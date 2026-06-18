قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إننا نجري محادثات تقريبًا يوميًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أو بعض أعضاء حكومته، كما نتواصل أيضًا مع الدول الخليجية وشركائنا في المنطقة.

وأضاف: "قال الرئيس ترامب بوضوح إنه لن ينأى بنفسه عن إسرائيل. لا يمكن لأحد أن يسلب دولة حقها في الدفاع عن نفسها، وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها".

وتابع: "ومع ذلك، يجب على إسرائيل أيضًا أن تحترم مسار السلام، وهو مسار يصب في النهاية في مصلحة إسرائيل والمنطقة بأكملها".

وفي ما يتعلق بمعارضي مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن داخل الحكومة الإسرائيلية، قال دي فانس: "إن الرئيس ترامب هو حاليًا الزعيم العالمي الوحيد الذي يتمتع بتعاطف عميق مع الشعب الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه هو رئيس أقوى دولة في العالم. لو كنت عضوًا في الحكومة الإسرائيلية، فلن أهاجم الحليف القوي الوحيد الذي أملكه في العالم".

