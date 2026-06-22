صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، خلال مراسم إحياء "اليوم الوطني للنقابات والمهن الحرفية"، قائلاً: "لقد دخلنا في المفاوضات بعزة وشموخ، ودون تراجع أو تقديم أي تنازلات، وفي أي موضع أو مكان يحاولون فيه تجاهل حقوقنا، فإننا لن نتراجع ولن نركع".
وتابع قائلاً: "اليوم، تنظر إلينا دول المنطقة بنظرة مختلفة؛ إنهم إخواننا، وعلاقاتنا مع هذه الدول قد تحسنت".
وأشار بزشكيان إلى الأزمات والمشكلات الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفاً: "هناك مئات الطرق والحلول لتجاوز الانسداد والجمود الاقتصادي".
قال عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، أمير حسين بانكي بور، في تصريحات لموقع "ديده بان إيران"، إن "وقف إطلاق النار لا معنى له طالما أن ترامب يتحدث بلغة استعلائية ويطلق التهديدات".
وأضاف أن "وقف إطلاق النار يصبح ذا معنى فقط عندما يتم تركيع الطرف المقابل، وليس عندما يعتقد أنه منتصر".
وتابع هذا النائب قائلاً: "نأمل أن يتم تصحيح سلوك وفد التفاوض لدينا، وأن يجبروا الطرف المقابل على تنفيذ مطالبنا".
أعلنت قطر وباكستان، في بيان مشترك، عقب اختتام الاجتماع رفيع المستوى الأول في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ الاتفاق، والبدء الفوري في المحادثات الفنية، وصياغة خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا.
وأعلنت حكومتا قطر وباكستان، في بيان مشترك، فجر الاثنين 22 يونيو (حزيران)، أن الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" قد اختتمت في منتجع بورغنستوك في سويسرا، بحضور ممثلين عن إيران، والولايات المتحدة الأميركية، والدولتين الوسيطتين.
وجاء في البيان أن اجتماع بحيرة لوسيرن عُقد في أجواء "إيجابية وبنّاءة"، وأسفر عن تحقيق تقدم واعد، بما في ذلك إنشاء آلية لمواصلة المفاوضات الفنية.
وبحسب البيان، وافقت الأطراف على تشكيل لجنة عليا ستتولى مسؤولية الإشراف السياسي على عملية الوساطة. كما سيتعين على كبار المفاوضين تقديم تقارير منتظمة إلى هذه اللجنة، ورئاسة فرق العمل المتخصصة في مجالات الشؤون النووية، والعقوبات، بالإضافة إلى فريق عمل المراقبة وتسوية النزاعات، لضمان التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم ومعالجة القضايا الأخرى.
كما أعلنت قطر وباكستان أن اللجنة العليا اتفقت على خارطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا، وبناءً على ذلك، ستبدأ المفاوضات الفنية على الفور.
وذكر البيان المشترك للدولتين الوسيطتين أنه تم إنشاء خط اتصال مباشر بين الأطراف للفترة الزمنية المتوقعة في البند الخامس من مذكرة التفاهم، وذلك لمنع وقوع حوادث وسوء تفاهم، وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.
كما أفاد البيان باتفاق الأطراف على إنشاء مركز لتنسيق خفض التصعيد بمشاركة إيران، والولايات المتحدة، ولبنان، وبتسهيل من قطر وباكستان. ووفقًا لهذا الاتفاق، سيتولى المركز مهمة مراقبة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان، تماشياً مع بنود مذكرة التفاهم.
وأعلنت قطر وباكستان أن المفاوضات الفنية بشأن جميع القضايا ستستمر حتى نهاية الأسبوع في منتجع "بورغنستوك"، كما ستواصل الدولتان الوسيطتان جهودهما للحفاظ على الأجواء البنّاءة للمفاوضات ومساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق نهائي.
وفي ختام البيان، أعربت حكومة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية عن شكرهما للولايات المتحدة الأميركية وإيران لاستمرار التزامهما بمسار الدبلوماسية والسعي للحل السلمي للنزاع. كما أعرب البلدان عن تقديرهما "للدول الشقيقة والصديقة" لدعمها المستمر ومشاركتها في عملية المفاوضات.
كتب موقع "واي.نت"، في تحليل له، أن دونالد ترامب، وعقب الانتقادات الموجهة لـ "مذكرة التفاهم" مع إيران، يحاول عبر اتخاذ نهج مزدوج إلى جانب نائبه، جي دي فانس، المضي قدمًا في المسار الدبلوماسي من جهة، وإعادة بناء صورته كرئيس صارم في مواجهة طهران عبر التهديدات العسكرية من جهة أخرى.
أشار الموقع الإسرائيلي، في تحليل بقلم إيتامار آيشنر، إلى أنه في الوقت الذي يتحدث فيه جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، في المفاوضات مع إيران في سويسرا عن الحوار والتفاؤل ومواصلة المسار الدبلوماسي، فإن دونالد ترامب يرسل رسائل مغايرة بشأن سياسة واشنطن تجاه إيران وإسرائيل والشرق الأوسط عبر مجموعة من التهديدات والتصريحات الحادة.
وفقًا لما أوردته هذه الوسيلة الإعلامية، فقد هدد ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز"، وكذلك عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" بأنه سيتولى السيطرة على مضيق هرمز، محذرًا من استمرار تخصيب اليورانيوم، ومصرحًا بأنه بعد انتهاء فترة الـ 60 يومًا المتوقعة في مذكرة التفاهم "سيفعل كل ما يريد". كما حذر من أنه إذا لم تكبح إيران جماح حزب الله، فإن الولايات المتحدة ستستهدف هذه الجماعة "بشكل أشد من الماضي".
ووصف "واي. نت" هذا التباين في المواقف بأنه جزء من استراتيجية مدروسة، كاتبًا أنه في هذا النمط، يؤدي فانس دور "الجزرة" بينما يؤدي ترامب دور "العصا". ومع ذلك، يرى الموقع أن الاعتبارات السياسية الداخلية لعبت دورًا أيضًا في هذا التغيير بالنبرة، لا سيما أن ترامب واجه في الأيام الأخيرة انتقادات واسعة النطاق في إسرائيل وأميركا بسبب مذكرة التفاهم مع إيران.
وبحسب "واي. نت"، يرى المنتقدون أن ترامب قد قدم تنازلات مهمة لإيران دون التطرق إلى القضايا الرئيسية، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، واستمرار دعم طهران للجماعات المسلحة والقوات الوكيلة، ومساعي طهران لإنشاء "حلقة نار" حول إسرائيل. ومن هنا، فإن تصريحاته الأخيرة تعد محاولة للتأكيد على أن مذكرة التفاهم ليست حلًا نهائيًا، بل هي مجرد تمديد مؤقت لوقف إطلاق النار، وأن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بالخيار العسكري.
ونقلت هذه الوسيلة الإعلامية عن مصادرها أن التغيير في موقف ترامب جاء نتيجة لمجموعة من العوامل؛ من بينها حديثه الذي استمر لأربع ساعات ونصف مع السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، وكذلك الرسائل التي وجهها سفير إسرائيل في واشطن، يخيئيل لايتر، إلى البيت الأبيض. وبحسب لايتر، فإن إيران تشجع حزب الله على انتهاك وقف إطلاق النار وشن هجمات حتى ترد إسرائيل، ومِن ثمّ تتمكن طهران من إقناع واشنطن بأن إسرائيل هي الطرف الذي يقوض الاتفاق، ومِن ثمّ تحصل على المزيد من التنازلات من الولايات المتحدة.
وأشار "واي.نت" أيضًا إلى تصريحات ليندسي غراهام، الذي قال إنه بعد أربع ساعات ونصف الساعة من المحادثات مع ترامب، توصل إلى استنتاج بأن الاتفاق مع إيران سيفشل. وذكر غراهام أنه في حال فشل الدبلوماسية، فإن الولايات المتحدة ستستخدم القوة للسيطرة على مضيق هرمز وستفرض رسومًا على السفن التي تعبر هذا الممر المائي. كما أضاف أنه إذا تحدت طهران السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز فإنها "ستزول"، وإذا هاجمت إسرائيل عبر حزب الله، فإن السياسة الأميركية الجديدة ستكون الهجوم المباشر على إيران. وتحدث غراهام أيضًا عن خطة واشنطن لتوسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية".
ووفقًا لـ "واي. نت"، فإن محاولة ترامب لترميم صورته قد تسببت في الوقت نفسه بنشوء توتر مع إسرائيل. وكتب الموقع أن أكثر ما صدم المسؤولين الإسرائيليين كان تصريحات ترامب بشأن لبنان؛ حيث أعرب عن إحباطه من عجز إسرائيل عن مواجهة حزب الله، بل وقال إن الرئيس السوري، أحمد الشرع، ربما كان بإمكانه القيام بذلك بشكل أفضل.
وبحسب هذه الوسيلة الإعلامية، فإن المسؤولين الإسرائيليين يرون في هذه التصريحات تجاهلًا للثمن الباهظ، الذي دفعته إسرائيل في المعركة ضد حزب الله، وتغافلاً عن حقيقة أن حزب الله ليس مجرد مشكلة تكتيكية، بل هو ذراع استراتيجية للنظام الإيراني. وفي رد فعل على هذه التصريحات، قال أحد المسؤولين الإسرائيليين: "هذا أمر وهمي تمامًا. نحن حقًا لا نفهمه".
وتابع "واي. نت" كاتبًا أن تصريحات ترامب تكشف أيضًا عن القلق الرئيسي لواشنطن؛ وهو القلق من أن يؤدي تصاعد الاشتباكات في لبنان إلى إفشال مسار تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران. وفي اعتقاد الكاتب، فإن ترامب قد وجه بهذه التصريحات رسالة مباشرة إلى طهران مفادها أنه إذا كانت ترغب في الحفاظ على مذكرة التفاهم، فعليها كبح جماح حزب الله، لأن لبنان أصبح الآن بمثابة اختبار لقياس مدى التزام إيران بالتفاهم.
وفي الوقت نفسه، يرى هذا التحليل أن نهج ترامب ينطوي على نقطة ضعف أساسية. فوفقًا لـ "واي. نت"، لا يزال الرئيس الأميركي ينظر إلى الشرق الأوسط من منظور الصفقات، وأوراق الضغط، والتهديد الشخصي، ويتصور أنه يمكن حل أزمات المنطقة عبر التهديد، أو التغريدات، أو تحديد مهل زمنية، في حين أن واقع المنطقة أكثر تعقيدًا بكثير من ذلك، وحزب الله ليس دائمًا أداة يمكن لطهران تفعيلها أو إيقافها وقتما تشاء.
ويخلص "واي. نت" في الختام إلى أنه إذا كان هدف ترامب هو تهدئة المنتقدين وإظهار أنه لا يزال يتبنى موقفًا صارمًا ضد إيران، فقد نجح إلى حد ما في هذا الاستعراض للقوة، لكنه أضر في الوقت نفسه بالعلاقات مع إسرائيل، وخلق غموضًا حول السياسة الأمريكية في لبنان، وعزز الانطباع بأنه لم يستوعب بعد التعقيدات الحقيقية للشرق الأوسط بشكل كامل.
وبحسب هذا الموقع الإسرائيلي، فإن ترامب دخل الساحة لإصلاح الصورة التي خلفها "الاتفاق مع إيران"، ولكنه في نهاية المطاف زاد من الغموض بدلاً من تبديده.
صرح الرئيس التنفيذي للشركة الإيرانية لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية "توانير"، محمد إله داد، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين 22 يونيو (حزيران)، بأن صيف هذا العام سيشهد انقطاعات في التيار الكهربائي.
وقال إله داد: "لا أدعي أننا سنتمكن من قضاء فصل الصيف دون انقطاع للكهرباء"، مضيفًا أنه يجب خفض الطلب على الكهرباء في البلاد بنسبة 5 في المائة خلال الصيف.
كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة "توانير" إلى أن قيود إمدادات الطاقة الكهربائية في القطاعات الزراعية، والمنزلية، والتجارية خلال ربيع هذا العام قد انخفضت بنسبة 68 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
قال نائب الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، يدالله جواني، إن المرشد مجتبى خامنئي، وبعد تحديد شروط إيران، قد منح الإذن بـ "التفاوض من موقع العزة والقوة"، مؤكدًا أن رسالته الأخيرة لا تعني معارضة المفاوضات.
أوضح جواني أن بعض الأشخاص فسّروا رسالة خامنئي الأخيرة وفق ما يتوافق مع رغباتهم، واعتبروها دليلاً على رفضه مبدأ التفاوض، إلا أن هذا الاستنتاج القائل إن "لا تفاوض مع أميركا من حيث المبدأ" غير صحيح، على حد تعبيره، لأن "النظام كان منخرطًا في التفاوض".
وأضاف أنه بعد فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها، طالبت بوقف إطلاق النار والتفاوض، لكن إيران قررت مواصلة الحرب وفق منطق يقوم على أن العدو يجب أن يتعرض لـ "قدر كافٍ من الضرر" حتى يكون مستعدًا للتفاوض وفق شروط طهران، وليس شروطه هو.
كما قال نائب الشؤون السياسية في الحرس الثوري إن سياسة النظام تقوم على إدارة الحرب التي حققت فيها إيران "النصر" في الميدان العسكري، ونقلها إلى طاولة المفاوضات وفق "شروطها ومطالبها الخاصة".