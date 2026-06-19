كتب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، على شبكة "إكس"، أنه بالنظر إلى رسالة "المرشد" التي أشارت إلى "جبهة المقاومة"، فإن على الحكومة أن تبدأ من الآن، ومن لبنان تحديداً، وألا تسمح بتعرّض أبناء جنوب لبنان الصامدين لـ "مجزرة".

وكان المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قد أعلن في رسالة مكتوبة سابقة أنه "كان لديه رأي آخر" بشأن توقيع "مذكرة التفاهم" مع الولايات المتحدة، لكنه أصدر الإذن بتنفيذه، بعد أن "تحمّل الرئيس مسعود بزشكيان المسؤولية" وقَبِل بها.