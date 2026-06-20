كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال": "خلال فترة الـ 60 يومًا، لن تُفرض أي رسوم في مضيق هرمز، وبعد انتهائها لن تُفرض أي رسوم أيضًا، إلا إذا تم فرضها من قِبل الولايات المتحدة الأميركية وبما يخدم مصالحها".
وأضاف: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، فإن هذا الأمر يندرج ضمن الخدمات التي تقدمها الولايات المتحدة بوصفها (الملاك الحارس) لدول الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعويض التكاليف التي تحملتها في الماضي والحاضر والمستقبل".
في الوقت الذي صرح فيه جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، يوم السبت 20 يونيو (حزيران)، بأنه يتوقع التوجه إلى سويسرا قريبًا لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري إعادة إغلاق مضيق هرمز، محذرة جميع القطع البحرية من الاقتراب.
وجاء في بيان بحرية الحرس الثوري الصادر اليوم السبت: "نظرًا لجرائم الكيان الصهيوني في لبنان وانتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها بوقف إطلاق النار، فإن مضيق هرمز مغلق أمام حركة جميع القطع البحرية. ونؤكد مجددًا أن المضيق مغلق وعلى السفن عدم الاقتراب منه، وإلا فإن أمنها سيكون في خطر".
وقبيل صدور هذا البيان بقليل، أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي، في بيان، أنه: "نظرًا لنكث أميركا الواضح للعهود والاتفاقيات وتملصها من تنفيذ البند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب، وردًا على الانتهاكات المستمرة وغير المنقطعة لوقف إطلاق النار من قِبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، والمجازر فيها وتهجير مئات الآلاف من أبناء هذا الشعب المظلوم، وكذلك نظرًا لعدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من أراضي جنوب لبنان، نعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة كافة القطع البحرية".
وأضاف البيان: "ننوه بأن هذه الخطوة تمثل الرد الأول على نكث العدو للعهود، وفي حال استمرار العدوان، فقد تم التخطيط لاتخاذ الخطوات التالية لإجبار العدو على الالتزام بتعهداته وسيتم تنفيذها".
وتأتي أنباء إغلاق مضيق هرمز الصادرة عن الحرس الثوري بعد ساعة واحدة فقط من تصريحات جي دي فانس لشبكة "فوكس نيوز"، التي قال فيها: "الأوضاع المتعلقة بالمحادثات الإيرانية تسير بشكل جيد. سنمنح المفاوضات الإيرانية فرصة، ولا توجد أي مؤشرات تدل على إغلاق مضيق هرمز من قِبل إيران".
وأضاف فانس: "ويتكوف وكوشنر موجودان في مقر المباحثات، وأتوقع أن أتوجّه إلى سويسرا خلال اليومين المقبلين. أنا على ثقة بأننا قادرون على الحفاظ على وقف إطلاق النار، ومن المحتمل أن تنطلق المحادثات الإيرانية يوم الأحد".
وبالتزامن مع ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مساء السبت بتوقيت طهران، أن وزير الخارجية، عباس عراقجي، سيتوجه إلى سويسرا خلال الساعات القليلة القادمة. وصرح قائلاً: "إن الوفد المفاوض الإيراني سيتوجه إلى سويسرا، وتأتي هذه الزيارة بهدف المطالبة ومتابعة تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته، إذ إن المعيار الأساسي لتقييم أي اتفاق هو مرحلة تنفيذه الفعلي".
وتابع بقائي: "إن أميركا ملزمة بإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على لبنان، وإذا تقاعست واشنطن عن تنفيذ التزاماتها، فسنرد بالتدابير اللازمة".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إذا لم يُنفَّذ جزء من التزامات الطرف الآخر، فإن الاتفاق بمجمله سيواجه معضلة. نحن لم نوقع على تعهد لكي لا يُنفذ؛ إن مقاربتنا قائمة على قاعدة (التزام مقابل التزام)".
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مساء السبت، أن "المفاوضات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد غدًا في منتجع (بورغنستوك) بسويسرا، تحت رعاية باكستان وقطر بوصفهما الدولتين الوسيطتين".
وفي حين أشار فانس إلى وجود ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، المبعوثين الخاصين لترامب، في "بورغنستوك"، أصدرت وزارة الخارجية السويسرية بيانًا أكدت فيه أن "نواصل توفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل الحوار بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران".
وأردف بيان الخارجية السويسرية: "الدبلوماسيون من مختلف الدول المشاركة في هذه العملية يواصلون جهودهم لإنجاح الحوار، ولأسباب تتعلق بالسرية، لا يمكن تقديم مزيد من المعلومات حول المشاركين أو مضمون المفاوضات".
وقبيل مغادرته طهران، التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي.
وأفادت شبكة "الحدث" بأن نقوي سيرافق عراقجي في رحلته إلى سويسرا، حيث تلعب باكستان دور الوسيط في هذه المحادثات بين طهران وواشنطن. وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد ألغى رحلته إلى سويسرا في وقت سابق بعد أن تبين أن المفاوضات لن تُعقد يوم الجمعة 19 يونيو.
وقد أدى استمرار المواجهات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل إلى إدخال مصير المفاوضات مرة أخرى في نفق من الغموض، ومن شأن إعادة إغلاق مضيق هرمز أن تؤثر بشكل مباشر على مسار هذه المحادثات.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن "البند الأول يمثل الجزء الأهم في مذكرة التفاهم، والطرف الآخر لم يفِ بتعهده القاضي بإلزام الكيان الصهيوني بوقف اعتداءاته على لبنان. يجب على أميركا التعجيل في تنفيذ بنود المذكرة، وإلا فستواجه مشكلات حقيقية".
وفي المقابل، تؤكد إسرائيل أن ضربات، يوم السبت، جاءت ردًا على إطلاق حزب الله أكثر من 50 قذيفة صاروخية.
وفي المقابل، نفى حزب الله الادعاءات الإسرائيلية بشأن خرق الهدنة، وجاء في بيانه: "الادعاءات الكاذبة للكيان الصهيوني بخرق المقاومة لوقف إطلاق النار هي محاولة للتغطية على جرائمه المستمرة ضد المدنيين وتقويض مذكرة التفاهم الأخيرة بين إيران وأميركا". وأضاف الحزب: "جيش الكيان الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 300 مرة، مما أسفر عن استشهاد 111 شخصًا وإصابة 176 آخرين".
وفي الوقت نفسه، حذر حزب الله قائلاً: "المقاومة الإسلامية تحتفظ بالحق المشروع للشعب والمقاتلين اللبنانيين في الدفاع عن سيادة البلاد ضد الاعتداءات الصهيونية المستمرة، وتؤكد أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد".
وفي سياق متصل، صرحت مصادر دفاعية إسرائيلية للقناة 11 العبرية بأن "الجيش الإسرائيلي يتمتع بحرية عمل كاملة للقضاء على التهديدات في جنوب لبنان؛ وإذا خرق حزب الله وقف إطلاق النار، فسنرد بقوة ساحقة".
ورغم ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو أصدر أوامره بتنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان، مستدركة بأن الجيش لن ينسحب في الوقت الراهن من المناطق التي سيطر عليها. وكان كل من إسرائيل وحزب الله والولايات المتحدة قد أكدوا سابقًا دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة 19 يونيو.
في أعقاب التصريحات التي أدلى بها عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، خلال برنامج تلفزيوني، أعلنت المعاونية السياسية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن حديثه وإشارته لبعض الوثائق المصنفة ومراسلات كبار المسؤولين، يُعد مخالفة قانونية تستوجب الملاحقة القضائية.
وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أنها ستدرج متابعة هذا الموضوع ضمن جدول أعمالها.
كما أعلنت دائرة الشؤون السياسية في الهيئة أنه في هذا السياق قدم أحد المديرين داخل المؤسسة، استقالته، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية اللازمة في هذا الشأن.
وكان محمود نبويان قد قال، في برنامج تلفزيوني، إن المرشد مجتبی خامنئي وضع 11 شرطًا بشأن المفاوضات، من بينها الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة، والحق في التخصيب، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأموال المجمدة، وممارسة السيادة في مضيق هرمز.
وأضاف أيضًا أن مجتبى خامنئي طالب بأن يبدأ فرض رسوم على مضيق هرمز من الآن.
كما نقل نبويان، عبر قراءته نصوصًا وُصفت بأنها رسائل شديدة السرية من مجتبى خامنئي، أنه بعد مفاوضات إسلام آباد كتب إلى فريق التفاوض قائلاً: "ما تم في المفاوضات مع باكستان يختلف كليًا عما كان مقررًا أن يحدث وما كان شرطًا لشرعية المفاوضات، ويجب وقف المفاوضات".
وأكد نبويان أن مجتبى خامنئي قال إنه لا ينبغي التفاوض بشأن الملف النووي؛ إما تحقيق النصر بحيث يعترف الطرف الآخر بحق إيران، أو أن يتم إخراج الملف النووي نهائياً من جدول المفاوضات.
وبعد هذه التصريحات، قالت بعض وسائل الإعلام المقربة من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان رئيس وفد التفاوض، محمد باقر قاليباف، إن نبويان قرأ أجزاءً من رسائل "شديدة السرية" تتعلق بمجتبى خامنئي، وإنه نقل اقتباسات ناقصة ومجزأة منسوبة إلى المرشد الإيراني.
وكتب موقع "انتخاب" في هذا السياق: "ليس واضحاً كيف حصل نبويان على الرسائل السرية، كما أن البرنامج المعني في هيئة الإذاعة والتلفزيون تم قطعه".
وبعد تصريحات نبويان، قال سعيد آجرلو، أحد أعضاء الفريق الإعلامي بفريق المفاوضات الإيراني، إن نبويان عرض معلومات قديمة بشكل "محرّف"، وقرأ النص بشكل ناقص عمداً بهدف التهرب من الرد على ادعاءاته بشأن نص "مذكرة التفاهم".
وقد انتقد محمود نبويان وعدد من الشخصيات القريبة من جبهة "بايداري" المتشددة، خلال الأيام الأخيرة، بشدة مذكرة التفاهم ومسار الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، واتهموا محمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي بالخيانة، ووجّهوا تهديدات لهم.
ومن جهته، وصف مهدي طباطبائي، معاون الاتصال والإعلام في مكتب الرئيس الإيراني، عبر منصة "إكس"، رداً على التهديد بالقتل ضد مسعود بزشكيان، من قِبل مداح دِيني يُدعى محمد علي بخشي، بأنه "شخص وقح".
ودعا إلى "تعامل حازم وقانوني من قِبل المسؤولين المختصين مع العناصر المشبوهة وغير المنضبطة والمتجاوزة"، الذين يوجهون "إهانات صريحة" إلى ثاني أعلى مسؤول في البلاد.
وكان بخشي قد قال في خطاب له في مدينة ري قرب طهران: "إذا لم تتحقق الشروط التي قالها المرشد، فنحن نعرف ما سنفعل وبمن، وبالسيف وبحلقكم. سنهزمكم".
وقبل ساعات من صدور بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون، الذي أدان تصرف محمود نبويان، أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليمات جديدة حذّرت فيها وسائل الإعلام من الترويج لما سمّته "ثنائية الميدان والدبلوماسية"، مؤكدة ضرورة الامتناع عن أي سرديات تقوم على تصوير تعارض بين هذين المجالين.
وجاء في تعليمات المجلس الأعلى للأمن القومي، التي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها: "نظراً لإغلاق مضيق هرمز مجدداً رداً على استمرار خرق وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وبالتزامن مع وجود وفد التفاوض الإيراني في محادثات جنيف، يجب على وسائل الإعلام في تغطية الأخبار والتحليلات الامتناع بشكل صارم عن تصوير ثنائية (الميدان والدبلوماسية)".
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهدف الأولي للولايات المتحدة في المفاوضات، المقرر عقدها يوم الأحد 21 يونيو (حزيران) في سويسرا مع إيران، هو التوصل إلى اتفاق يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء التفتيش على المواقع النووية الإيرانية.
وبحسب التقرير، في حال موافقة طهران، فإن عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية ستكون الأولى من نوعها منذ "حرب الـ 12 يومًا"، في يونيو (حزيران) 2025.
وأشار التقرير إلى أنه في مقابل موافقة إيران على عودة المفتشين إلى هذه المواقع، والتي من المحتمل أن تشمل منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، فإن الولايات المتحدة مستعدة للإفراج عن عدة مليارات من الدولارات من الأصول الإيرانية المحتجزة في قطر.
وأضاف أن هذه الأموال يُفترض أن تستخدمها طهران لشراء الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
أعلنت شبكة "سي بي إس" أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيشارك في مفاوضات سويسرا.
وصرح مصدر مطلع للشبكة بأنه من المتوقع أن يقود غروسي جانبًا من المفاوضات الفنية المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
وتنص مذكرة التفاهم المكونة من 14 مادة على أن تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولية إجراء عمليات التفتيش والتحقق، فضلاً عن الإشراف على عملية تخفيف اليورانيوم المخصب في إيران.
وكانت شبكة "الجزيرة" قد أفادت، نقلاًعن مصدر حكومي باكستاني، أن رئيس الوزراء، شهباز شريف، وقائد الجيش، عاصم منير، سيتوجهان أيضًا يوم الأحد 21 يونيو (حزيران) إلى سويسرا.
أعلنت شبكة "سي بي إس" أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيشارك في مفاوضات سويسرا.
وصرح مصدر مطلع للشبكة بأنه من المتوقع أن يقود غروسي جانبًا من المفاوضات الفنية المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
وتنص مذكرة التفاهم المكونة من 14 مادة على أن تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولية إجراء عمليات التفتيش والتحقق، فضلاً عن الإشراف على عملية تخفيف اليورانيوم المخصب في إيران.