قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في حديث مع نظيره الباكستاني، إنه في ضوء "التعهد والمسؤولية" الملقاة على عاتق الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان، فإن "مسؤولية أي خرق للالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم وتداعياته تقع على عاتق أميركا".
كما أعرب عراقجي عن شكره لجهود باكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.
كتب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، على شبكة "إكس"، أنه بالنظر إلى رسالة "المرشد" التي أشارت إلى "جبهة المقاومة"، فإن على الحكومة أن تبدأ من الآن، ومن لبنان تحديداً، وألا تسمح بتعرّض أبناء جنوب لبنان الصامدين لـ "مجزرة".
وكان المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قد أعلن في رسالة مكتوبة سابقة أنه "كان لديه رأي آخر" بشأن توقيع "مذكرة التفاهم" مع الولايات المتحدة، لكنه أصدر الإذن بتنفيذه، بعد أن "تحمّل الرئيس مسعود بزشكيان المسؤولية" وقَبِل بها.
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في حديث مع الصحافيين، التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن قيام طهران بدعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآتها النووية.
وقال بقائي إنه بموجب البند التاسع من "مذكرة التفاهم"، وخلال فترة الستين يوماً، سيتم الحفاظ على الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني، وعلى هذا الأساس ستستمر عمليات التفتيش في منشآت مثل محطة "بوشهر" كما كانت تجري سابقًا.
وأضاف أن التفتيش على المنشآت التي توقفت إمكانية وصول الوكالة إليها، نتيجة الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، سيكون مرهونًا بمسار المفاوضات ونتائجها.
أشارت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى استمرار هجمات إسرائيل على جنوب لبنان، وكتبت: "كل دقيقة يبقى فيها مضيق هرمز مفتوحًا تمثل خسارة فادحة، وستصبح أميركا أكثر وقاحة وهجومًا".
وأضافت الوكالة، في خطابها إلى مسؤولي النظام الإيراني: "أغلقوا المضيق وسيطروا على الولايات المتحدة في هذه الخطوة الأولى".
وتابعت "تسنيم": "ألا يجب على المسؤولين فورًا إنهاء تنفيذ مذكرة التفاهم وإغلاق مضيق هرمز؟ ألا يجب تقديم رد قوي على الولايات المتحدة وإسرائيل حتى لا تصبح حساباتهما أكثر ضررًا لإيران وجبهة المقاومة؟".
أعلن البنك المركزي الإيراني أن الاضطراب في خدمات بنوك "ملّي" و"صادرات" و"تجارت" و"تنمية الصادرات" جاء نتيجة هجوم سيبراني استهدف البنية التحتية للاتصالات الخاصة بهذه البنوك.
وأشار إلى أن الخدمات الأساسية المعتمدة على البطاقات أُعيد توفيرها للعملاء عبر وسائل بديلة.
وأضاف البنك المركزي أن بيانات العملاء لم تتعرض لأي ضرر، وأن نظامي "شتاب" و"شابرك" يعملان بشكل طبيعي دون أي خلل.
كما نفى البنك المركزي التقارير التي تحدثت عن أن هذه الاضطرابات مفتعلة بهدف التحكم في سوقي العملات الأجنبية والذهب.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في مؤتمر صحافي: "هاجمنا أكثر من 100 هدف تابع لحزب الله، منذ الليلة الماضية وحتى الآن، وسنواصل هذه الهجمات طالما كان ذلك ضروريًا".
وأضاف: "في منطقة بَفور يوجد بنية تحتية استراتيجية تحت الأرض. وفي كل محور نعمل فيه، يتم اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات القتالية وإخراجها. هذه البنى التحتية المهمة تم بناؤها على مدى سنوات بمساعدة وتوجيه من إيران".
وتابع المتحدث: "حزب الله يخوض حربًا لمنع استكمال تدمير بنيته التحتية. وهو من انتهك وقف إطلاق النار. القوات في الميدان تتمتع بحرية عمل عملياتية كاملة، وتعليمات رئيس هيئة الأركان للجبهة الشمالية لم تتغير".
وأوضح: "كل ما يتعلق بالاتفاقات يتم على مستوى القرار السياسي، وهذا يُحدد في القيادة السياسية، ونحن نعمل وفق التعليمات. وحتى نتلقى أوامر أخرى، سنواصل العمل وفق التعليمات التي أصدرها رئيس هيئة الأركان العامة".