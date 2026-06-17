صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها خلال فترة زمنية محددة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلًا: "ستتعاون إيران وعُمان لصياغة آلية إدارة مضيق هرمز، وسنتبادل وجهات النظر مع دول المنطقة الأخرى كلما دعت الحاجة".

وأضاف بقائي: "يجب على الولايات المتحدة إنهاء الحصار البحري في غضون 30 يومًا". كما شدد على أن "استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يعد انتهاكًا لمذكرة التفاهم، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن".