قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن الهجمات الإسرائيلية على إيران أوجدت الظروف اللازمة لانهيار النظام الإيراني في المستقبل، لكنه أشار إلى أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد حدوث ذلك.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر دولي للسياسات في القدس يوم 21 يونيو 2026: "لا أستطيع أن أقول متى سيسقط هذا النظام، لكنني أعتقد أننا أوجدنا الظروف اللازمة لسقوطه في المستقبل".

وتابع: "سيكون ذلك هو الانتصار الحقيقي، عندما يستعيد الشعب الإيراني زمام مصيره ويطيح بهذا النظام العنيف الذي أبقاه والعالم في حالة خوف".

كما قال إن إسرائيل لم تكن تواجه إيران فقط، بل استهدفت أيضًا ما وصفه بـ"محور الإرهاب الإيراني".