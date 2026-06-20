أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان رسمي، يوم السبت 20 يونيو (حزيران)، أن "مذكرة التفاهم" مع الولايات المتحدة "ليست نهاية الطريق، بل بداية مسار مشروط لاستيفاء حقوق إيران من العدو".
وأضاف البيان أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل "بقوة" تعزيز جاهزيتها ورفع قدراتها العسكرية دون النظر إلى التطورات أو المسارات السياسية.
أعلن القائم بأعمال الإدارة العامة للتربية والتعليم في محافظة قزوين، روح الله محمدخاني، يوم السبت 20 يونيو (حزيران)، تأجيل الامتحانات النهائية للصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى 11 يوليو (تموز) المقبل، بسبب إقامة مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، و«ضرورة» مشاركة الطلاب فيها.
وكان وزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الامتحانات النهائية ستبدأ اعتبارًا من 12 يوليو المقبل.
ووفقًا للجدول الأصلي، كان من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الحادي عشر في 4 يوليو وامتحانات الصف الثاني عشر في 5 يوليو، على أن تستمر حتى 30 من الشهر ذاته.
نظم عدد من موظفي جامعة العلوم الطبية في "قزوين"، السبت 20 يونيو (حزيران) تجمعًا احتجاجيًا داخل حرم الجامعة اعتراضًا على أوضاعهم المعيشية وظروف العمل.
وبحسب التقارير، احتج المشاركون على عدم اعتبار يوم الخميس عطلة رسمية، رغم تدني مستوى الرواتب والمزايا التي يحصلون عليها.
أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إلى تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، قائلة إن هذا التفاهم يمثل "لغة لبناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً وبعثاً على الأمل لإيران والمنطقة".
وكتبت مهاجراني في مقال لها: "الميدان والدبلوماسية ليسا في مواجهة بعضهما البعض، بل هما مساران متكاملان لتأمين المصالح الوطنية".
وكان بزشكيان قد وصف في وقت سابق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بأنها "وثيقة تاريخية ورسالة من إيران المقتدرة".
صرح المبعوث الخاص السابق للإدارة الأميركية لشؤون إيران، روبرت مالي، في مقابلة مع شبكة "بي بي إس نيوز"، بأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تعج بالغموض ونقاط الخلاف، مشيراً إلى أنه لا يوجد مكان تتضح فيه هذه الخلافات وتتجلى خطورتها كما هو الحال في لبنان.
وأشار مالي إلى حجم خسائر الحرب، موضحاً أن إيران تكبدت أضراراً وتكاليف تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، وشهدت تراجعاً ملحوظاً في ناتجها المحلي الإجمالي. وبحسب مالي، فإن العوائد والمكاسب المحتملة الناجمة عن بيع النفط أو الوصول المحدود إلى الأصول المجمدة تُعد ضئيلة وهامشية مقارنة بحجم هذه الخسائر.
وحول مستقبل المفاوضات، قال مالي إن حل كافة الخلافات المتعلقة بالملف النووي والعقوبات في غضون 60 يوماً هو أمر "شبه مستحيل". وتوقع أن يلجأ الطرفان إلى تفاهمات واتفاقات محدودة أو تمديد المهلة الزمنية للمفاوضات، محذراً في الوقت ذاته من أن فشل هذه المحادثات قد يؤدي إلى استئناف الحرب واندلاع أزمة جديدة في مضيق هرمز.
ذكرت صحيفة أكسيوس، نقلًا عن «مصدر مطّلع»، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يستعد للسفر إلى سويسرا يوم السبت 20 يونيو، إلا أن هذا البرنامج قد يطرأ عليه تغيير.
وأضافت أكسيوس، نقلًا عن مصدر من إحدى الدول الوسيطة، أن عراقجي قال لعدد من نظرائه يوم الجمعة 29 خرداد (19 يونيو) إن وقف إطلاق النار في لبنان «مسألة حيوية بالنسبة لإيران» ويمثل عاملًا «حاسمًا» في المفاوضات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.
كما أفاد مصدر آخر من إحدى الدول الوسيطة بأن «الإيرانيين أكدوا أنهم يريدون رؤية وقف لإطلاق النار [في لبنان] قبل التوجه إلى سويسرا».