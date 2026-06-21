قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد 21 يونيو، بالتزامن مع انعقاد المفاوضات في سويسرا، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه حذّر مسؤولي إيران مساء السبت من إغلاق مضيق هرمز.وأضاف ترامب أن المسؤولين الإيرانيين أُبلغوا بأنه في حال إغلاق مضيق هرمز، "فلن يبقى لهم بلد، ولن يتمكنوا حتى من العودة إلى بلدهم".وأشار أيضًا إلى احتمال التوصل إلى اتفاق، قائلاً: "إذا لم يوافقوا على الاتفاق، فسنفرض رسوماً".
نقلت وكالة "تنسيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني تقريراً يفيد بأن طهران ليس لديها أي برنامج للتفاوض مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة الأميركية طالبت بحضور غروسي في المفاوضات، إلا أن إيران عارضت هذا المقترح.
ووفقاً لتقرير "تسنيم"، أوضح المصدر ذاته أن تركيز وفد إيران ينصب على تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم، ولا سيما البند المتعلق بإنهاء الحرب في كافة الجبهات، إلى جانب متابعة الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات النفطية.
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، إن مصدر قلقه الرئيسي هو عدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين، مما قد يؤدي إلى تصاعد حالة الاستياء وتحولها إلى احتجاجات في الشارع.
وأضاف: "ما أخشاه هو ألا نتمكن من خدمة الناس بالشكل الصحيح، فينزعجون وينزلون إلى الشارع للاحتجاج، وعندها ستنهار هيبتنا".
وأكد بزشكيان أن أهم قوة لإيران تكمن في وحدة الشعب، مشدداً على ضرورة عدم السماح بأن تؤدي أوجه القصور والاختلالات إلى زيادة السخط الشعبي، لأن ذلك سيُسعد أعداء البلاد.
نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض قوله: "إن مضيق هرمز لن يُفتح دون كبح جماح إسرائيل في لبنان، وإن رفع الحصار البحري بمفرده ليس كافياً لإعادة فتح هذا الممر المائي".
وأضافت "تسنيم" نقلاً عن المصدر ذاته، أنه إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية في لبنان، فلن يتم إجراء أي مفاوضات بشأن القضايا الأخرى.
كما أشارت الوسيلة الإعلامية التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى أن شروط إعادة فتح مضيق هرمز تشمل: الإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة وفقاً لمذكرة التفاهم والاتفاق الذي جرى مع القطريين كخطوة أولى، وتنفيذ البند الأول المتعلق بوقف الحرب في كافة الجبهات بما فيها لبنان، والرفع الكامل للحصار، وإصدار الإعفاءات والتراخيص اللازمة لبيع النفط والبتروكيماويات والمشتقات الإيرانية.
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، خلال مؤتمر السياسات النقدية والمصرفية، في معرض إشارته إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلاً: "الأمر المؤكد هو أننا لن نتنازل أبداً عن حق تخصيب اليورانيوم، والطرف الآخر مجبر على قبول ذلك والاعتراف به".
وتابع بزشكيان قوله: "في الماضي كانوا يقولون إنه يجب عليكم التخلي عن صواريخكم، أما اليوم فقد اعترفوا بهذا الحق للشعب الإيراني".
وأضاف الرئيس الإيراني: "القواعد قد تغيرت، وتغيير القواعد هذا هو ثمرة جهود مقاتلينا في القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري والجيش، فضلاً عن تواجد الشعب في الساحة".
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الاجتماعات التمهيدية قد بدأت في منطقة "بورغنستوك" بسويسرا، وذلك بمشاركة وفود من إيران، والولايات المتحدة، وقطر، وباكستان.
وفي غضون ذلك، ذكرت شبكة "العربية" أن رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، التقى بالوفد الأميركي، وذلك عقب عقده اجتماعاً مع الوفد الإيراني.
وبحسب هذه التقارير، فإن قطر وباكستان تتوليان دور الوساطة في مسار هذه المحادثات الجارية.