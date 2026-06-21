قال السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، في 21 يونيو، إنه يتوقع فشل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل مع إيران، رغم تأكيده ضرورة اختبار الدبلوماسية أولاً.وقال غراهام في برنامج "فيس ذي نيشن" على شبكة "سي بي إس": "دعونا نجرب الحل الدبلوماسي. أعتقد أنه سيفشل. ماذا سيحدث بعد ذلك؟".وأضاف أنه التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة أربع ساعات ونصف يوم الجمعة، وناقش معه هذا الملف، ثم عرض السيناريو الذي يتوقعه في حال فشل المفاوضات.وقال غراهام: "إذا فشل هذا الاتفاق، فإن دونالد ترامب سيستخدم القوة للسيطرة على مضيق هرمز. ستتولى الولايات المتحدة إدارة المضيق، وستفرض رسوماً على جميع من يمر عبره لتمويل العمليات، وسنوسع اتفاقات أبراهام في عام 2026".وأضاف: "إذا عارضت إيران سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز، فسندمرها".وتابع السيناتور: "إذا فشلت هذه الجهود الدبلوماسية، فسيستولي ترامب على مضيق هرمز، وسنقوم بإدارته".كما قال: "سنحاول ضم السعودية إلى اتفاقات أبراهام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي في عام 2026، وإذا واصلت طهران مهاجمة إسرائيل، فستكون السياسة الجديدة استهداف إيران".