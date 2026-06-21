نقلت وكالة "تنسيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني تقريراً يفيد بأن طهران ليس لديها أي برنامج للتفاوض مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة الأميركية طالبت بحضور غروسي في المفاوضات، إلا أن إيران عارضت هذا المقترح.

ووفقاً لتقرير "تسنيم"، أوضح المصدر ذاته أن تركيز وفد إيران ينصب على تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم، ولا سيما البند المتعلق بإنهاء الحرب في كافة الجبهات، إلى جانب متابعة الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات النفطية.