كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أنه لا وجود لأي دفعة بقيمة 300 مليار دولار من جانب الولايات المتحدة إلى إيران، مؤكدًا أن "هذا الخبر كاذب" .
وأضاف ترامب أن النتيجة الوحيدة لهذه المذكرة بالنسبة للولايات المتحدة هي النجاح وانخفاض أسعار النفط وتحقيق الانتصار، داعيًا إلى النظر لأسواق الأسهم، ومؤكدًا أن هذه الادعاءات تأتي ضمن "دعاية الديمقراطيين".
قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إننا نجري محادثات تقريبًا يوميًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أو بعض أعضاء حكومته، كما نتواصل أيضًا مع الدول الخليجية وشركائنا في المنطقة.
وأضاف: "قال الرئيس ترامب بوضوح إنه لن ينأى بنفسه عن إسرائيل. لا يمكن لأحد أن يسلب دولة حقها في الدفاع عن نفسها، وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها".
وتابع: "ومع ذلك، يجب على إسرائيل أيضًا أن تحترم مسار السلام، وهو مسار يصب في النهاية في مصلحة إسرائيل والمنطقة بأكملها".
وفي ما يتعلق بمعارضي مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن داخل الحكومة الإسرائيلية، قال دي فانس: "إن الرئيس ترامب هو حاليًا الزعيم العالمي الوحيد الذي يتمتع بتعاطف عميق مع الشعب الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه هو رئيس أقوى دولة في العالم. لو كنت عضوًا في الحكومة الإسرائيلية، فلن أهاجم الحليف القوي الوحيد الذي أملكه في العالم".
قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: "لقد دمّرنا عدداً كبيراً من الصواريخ الباليستية الإيرانية، وكذلك منصات إطلاقها. المسألة لا تقتصر على الصواريخ فقط، بل تشمل أيضاً أنظمة الإطلاق نفسها، وقد كنا فعالين للغاية في استهدافها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذه الحملة" .
وأضاف: "ما قاله دونالد ترامب يوم الأربعاء هو أن أي دولة لا تتخلى عن حقها في الدفاع عن نفسها. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم صاروخي أو بطائرات مسيّرة من حزب الله، وإيران أيضاً تملك هذا الحق".
وتابع: "ومع ذلك، نتوقع في الاتفاق النهائي ألا تكون إيران قادرة على إنتاج صواريخ يمكنها تهديد العالم على نطاق واسع".
كما قال: "نريد في الاتفاق النهائي أن نشهد إنهاء الدعم المالي من طهران لزعزعة الاستقرار والإرهاب في المنطقة، وضمان عدم إعادة بناء برنامج الأسلحة النووية. لقد تم تدمير البرنامج النووي ولم يعد موجوداً".
وأضاف: "إذا قررت إيران غداً بناء سلاح نووي، فهي لا تملك القدرة على ذلك".
قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إن الفترة البالغة 60 يومًا المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، والتي أقرها الرئيس ترامب وقادة في إيران، بدأت اليوم الخميس 18 يونيو (حزيران).
وأضاف فانس أن الدول الخليجية تعتبر هذا الاتفاق "تحولًا كبيرًا في المنطقة"، قائلاً إن "الطرفين والمنطقة بأكملها سيكسبون في كل الأحوال".
وتابع أن "إيران أصبحت أضعف، وبرنامجها النووي انتهى، واقتصادها في وضع صعب جدًا".
وأكد أيضًا: "إذا غيّرت إيران سلوكها فستحدث أمور أفضل لطهران والعالم، وإذا لم تغيّره فلن يضرنا ذلك. في كل الأحوال نحن رابحون، والرئيس صمّم هذا المسار التفاوضي على هذا الأساس".
قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات له بالبيت الأبيض بشأن إيران: "تم نقل 12.5 مليون برميل من النفط، خلال الليلة الماضية، ولم تهاجم طهران أي سفينة خلال هذه الفترة".
وأضاف فانس: "بالتأكيد أعتقد أنهم يدركون أدوات الضغط التي تملكها الولايات المتحدة عليهم، وقد رأينا ذلك في المحادثات وفي سلوكهم، خلال الأيام الماضية. إنهم يفهمون تمامًا أن الولايات المتحدة تمتلك نفوذًا وأدوات ضغط كبيرة جدًا".
وتابع قائلاً: "فيما يتعلق بهذه المفاوضات وإلى أين ستصل في النهاية، هناك آراء مختلفة. لكنني أميل عادة إلى الثقة بمن يعرفون إيران بشكل أفضل، ومن هم أكثر عرضة للخسارة".
نقلت شبكة "سي إن إن"، استنادًا إلى بيانات موقع "مارين ترافيك"، أن أربع سفن شحن وسفينة غاز طبيعي مسال ترفع العلم الفرنسي، إضافة إلى ناقلة بيتومين ترفع علم جزر كوك، قد عبرت مضيق هرمز، حتى صباح اليوم الخميس، متجهة إلى بحر عُمان.
وأضافت أن سفينة أخرى تُدعى "استاروي" وترفع علم بنما دخلت مضيق هرمز أيضًا في طريقها نحو المياه الخليجية، مشيرة إلى أن السفينة تستطيع نقل أكثر من 46 ألف طن من النفط، وأن نظام التعريف الآلي الخاص بها كان متوقفًا، ما جعلها خارج نطاق أنظمة التتبع.
وأوضحت أن إيقاف هذا النظام أصبح أكثر شيوعًا منذ الإغلاق الأولي للمضيق في مارس (آذار) الماضي.