متحدث الخارجية الإيرانية: يجب على أميركا إنهاء الحصار البحري خلال 30 يومًا
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها خلال فترة زمنية محددة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلًا: "ستتعاون إيران وعُمان لصياغة آلية إدارة مضيق هرمز، وسنتبادل وجهات النظر مع دول المنطقة الأخرى كلما دعت الحاجة".
وأضاف بقائي: "يجب على الولايات المتحدة إنهاء الحصار البحري في غضون 30 يومًا". كما شدد على أن "استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يعد انتهاكًا لمذكرة التفاهم، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن".