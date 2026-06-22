أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، بأن الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، غادر الاثنين 22 يونيو، مقر انعقاد المفاوضات في سويسرا متوجهاً إلى طهران، وذلك بعد نحو 18 ساعة من المباحثات والمشاورات المكثفة.

وبحسب التقرير، فقد شارك الوفد الإيراني في اجتماعات ثنائية ورباعية بحضور الوفد الأميركي والوسيطين الباكستاني والقطري، حيث "طرح مواقف طهران بشأن مسار تنفيذ مذكرة التفاهم وشروط الدخول في مفاوضات الاتفاق النهائي".

وكانت قطر وباكستان قد أعلنتا في وقت سابق أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم، والبدء الفوري في المفاوضات الفنية، وصياغة خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً. كما أعلن البلدان الوسيطان عن استمرار المفاوضات الفنية في سويسرا حتى نهاية الأسبوع.