قال خطيب الجمعة بمدينة "ساري"، محمد باقر محمدي لائيني، بشأن موقف المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، من التفاوض مع أميركا، إن "موقفه المبدئي" كان شيئًا آخر، والمنتظر من المسؤولين هو التصرف بناءً على الموقف الأصلي للمرشد.

وأضاف، في خطبة صلاة الجمعة بمدينة "ساري"، تعليقًا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن مذكرة التفاهم مع طهران، أن أميركا لم تعرف إيران بعد. كما أكد أن إيران لا تقبل بـ "وصمة المساومة مع أميركا"، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني أثبت أنه ليس "شعب مساومة".

وكان مجتبى خامنئي قد ذكر سابقًا، في رسالة له بشأن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة: "كان لي رأي آخر"، مستدركًا أنه سمح بتنفيذه بناءً على "قبول المسؤولية" من جانب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان. كما أكد أن المفاوضات المباشرة المقبلة لا تعني القبول بوجهة النظر الأميركية.