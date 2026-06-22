كتب المحلل الإيراني المقرب من الأجهزة الأمنية، أبو الفضل بازركان، عبر حسابه في منصة "إكس" احتجاجاً على إجراءات فريق التفاوض الإيراني، أن هذا الوفد قال للشعب "كذبتين" في غضون يومين.

وأشار بازركان إلى الإعلان عن إغلاق مضيق هرمز وكذلك تهديدات ترامب ضد وفد طهران المفاوض، قائلاً: "في البداية قلتم إننا سنغلق المضيق رداً على الهجمات على لبنان ولم تغلقوه. ثم قلتم إننا سنوقف المفاوضات رداً على إهانات وتهديدات ترامب ولم تفعلوا، وما زلتم في الغرفة تفاوضون فانس بشكل مباشر".

وتابع بازركان مخاطباً فريق التفاوض الإيراني: "أيها السادة، المنافس في الجانب الآخر وليس هنا. هل تسجلون هدفاً في مرماكم؟".