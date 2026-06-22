أفاد السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، مايك هيرتسوغ، بشأن اجتماع سويسرا، بأن على إسرائيل أن ترى مصلحة استراتيجية في الحفاظ على علاقاتها مع أميركا، وأن تتجنب تصعيد التوتر مع واشنطن.

وأوضح هيرتسوغ أن إضعاف العلاقات مع الولايات المتحدة لن يعيد الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران إلى الوراء، بل سيعود بالضرر على إسرائيل فحسب، مشيراً إلى أن إسرائيل باتت في وضع تواجه فيه قيوداً في نفوذها وتأثيرها بالقضايا الاستراتيجية.

وأضاف السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن أن إسرائيل حالياً وصلت إلى "أدنى مستوياتها الاستراتيجية"؛ حيث تُتخذ قرارات مهمة من دون مشاركتها، وتُفرض عليها مواقف في ملفات حيوية، بحسب تعبيره.