كتب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الذي يشارك حاليا في سويسرا بصفته رئيس وفد التفاوض الإيراني، في حسابه على منصة "إكس" أن إيران لا تعير تهديدات المسؤولين الأميركيين "أي أهمية"، وحذر من عمل عسكري.وكتب قاليباف: "ألا يفكرون في أن تهديداتهم لو كانت ستؤتي نتيجة، لما وصلوا إلى حالة العجز التي هم فيها اليوم؟ نحن لا نعير تهديدات الأميركيين أي أهمية".وأضاف: "من الأفضل أن ينتبهوا إلى تصريحاتهم. قواتنا المسلحة مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى".كما كتب قاليباف: "مهما تحدثوا، فنحن من يقوم بالفعل".وكان دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة يمكن أن تتحول إلى "الملاك الحارس" لمضيق هرمز، وأن تحصل على 20 في المائة من النفط العابر منه.