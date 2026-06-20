أعلنت باكستان أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، سيشاركون في محادثات يوم الأحد 21 يونيو (حزيران)، في سويسرا.

وقد أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، مساء السبت 20 يونيو، أن الوفد المفاوض الإيراني قد غادر متوجهًا إلى سويسرا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد صرح في وقت سابق بأن زيارة الوفد المفاوض الإيراني إلى سويسرا لا تعني بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، بل تأتي بهدف المطالبة ومتابعة تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته.