صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، خلال مؤتمر السياسات النقدية والمصرفية، في معرض إشارته إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلاً: "الأمر المؤكد هو أننا لن نتنازل أبداً عن حق تخصيب اليورانيوم، والطرف الآخر مجبر على قبول ذلك والاعتراف به".

وتابع بزشكيان قوله: "في الماضي كانوا يقولون إنه يجب عليكم التخلي عن صواريخكم، أما اليوم فقد اعترفوا بهذا الحق للشعب الإيراني".

وأضاف الرئيس الإيراني: "القواعد قد تغيرت، وتغيير القواعد هذا هو ثمرة جهود مقاتلينا في القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري والجيش، فضلاً عن تواجد الشعب في الساحة".