمكن عبر قنوات الاتصال والحوار بين حزب الله، ولبنان، وإسرائيل، واللاعبين الإقليميين الآخرين، التوصل إلى نتيجة أكثر هدوءاً وفعالية.
وقال إنه تم خلال مفاوضات "بورغنشتوك" في سويسرا إنشاء آلية لإدارة التوترات بين إسرائيل وحزب الله، حتى تتمكن الأطراف المتصارعة عند وقوع الأحداث الأمنية من اتخاذ إجراءات عبر مسار الحوار بدلاً من تصعيد الصراع.
صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في معرض رده على سؤال حول تهديد فريق التفاوض الإيراني بمغادرة طاولة المفاوضات، قائلاً: "لقد هددوا بمغادرة المفاوضات، أو على أقل تقدير طُرحت مثل هذه التهديدات على شبكات التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "لكننا كنا نتفاوض بالأمس حتى وقت طويل لما بعد الساعة الواحدة صباحًا، وبناءً على ذلك، فهم لم يغادروا الاجتماع".
وأضاف: "حتى في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، لا يزال فريقهم الفني موجودًا في بورغنشتوك ويعمل مع فريقنا الفني؛ وبالطبع أتصور أن بعضهم ربما أخذ استراحة قصيرة لمشاهدة هذا المؤتمر الصحافي".
وتابع فانس قائلاً: "إن ما قلناه للإيرانيين بالأمس هو أنه عندما تدخلون في ما قد نسميه مهاترات أو تصريحات استفزازية، فلا يمكنكم أن تتوقعوا ألا يبدي دونالد ترامب أي رد فعل أو ألا يقوم بتصحيح الحقائق".
وأردف فانس قائلاً: "عندما يطلقون تهديدات لا تستند إلى أرض الواقع، فعليهم أن يتقبلوا أن رئيس الولايات المتحدة سوف يوضح الحقيقة ويعرض الرواية الصحيحة".