صرح نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بأن أحد أهداف واشنطن في المفاوضات كان إنشاء آلية لكيفية استخدام أصول إيران المجمدة، في حال الإفراج عنها.

وقال إن الهدف من هذه الآلية هو ضمان أن الموارد المالية المفرج عنها ستساعد الشعب الإيراني، ولن تُنفق على دعم الأنشطة "الإرهابية".

وأضاف فانس أن جاريد كوشنر، بالتعاون مع المسؤولين القطريين، قد قدّم خطة تنص على أنه في حال الإفراج عن أصول إيران المجمدة، فإن الولايات المتحدة وقطر ستشرفان على كيفية إنفاق هذه الموارد وتتوليان الموافقة عليها.

ووفقاً لنائب الرئيس الأميركي، فإن هذه الموارد المالية ستُخصص لشراء منتجات زراعية أميركية، بما في ذلك الصويا والذرة والقمح، ليتم وضعها في متناول الشعب الإيراني.

كما أشار فانس إلى أن بعض وسائل الإعلام والتقارير المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي لم تعكس تفاصيل هذه الخطة بشكل صحيح. وأضاف أنه على الرغم من انتشار بعض الروايات غير الدقيقة، فإن العديد من الإيرانيين قد نقلوا حقيقة أحداث يوم أمس بشكل صحيح.

وأكد في الختام أن هناك معلومات غير دقيقة لا تزال تُتداول بشأن هذا الموضوع.