قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، إن مصدر قلقه الرئيسي هو عدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين، مما قد يؤدي إلى تصاعد حالة الاستياء وتحولها إلى احتجاجات في الشارع.

وأضاف: "ما أخشاه هو ألا نتمكن من خدمة الناس بالشكل الصحيح، فينزعجون وينزلون إلى الشارع للاحتجاج، وعندها ستنهار هيبتنا".

وأكد بزشكيان أن أهم قوة لإيران تكمن في وحدة الشعب، مشدداً على ضرورة عدم السماح بأن تؤدي أوجه القصور والاختلالات إلى زيادة السخط الشعبي، لأن ذلك سيُسعد أعداء البلاد.