قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في إشارة إلى الحرب الأخيرة، التي استمرت 39 يومًا: "إن أميركا تعرضت لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية لمثل هذه الهزيمة" ، وإن مخططها لـ "شبه انقلاب" فشل خلال بضعة أيام.
وأضاف أن "العدو شن حربًا مركبة ضد إيران عبر العقوبات، والعمليات الاستخباراتية والأمنية، والإجراءات المناهضة للدين، إلى جانب التأثير المكثف على الرأي العام عبر الفضاء الإلكتروني".
قال رئيس البرلمان كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، خلال رحلة من طهران إلى مسقط، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إن التفاوض هو أحد أساليب النضال واستمرار له".
وأضاف: "الذين يحاولون خلق ثنائية بين من يؤيد هذا الميدان أو ذاك، يتحدثون خارج المسار الصحيح، وهذه قضية انحرافية".
وأكد قاليباف: "لن نتخلى عن وحدة أراضي لبنان حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة".
أجاب جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن سؤال بشأن عدم مصافحة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بداية مفاوضات سويسرا: "صدقوني، لقد أمضيت وقتًا طويلًا في العمل مع الإيرانيين خلال الأشهر القليلة الماضية. وأجدهم أحيانًا مفاوضين محيّرين للغاية. لكننا عقدنا مؤتمرًا صحافيًا قصيرًا، ثم أجرينا سلسلة من الاجتماعات الجيدة جدًا".
قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، تعليقًا على عدم مصافحة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في بداية مفاوضات سويسرا: "عملت مع الإيرانيين كثيرًا خلال الأشهر الماضية، وهم أحيانًا مفاوضون محيّرون للغاية، لكننا عقدنا مؤتمرًا صحافيًا قصيرًا ثم أجرينا سلسلة اجتماعات جيدة جدًا".
وأضاف: "ما كان لافتًا بالنسبة لي هو أنه بعد ذلك اللقاء الأول، انتشرت موجة على وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن الإيرانيين يعتزمون مغادرة المفاوضات، لكننا واصلنا بعدها المحادثات معهم لنحو تسع ساعات أخرى".
وتابع فانس: "أنصح وسائل الإعلام بالتعامل بحذر وتشكيك مع ما يُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي الإيرانية. قد يكونون مفاوضين محيّرين، لكننا نشعر بأننا نحرز تقدمًا".
وردًا على سؤال عما إذا كان قد اعتبر تصرف عراقجي إهانة، أجاب: "لا".
أعلن مكتب الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، قال في اتصال مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، إن أنقرة ترحب بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، وإنها مستعدة لتقديم أي دعم لازم للمساعدة في استكمال هذه العملية بشكل سلمي.
وبحسب "رويترز"، أضاف مكتب أردوغان، في بيان، أن الرئيس التركي قال لبزشكيان خلال الاتصال الهاتفي: "من المهم توخي الحذر تجاه الذين يسعون إلى تخريب المفاوضات".
وأضاف: "الخطوات الجديدة لتعزيز السلام الإقليمي ضرورية ومهمة".
كتب عضو مجلس النواب الأميركي، مايكل باومغارتنر، على منصة "إكس": "يُفضل أن تحافظ الولايات المتحدة على محاصرة صادرات النفط الإيرانية حتى تستحوذ على جميع مخزونها من اليورانيوم المخصّب".
وأضاف أن امتلاك طهران سلاحًا نوويًا يمثل تهديدًا من الدرجة الأولى للأمن القومي الأميركي.
وقال مايكل باومغارتنر إن على الولايات المتحدة اتباع استراتيجية لإضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية، ودعم طهران للجماعات الوكيلة، وبرنامجها النووي.
كما كتب أن التهديدات الصادرة عن إيران ستستمر ما دام هذا النظام في السلطة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، إن وزير الخارجية، ماركو روبيو، سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، اعتبارًا من غد الثلاثاء حتى الخميس المقبل.
وأوضح بيجوت، في بيان، يوم الاثنين 22 يونيو (حزيران)، أن وزير الخارجية الأميركي سيبحث خلال الزيارة مجموعة من الأولويات الإقليمية، من بينها "التفاهم" مع إيران، والجهود الرامية لضمان عبور كامل وآمن ومجاني عبر مضيق هرمز، وأهمية السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن روبيو سيجتمع في البحرين مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث الأولويات المشتركة في المنطقة.
ويُشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عُمان.