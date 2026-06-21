نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض قوله: "إن مضيق هرمز لن يُفتح دون كبح جماح إسرائيل في لبنان، وإن رفع الحصار البحري بمفرده ليس كافياً لإعادة فتح هذا الممر المائي".
وأضافت "تسنيم" نقلاً عن المصدر ذاته، أنه إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية في لبنان، فلن يتم إجراء أي مفاوضات بشأن القضايا الأخرى.
كما أشارت الوسيلة الإعلامية التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى أن شروط إعادة فتح مضيق هرمز تشمل: الإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة وفقاً لمذكرة التفاهم والاتفاق الذي جرى مع القطريين كخطوة أولى، وتنفيذ البند الأول المتعلق بوقف الحرب في كافة الجبهات بما فيها لبنان، والرفع الكامل للحصار، وإصدار الإعفاءات والتراخيص اللازمة لبيع النفط والبتروكيماويات والمشتقات الإيرانية.