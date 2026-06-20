أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعميمًا موجهًا إلى وسائل الإعلام، شدد فيه على ضرورة الامتناع عن إيحاء وجود ثنائية "الميدان والدبلوماسية" أو الترويج لرواية الخلاف والتباين بين هذين المجالين في التغطيات الإخبارية والتحليلات الصحافية.

وجاء في هذا التعميم أنه بالنظر إلى إعادة إغلاق مضيق هرمز ردًا على ما وُصف بـ "استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان"، وتزامن ذلك مع وجود الوفد المفاوض في سويسرا، فإنه يحظر على وسائل الإعلام إبراز أي تقابل أو تعارض بين الإجراءات الميدانية والمسار الدبلوماسي.

وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي أن إيران، وفي إطار استراتيجية موحدة، تستخدم أدوات الردع والقوة الميدانية لإجبار الطرف الآخر على تنفيذ التزاماته، وفي الوقت نفسه تتابع المسار الدبلوماسي لتحصيل حقوقها.

وأشار التعميم إلى أن التحركات الميدانية "ليست بديلًا عن الدبلوماسية" بل تُعد ركيزة وسندًا لها، كما أن المفاوضات "ليست مؤشرًا على التراجع"، وإنما هي أداة لتحويل إنجازات القوة الوطنية إلى نتائج سياسية وقانونية مستدامة.

وطالب المجلس جميع وسائل الإعلام بالامتناع عن أي سردية تقوم على التعارض بين الميدان والدبلوماسية، والتركيز بدلاً من ذلك على التكامل والتلازم بين هذين المجالين.