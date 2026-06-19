قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، بشأن المرشد الإيراني: "إن مجتبى خامنئي تعرض هو الآخر لأضرار كبيرة. لم ألتقِه مطلقًا، لكنه يتمتع بنوع من الشجاعة".
وأضاف ترامب: "خامنئي الأصغر يختلف عن والده. كما أننا نرى أشخاصًا في إيران أقل راديكالية بكثير مقارنة بالمجموعتين السابقتين اللتين كنت أعرفهما".
صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إن نيوز"، قائلاً: "تدّعي إيران أنه لن يكون هناك أي اتفاق ما لم تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان. وبادئ ذي بدء، فإن هذه المذكرة لا تتطرق مطلقًا إلى مسألة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان".
وأضاف: "لكنني أعتقد أن إسرائيل ترغب في الواقع بالانسحاب من جنوب لبنان، شريطة القضاء على التهديد الذي يشكله حزب الله".
وتابع فانس قائلاً: "ما يقوله الإسرائيليون هو إنهم لن ينسحبوا من جنوب لبنان حتى يتمكنوا من حماية شعبهم. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وليس من حق أحد أن يملي على حكومة أخرى عدم السماح لها بحماية مواطنيها".
وأكد نائب الرئيس الأميركي: "ومع ذلك، سوف نعمل بجدية على مسار السلام هذا من الناحية الدبلوماسية، لكي ينعم الشعب اللبناني بالسيادة والأمن، وكذلك الشعب الإسرائيلي. هذا هو جوهر العمل الدبلوماسي، وبصراحة، نظرًا لأن النظام الإيراني قد أُضعف إلى حد كبير، فإننا نمتلك الآن فرصة أفضل من أي وقت مضى لم نشهدها منذ فترة طويلة لحل هذه القضية بنجاح".
قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إن نيوز": "إن أحد أسباب إضعاف حزب الله كثيرًا خلال الأشهر الماضية- وبالتأكيد يعود جزء من ذلك إلى العمل العسكري الإسرائيلي- هو أن الأموال التي كانت تتدفق سابقًا لم تعد تصل إليه، لأن النظام الإيراني بات تحت ضغط شديد".
وأضاف: "بناءً على ذلك، إذا رأينا أن الإيرانيين يقومون بإرسال أموال إلى حزب الله، فإن الأمر سيكون واضحًا تمامًا. هذا من الأمور التي نمتلك بشأنها معلومات استخباراتية ممتازة جدًا حول ما يجري على أرض الواقع".
وقال فانس: "نحن واثقون تمامًا من قدرتنا على التمييز بين ما إذا كان الإيرانيون يمولون الإرهاب، أم يمولون محطات الطاقة والبنية التحتية. سنعرف حقيقة الأمر في كلتا الحالتين".
قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي بي إن نيوز"، إن "مذكرة التفاهم" مع إيران تتيح لنا زيادة أو تقليص مستوى الامتيازات وفقاً للإجراءات التي تتخذها طهران. وهي في الواقع، لا تفرض أي التزامات على الولايات المتحدة".
وأضاف أنه "حتى لو نفذ الإيرانيون كل ما هو مطلوب منهم، فلن يُنفق أي دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".
وتابع نائب ترامب: "ما تفعله هذه المذكرة هو أنه إذا دفع الإيرانيون الثمن، وإذا أوقفوا دعم الإرهاب، وإذا التزموا بنظام تفتيش طويل الأمد يتيح لنا التأكد من أنهم لن يتمكنوا أبدًا من امتلاك سلاح نووي، فعندها يمكننا تخفيف مستوى العقوبات".
قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، إن بلاده لا تزال ملتزمة بشكل قاطع بوقف إطلاق النار الفوري في لبنان.
وأضاف لايتر: "إذا التزم حزب الله بالاتفاق ووقف أنشطته العدائية، فسيحظى بالهدوء".
وكتب على منصة "إكس" أن إسرائيل أوقفت جميع عملياتها الهجومية على لبنان، قبل ظهر يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، معتبرًا أن مزاعم حزب الله وإيران بخلاف ذلك "أكاذيب واضحة".
قال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن الولايات المتحدة يجب أن تضمن التزام إسرائيل ببنود "مذكرة التفاهم"، مضيفًا: "نحن مستعدون للمضي قدمًا خطوة بخطوة إذا أظهر الطرف الآخر القدر نفسه من الجدية".
وأضاف أن طهران تسعى إلى "السلام على جميع الجبهات، بما في ذلك غزة"، موضحًا أن لبنان أُدرج في مذكرة التفاهم بسبب ارتباطه المباشر بهذه الصراعات.
وتابع: "دون إنهاء الاحتلال والتزام إسرائيل بالقانون الدولي، لن يكون هناك سلام أو استقرار في لبنان والمنطقة".
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال خطيب زاده إن طهران ستواصل تقديم خدمات الملاحة البحرية بالتنسيق مع سلطنة عُمان ووفقًا للقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن إيران لن تفرض رسومًا على العبور خلال فترة الـ 60 يومًا المنصوص عليها في الاتفاق، لكنها ستطرح بعد ذلك آلية جديدة لإدارة هذا الممر المائي.