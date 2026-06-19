صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إن نيوز"، قائلاً: "تدّعي إيران أنه لن يكون هناك أي اتفاق ما لم تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان. وبادئ ذي بدء، فإن هذه المذكرة لا تتطرق مطلقًا إلى مسألة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن إسرائيل ترغب في الواقع بالانسحاب من جنوب لبنان، شريطة القضاء على التهديد الذي يشكله حزب الله".

وتابع فانس قائلاً: "ما يقوله الإسرائيليون هو إنهم لن ينسحبوا من جنوب لبنان حتى يتمكنوا من حماية شعبهم. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وليس من حق أحد أن يملي على حكومة أخرى عدم السماح لها بحماية مواطنيها".

وأكد نائب الرئيس الأميركي: "ومع ذلك، سوف نعمل بجدية على مسار السلام هذا من الناحية الدبلوماسية، لكي ينعم الشعب اللبناني بالسيادة والأمن، وكذلك الشعب الإسرائيلي. هذا هو جوهر العمل الدبلوماسي، وبصراحة، نظرًا لأن النظام الإيراني قد أُضعف إلى حد كبير، فإننا نمتلك الآن فرصة أفضل من أي وقت مضى لم نشهدها منذ فترة طويلة لحل هذه القضية بنجاح".