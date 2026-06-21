كتب عضو مجلس النواب الأميركي دان بيكن، في منشور على منصة "إكس"، أن محاولات تغيير طبيعة الحكم في إيران عبر التفاعل السياسي لم تُحقق نتائج.وأضاف أن جميع رؤساء الولايات المتحدة السابقين اعتقدوا أنهم قادرون على تغيير طبيعة ما وصفه بالحكم المتشدد في إيران، لكنه رأى أن الطريق الوحيد لتحقيق تغيير إيجابي هو انهيار هذا النظام.وتابع قائلاً: "لذلك، ما دام رجال الدين في السلطة، لا ينبغي إنفاق حتى سنت واحد على مساعدة إعادة إعمار إيران".وتأتي هذه التصريحات في وقت قال فيه جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، قبل بدء المفاوضات الرباعية مع طهران، إن الولايات المتحدة مستعدة لإعادة صياغة علاقاتها مع إيران بشكل جذري إذا تخلّت عن برنامجها النووي وأنهت دعمها لما وصفه بالإرهاب.